ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 11
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Уверен, не забанят.
Вообще-то говоря, дебилы, являясь неотъемлемой частью общества, необходимы обществу для сверки целей и путей дальнейшего развития общества. Для общества как единого целого, они являются тем противовесом, без учёта которого невозможно эволюционное развитие общества. Поэтому с этой глобальной точки зрения, дебилы являются элементами, полезными для глобального развития общества.
зы
здесь уместно вспомнить роль Шивы не только как аспекта разрушения, но и как необходимого элемента процесса созидания.
Вообще-то говоря, дебилы, являясь неотъемлемой частью общества, необходимы обществу для сверки целей и путей дальнейшего развития общества. Для общества как единого целого, они являются тем противовесом, без учёта которого невозможно эволюционное развитие общества. Поэтому с этой глобальной точки зрения, дебилы являются элементами, полезными для глобального развития общества.
Я бы это описание больше подвёл к имбецилам
Я бы это описание больше подвёл к имбецилам
здесь уместно вспомнить роль Шивы не только как аспекта разрушения, но и как необходимого элемента процесса созидания.
здесь уместно вспомнить роль Шивы не только как аспекта разрушения, но и как необходимого элемента процесса созидания.
Шива Рудра! Эва! Йагатам патайе намаха!
Как известно Эдисон не пренебрегал таким методом, но это не помешало ему стать великим изобретателем.
Хорошо, что вспомнили не изобретателя КОЛЕСА...
Дерзайте! Вдруг что-нибудь получится...
Хорошо, что вспомнили не изобретателя КОЛЕСА...
Дерзайте! Вдруг что-нибудь получится...
У меня всё всегда хорошо получается, потому, что я khorosh. Вы же знаете, как пароход назовёшь, так он и поплывёт.)
Не то что там какой-то Серёжка - дай бабла немножко.)))
Вы не поняли...
ИКР для Трейдера - это его МЕЧТА..., та идеальная стратегия, к которой Трейдер будет стремиться при разработке своих собственных стратегий.
Разработает ли Трейдер стратегию своей мечты, покажет только время... Но без БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ ничего путного у Трейдера не получится!
если ИКР это "сколько хочешь зарабатывать" то да, несомненно.
если ИКР это "как хочешь торговать чтобы много постоянно зарабатывать" - нет. Иначе достаточно было бы помечтать чтобы в голову пришел Грааль=)
У меня всё всегда хорошо получается, потому, что я khorosh. Вы же знаете, как пароход назовёшь, так он и поплывёт.)
Ну да, ну да...
Сам себя не похвалишь - никто не заметит!
На профессиональном жаргоне это называется - определение ИДЕАЛЬНОГО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ( ИКР )...
Ваши предложения по Вашему ИКР ?...
ИКР - это когда есть прибыль. И на неё можно купить что-то в реальной жизни.
Вы с 2009 года на форуме, судя по записи в вашем профиле, а в "трейдинге" еще дольше, скорее всего.
Как считаете, это определение достаточно точное?Правка: с 2006!