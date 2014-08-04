Звук и комментарий к индикатору - страница 4
Подождем открытия торговой сессии. Ваш код написан на старом коде mql4. Хочу проверить работу его на открытом рынке.
Сейчас язык MQL4 and MQL5 очень похожи. Разница только в: https://www.mql5.com/ru/docs/migration.
Думаю по индикатору можно и здесь. Но, еще раз:
3 Думайте я не пролистывал эти ветки ? Я понимал там только вопросы .
4 Возможно , но думаю это сразу выявится . Не пара строк , ну пусть 20 -40 , ну не вагон же разгружаем .
По поводу модернизации хол. оборудования -для меня такая же помошь нуждающемуся человеку .
Если понимали только вопросы и в дальнейшем предпочитаете не вникать в суть, то наиболее оптимальный вариант для вас - это фриланс.
Там выполнят ваши практически любые пожелания.
Но, как понимаю, вас этот путь не устраивает, поскольку там нужно платить. А зачем платить, если писать код - не вагон разгружать? (хотя сами его написать или найти решение не можете, хотя информации на сайте более, чем достаточно)
Сейчас же вам просто повезло, что Домовуша решил вам помочь, поскольку здесь обычно обязательно протягивают руку помощи в основном только тем, кто своими действиями показал самостоятельный поиск решения.
По поводу же оказания вами помощи любому обратившемуся - думаю, лукавите.
Отвечу на последнее предложение . Когда занимался профессионально , то есть работал в органиизации по установки сплит-систем , там да - за услуги брали с клентов деньги , такова была работа , обеспечивающая потребности нашей семьи . Время прошло , форекс затянул , то что было основным видом заработков , ушло в прошлое , знаю что профессия востребованная до сих пор , но не мое . Поэтому отношусь к ней как хобби , помогая другим улучшать комфорт . Если скажу , что форекс основной иссточник дохода- совру . Приходиться по выходным подрабатывать частным извозом , ( таксовать в простонародье ) .
Первая профессия прибыльнее , но не интересная .
Любому обратившемуся помочь , а почему бы и нет ? Иногда человек просто подойдет , скажет земляк по пути до центра ? , да без проблем , сколько даст денег или не даст не важно .
ПС наверное страрею , хотя мне чуть за сорок :)
Вы не конфликтны - и это хорошее качество.
И совсем ещё не стары.
Думаю, продолжая заниматься трейдингом и стремясь облегчить себе свой труд программными средствами, со временем вы поймёте, что советы воспользоваться поиском или фрилансом - вовсе не были из категории "стрелочных" и не являются "рваческими".
Вот когда протестируем модернизированный индикатор на практике , возможно надо будет писать робота , и если barabashkakvn не против , то я ему доверил бы свой наработанный алгоритм в написании советника , а платно или не брать денег за автоматизации системы конечно решать ему . Скажу только что такаго типа неброские индикаторы имеют патенциал прибыльных стратегий , возможно и по этой причине barabashkakvn решил не отказать в помощи . В любом случае я ему благодарен , а если еще и разжуем код , то багодарность будет безгранична .
О причинах, побудивших Барабашу решить оказать помощь, гадать не буду. :)
Много веков бытует мнение, что Хранители дома своенравны. :)
Успехов вам в трейдинге!
Чтобы не терять время до понедельника советую в MetaEditore открыть индикатор MACD и изучить код. Индикатор расположен по пути: Indicators -> MACD.mq4
И статьи (хоть они и для MQL5, но языки практически одинаковы):
3 Думайте я не пролистывал эти ветки ? Я понимал там только вопросы .
4 Возможно , но думаю это сразу выявится . Не пара строк , ну пусть 20 -40 , ну не вагон же разгружаем .
По поводу модернизации хол. оборудования -для меня такая же помошь нуждающемуся человеку .