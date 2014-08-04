Звук и комментарий к индикатору - страница 2

,Да , МТ4 , позволяет торговать мультивалютно , и часто со встречными позициями , актуален mql4 .  Знаю что не загорами 5 версия , но надо начинать с малого .  

 

  А  этот индикатор уже есть в 5 версии ?  Кодировка наверное схожа , если понять  mql5 ,  то можно потом на 4 перенести ) ?

 
Да , МТ4 , позволяет торговать мультивалютно , и часто со встречными позициями , актуален mql4 .  Знаю что не загорами 5 версия , но надо начинать с малого .

Вы правы. Надо начинать с малого.

Например, в поиске по сайту https://www.mql4.com/ru задать поиск инфы по алертам.

Если же вы считаете, что это отнимет у вас слишком много времени, то обратившись во фриланс, вы его себе сэкономите.
 
Возможно схожие индикаторы есть, но сейчас не работает поиск по сайту. Поэтому, пока, сидим и ждемс.
 
Домовой-домовой, правильно ли понимаю, что эта фраза отнюдь не означает, что к вам всегда можно обратиться за помощью найти (написать) интересующую информацию, если лень жаль времени для найти (понять) её самому? :)

P./S.: Для подтверждения отсутствия негативной подоплёки вопроса - молоко и печеньки:


 
Перефразируйте, пожалуйста вопрос - по возможности уберите сложные обороты - мозг лесного жителя не может переварить столь сложную конструкцию :)
 
DiPach , понимаете ссылки , потом ссылки на другие ссылки может давать каждый , а реально помочь таковых сдесь мало .   Хорошо когда хоть какое нибудь понятие имеешь о программировании , а если читаешь учебник и информация ни как не поддается привычной логике ?  Возможно авторы этих учебников будучи профисионалами их составляли , как может новичок что то понять в этих кодах . А если разбирать на живом примере , с комментариями по кусках кода , тогда можно бует разобраться  .  Barabashkakvn откликнулся помочь , уважение таким людям , зачем лезут остальные с советами учи матчасть , гугли ,  ищи поиском ? Ну не к вам была ведь обращена просьба о помощи......
 
Дух дома шутит - эт хороший знак :)

Перефразируя: Правильно ли понимаю, что фраза "...Поэтому, пока, сидим и ждемс..." совсем не означает, что сейчас, когда поиск заработал, вы будете вместо задавшего вопрос искать и писать интересующую его инфу. И совсем не означает, что это можно расценить как разрешение в дальнейшем пользоваться вашей добротой, когда лень жаль тратить своё время, так?


 

  Я по роду деятельности овладел несколькими профессиями :  мастер холодильных установок , кондеционеров и т.д , с автотехникой тоже дружу .  И если ко мне обратяться с помощью выявиить неисправность  , подсказать как вылечить поломку , неужели я откажу ?  или буду брать за это деньги , или скажу купи книжку и делай все по инструкции , ну не по человечески это .   Понятное дело что есть профессии которые делают на этом деньги и те кому лень самим разбираться , да они идут в платные мастерские , там им накручивают сверх несиправности еще кучу неисправностей , и кленты готовы заплатить . Но ни все мы одинаковые ) 

 

   Так небольшой офтоп , об жизни )  

 
Просьба о помощи была на форуме, а не к конкретному человеку.

И заключается в добавлении кода к уже существующему индикатору. А это время на осмысление первоначального кода и его доработку.

Кстати, совет воспользоваться поиском или фрилансом - это и есть помощь.

Или за помощь вы расцениваете только действия, приносящие вам результат на блюдечке без каких-либо вложений с вашей стороны (времени или денег)?

