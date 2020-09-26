Скриншот всего терминала

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Здравствуйте,

Возможно ли сделать скрипт для скриншотов всего терминал вместе с окнами графиков в нём?

Обычная функция WindowScreenShot() делает скриншот только одного графика.

 

может быть примочку?

заделать консольное приложение наподобии такого:

https://vscode.ru/prog-lessons/kak-delat-skrinshotyi-s-sharp.html

 

Или просто нажать правую пумпочку и выбрать "сохранить как рисунок"

Вот так: 

 
Evgeny Potapov:

Здравствуйте,

Возможно ли сделать скрипт для скриншотов всего терминал вместе с окнами графиков в нём?

Обычная функция WindowScreenShot() делает скриншот только одного графика.

ChartScreenShot позволяет сделать скриншоты любого открытого окна в терминале. А идентификатор любого окна легко узнать.


 
Nikolai Semko:

ChartScreenShot позволяет сделать скриншоты любого открытого окна в терминале.


А как сделать скриншот всего терминала? У него тоже есть ID?

 
Renat Akhtyamov:

может быть примочку?

заделать консольное приложение наподобии такого:

https://vscode.ru/prog-lessons/kak-delat-skrinshotyi-s-sharp.html

Не, консольное мне не поможет. Мне надо прокручивать три графика с разными таймфреймами на разные даты, и делать их скриншоты (сразу троих).

Список дат - около сотни.

 
Evgeny Potapov:

А как сделать скриншот всего терминала? У него тоже есть ID?

Очень странная задача. Я понял из ваших слов, что нужно сделать скриншоты всех окон. Скриншот терминала можно сделать только через WinApi  или клавишами win+prntscr, fn+ prntscr, alt+prntscr
 
Evgeny Potapov:

Не, консольное мне не поможет. Мне надо прокручивать три графика с разными таймфреймами на разные даты, и делать их скриншоты (сразу троих).

Список дат - около сотни.

Если вам нужно изображение трех окнон друг под другом и не нужны все терминальные нахлабуды, то это сделать можно выводом трех скриншотов и программной склейкой их. Но придется чуток покодить. BMP формат здесь в самый раз, т.к. это по сути массив пикселей rgb. Можно сделать это все в рамках одного окна последовательно меняя ТФ и даты.
Опытному программному работы на 3-4 часа, очень опытному на час.
 
Nikolai Semko:
Если вам нужно изображение трех окнон друг под другом и не нужны все терминальные нахлабуды, то это сделать можно выводом трех скриншотов и программной склейкой их. Но придется чуток покодить. BMP формат здесь в самый раз, т.к. это по сути массив пикселей rgb. Можно сделать это все в рамках одного окна последовательно меняя ТФ и даты.
Опытному программному работы на 3-4 часа, очень опытному на час.

"наблуды" тоже желательны, правда, в другой ситуации, когда хочется зафиксировать в скриншоте и последние сообщения терминала. Но, в данном случае, это можно отложить.

Насколько я помню BMP форматов несколько, я даже не знаю какой используется в МТ4.

Может быть у вас есть пример кода или ещё что-то полезное?

 
Evgeny Potapov:

Здравствуйте,

Возможно ли сделать скрипт для скриншотов всего терминал вместе с окнами графиков в нём?

Обычная функция WindowScreenShot() делает скриншот только одного графика.

если можно использовать WinAPI или набросать DLL на С++ или C# то ничего сложного. Максимум сложности - узнать window-handle окна приложения. Возможно будет работать шустрее стандартного "шотера"

всё прочее в деталях находится в сети. В том-же stackowerflow

 
Maxim Kuznetsov:

если можно использовать WinAPI или набросать DLL на С++ или C# то ничего сложного. 

всё прочее в деталях находится в сети. В том-же stackowerflow

Я не умею писать на С.

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