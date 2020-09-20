Помогите! Исчезли работающие советники из папки Experts.
Помогите! Исчезли советники из папки Experts, но пока работают на графике. Также читаються в новигаторе, но физически их нет. Как их можно восстановить?
Возможно Вы смотрите не в ту папку. Посмотрите в папке [data folder]
К сожалению там и смотрю... По русски правда, открыть каталог данных... Обнаружил пропажу когда хотел открыть в метоэдиторе для внесения изменений, но ничего не произошло... После этого обнаружил пропажу, пока не знаю в чем дело... Но эксперт пока работает на графике...
Просмотрите лого-файл вкладки Журнал.
И бывает такое: Вы зашли и запустили терминал из под ДРУГОГО пользователя. В таком случае рецепт такой:
в проводнике подняться на одну папку выше
и пройтись по всем папкам терминалов.
Владимир, спасибо... Но... Конечно я сделал более расширенный поиск... Я подумал, может есть какой-то другой способ (может программный) найти закруженный (и еще пока работающий) советник на открытом графике... Я уверен, стоит мне перегрузить терминал, компьютер и - все пропало... Попробую сейчас восстановить стертые, потерянные файлы... Буду надеяться, но боюсь, может и не помочь...
Просмотрите лог-файл вкладки Журнал. Особенно перед "исчезновением". Не бывает, чтобы что-то взяло и пропало: вспомните что Вы делали, какие программы запускали.
Сам понимаю, что чудес не бывает... Перед этим удалил терминал одного из брокера, но это не должно было затронуть работающий... во вкладке журнал только последние открытия и закрытия ордеров... Советники продолжают работать... я уже и скрытые файлы смотрел, есть такие-вирусы шутники превращающие файлы и папки в скрытые, но не помогло...
Во вкладке журнал клик правой кнопкой и
- Вы сможете просмотреть сообщения за другие дни.
Помогите! Исчезли советники из папки Experts, но пока работают на графике. Также читаються в новигаторе, но физически их нет. Как их можно восстановить?
Сам понимаю, что чудес не бывает... Перед этим удалил терминал одного из брокера, но это не должно было затронуть работающий... во вкладке журнал только последние открытия и закрытия ордеров... Советники продолжают работать... я уже и скрытые файлы смотрел, есть такие-вирусы шутники превращающие файлы и папки в скрытые, но не помогло...
Сначала посмотрите в корзине, что там в папке Experts. Пока не удалили.
нужно узнать portable была версия или нет, если запустить файл из проводника эксперта, то откроется он наверняка в режиме установочного, ПУСТЫМ в терминале и редакторе
еще в навигаторе правой кнопкой нажать обновить, если станет пусто, то беда) быстро ставить Undelete или подобное и восстанавливать пока не затерлись файлы
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