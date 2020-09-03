ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 11

Новый комментарий
[Удален]  
Алексей Тарабанов:
Уверен, не забанят. 

Вообще-то говоря, дебилы, являясь неотъемлемой частью общества, необходимы обществу для сверки целей и путей дальнейшего развития общества. Для общества как единого целого, они являются тем противовесом, без учёта которого невозможно эволюционное развитие общества. Поэтому с этой глобальной точки зрения, дебилы являются элементами, полезными для глобального развития общества.


зы

здесь уместно вспомнить роль Шивы не только как аспекта разрушения, но и как необходимого элемента процесса созидания.

 
Олег avtomat:

Вообще-то говоря, дебилы, являясь неотъемлемой частью общества, необходимы обществу для сверки целей и путей дальнейшего развития общества. Для общества как единого целого, они являются тем противовесом, без учёта которого невозможно эволюционное развитие общества. Поэтому с этой глобальной точки зрения, дебилы являются элементами, полезными для глобального развития общества.

Я бы это описание больше подвёл к имбецилам


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Я бы это описание больше подвёл к имбецилам


здесь уместно вспомнить роль Шивы не только как аспекта разрушения, но и как необходимого элемента процесса созидания.
[Удален]  
Олег avtomat:
здесь уместно вспомнить роль Шивы не только как аспекта разрушения, но и как необходимого элемента процесса созидания.
Чем ты мне нравишься, не изменяешь себе, поливаешь помоями без зазрения совести 
 
Олег avtomat:
здесь уместно вспомнить роль Шивы не только как аспекта разрушения, но и как необходимого элемента процесса созидания.

Шива Рудра! Эва! Йагатам патайе намаха!

 
khorosh:

Как известно Эдисон не пренебрегал таким методом, но это не помешало ему стать великим изобретателем.

Хорошо, что вспомнили не изобретателя КОЛЕСА...

Дерзайте!   Вдруг что-нибудь получится...

 
Serqey Nikitin:

Хорошо, что вспомнили не изобретателя КОЛЕСА...

Дерзайте!   Вдруг что-нибудь получится...

У меня всё всегда хорошо получается, потому, что я  khorosh. Вы же знаете, как пароход назовёшь, так он и поплывёт.)

Не то что там какой-то Серёжка - дай бабла немножко.)))

 
Serqey Nikitin:

Вы не поняли...

ИКР для Трейдера - это его МЕЧТА..., та идеальная стратегия, к которой Трейдер будет стремиться при разработке своих собственных стратегий.

Разработает ли Трейдер стратегию своей мечты, покажет только время...  Но без БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ ничего путного  у Трейдера не получится!

если ИКР это "сколько хочешь зарабатывать" то да, несомненно.

если ИКР это "как хочешь торговать чтобы много постоянно зарабатывать" - нет. Иначе достаточно было бы помечтать чтобы в голову пришел Грааль=)

 
khorosh:

У меня всё всегда хорошо получается, потому, что я  khorosh. Вы же знаете, как пароход назовёшь, так он и поплывёт.)


Ну да, ну да...

Сам себя не похвалишь - никто не заметит!

[Удален]  
Serqey Nikitin:

На профессиональном жаргоне это называется - определение ИДЕАЛЬНОГО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ( ИКР )...

Ваши предложения по Вашему ИКР ?...

ИКР - это когда есть прибыль. И на неё можно купить что-то в реальной жизни.

Вы с 2009 года на форуме, судя по записи в вашем профиле, а в "трейдинге" еще дольше, скорее всего.

Как считаете, это определение достаточно точное?

Правка: с 2006!
1...456789101112131415161718...22
Новый комментарий