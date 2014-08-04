Звук и комментарий к индикатору - страница 2
,Да , МТ4 , позволяет торговать мультивалютно , и часто со встречными позициями , актуален mql4 . Знаю что не загорами 5 версия , но надо начинать с малого .
А этот индикатор уже есть в 5 версии ? Кодировка наверное схожа , если понять mql5 , то можно потом на 4 перенести ) ?
Вы правы. Надо начинать с малого.
Например, в поиске по сайту https://www.mql4.com/ru задать поиск инфы по алертам.
Возможно схожие индикаторы есть, но сейчас не работает поиск по сайту. Поэтому, пока, сидим и ждемс.
Домовой-домовой, правильно ли понимаю, что эта фраза отнюдь не означает, что к вам всегда можно обратиться за помощью найти (написать) интересующую информацию, если лень жаль времени для найти (понять) её самому? :)
P./S.: Для подтверждения отсутствия негативной подоплёки вопроса - молоко и печеньки:
Перефразируйте, пожалуйста вопрос - по возможности уберите сложные обороты - мозг лесного жителя не может переварить столь сложную конструкцию :)
Дух дома шутит - эт хороший знак :)
Перефразируя: Правильно ли понимаю, что фраза "...Поэтому, пока, сидим и ждемс..." совсем не означает, что сейчас, когда поиск заработал, вы будете вместо задавшего вопрос искать и писать интересующую его инфу. И совсем не означает, что это можно расценить как разрешение в дальнейшем пользоваться вашей добротой, когда лень жаль тратить своё время, так?
Я по роду деятельности овладел несколькими профессиями : мастер холодильных установок , кондеционеров и т.д , с автотехникой тоже дружу . И если ко мне обратяться с помощью выявиить неисправность , подсказать как вылечить поломку , неужели я откажу ? или буду брать за это деньги , или скажу купи книжку и делай все по инструкции , ну не по человечески это . Понятное дело что есть профессии которые делают на этом деньги и те кому лень самим разбираться , да они идут в платные мастерские , там им накручивают сверх несиправности еще кучу неисправностей , и кленты готовы заплатить . Но ни все мы одинаковые )
Так небольшой офтоп , об жизни )
DiPach , понимаете ссылки , потом ссылки на другие ссылки может давать каждый , а реально помочь таковых сдесь мало . Хорошо когда хоть какое нибудь понятие имеешь о программировании , а если читаешь учебник и информация ни как не поддается привычной логике ? Возможно авторы этих учебников будучи профисионалами их составляли , как может новичок что то понять в этих кодах . А если разбирать на живом примере , с комментариями по кусках кода , тогда можно бует разобраться . Barabashkakvn откликнулся помочь , уважение таким людям , зачем лезут остальные с советами учи матчасть , гугли , ищи поиском ? Ну не к вам была ведь обращена просьба о помощи......
Просьба о помощи была на форуме, а не к конкретному человеку.
И заключается в добавлении кода к уже существующему индикатору. А это время на осмысление первоначального кода и его доработку.
Кстати, совет воспользоваться поиском или фрилансом - это и есть помощь.
Или за помощь вы расцениваете только действия, приносящие вам результат на блюдечке без каких-либо вложений с вашей стороны (времени или денег)?