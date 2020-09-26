Скриншот всего терминала
может быть примочку?
заделать консольное приложение наподобии такого:
https://vscode.ru/prog-lessons/kak-delat-skrinshotyi-s-sharp.html
Здравствуйте,
Возможно ли сделать скрипт для скриншотов всего терминал вместе с окнами графиков в нём?
Обычная функция WindowScreenShot() делает скриншот только одного графика.
ChartScreenShot позволяет сделать скриншоты любого открытого окна в терминале. А идентификатор любого окна легко узнать.
ChartScreenShot позволяет сделать скриншоты любого открытого окна в терминале.
А как сделать скриншот всего терминала? У него тоже есть ID?
может быть примочку?
заделать консольное приложение наподобии такого:
https://vscode.ru/prog-lessons/kak-delat-skrinshotyi-s-sharp.html
Не, консольное мне не поможет. Мне надо прокручивать три графика с разными таймфреймами на разные даты, и делать их скриншоты (сразу троих).
Список дат - около сотни.
А как сделать скриншот всего терминала? У него тоже есть ID?
Не, консольное мне не поможет. Мне надо прокручивать три графика с разными таймфреймами на разные даты, и делать их скриншоты (сразу троих).
Список дат - около сотни.
Если вам нужно изображение трех окнон друг под другом и не нужны все терминальные нахлабуды, то это сделать можно выводом трех скриншотов и программной склейкой их. Но придется чуток покодить. BMP формат здесь в самый раз, т.к. это по сути массив пикселей rgb. Можно сделать это все в рамках одного окна последовательно меняя ТФ и даты.
"наблуды" тоже желательны, правда, в другой ситуации, когда хочется зафиксировать в скриншоте и последние сообщения терминала. Но, в данном случае, это можно отложить.
Насколько я помню BMP форматов несколько, я даже не знаю какой используется в МТ4.
Может быть у вас есть пример кода или ещё что-то полезное?
Здравствуйте,
Возможно ли сделать скрипт для скриншотов всего терминал вместе с окнами графиков в нём?
Обычная функция WindowScreenShot() делает скриншот только одного графика.
если можно использовать WinAPI или набросать DLL на С++ или C# то ничего сложного. Максимум сложности - узнать window-handle окна приложения. Возможно будет работать шустрее стандартного "шотера"
всё прочее в деталях находится в сети. В том-же stackowerflow
если можно использовать WinAPI или набросать DLL на С++ или C# то ничего сложного.
всё прочее в деталях находится в сети. В том-же stackowerflow
Я не умею писать на С.
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Здравствуйте,
Возможно ли сделать скрипт для скриншотов всего терминал вместе с окнами графиков в нём?
Обычная функция WindowScreenShot() делает скриншот только одного графика.