ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 10
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Никто не знает значения ИКР, так как если бы он его знал, то знал бы и способ его реализации путем разбора причинно-следственной связи ТА.
Ответ - варианты предложений отсутствуют по определению.
Вы не поняли...
ИКР для Трейдера - это его МЕЧТА..., та идеальная стратегия, к которой Трейдер будет стремиться при разработке своих собственных стратегий.
Разработает ли Трейдер стратегию своей мечты, покажет только время... Но без БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ ничего путного у Трейдера не получится!
так я многого не хочу - всего то, 10 000 рублей в день! из 50 000 баланса в рублях
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коноплёй не балуюсь! Винцо сухое красное- Тамания называется! советую всем, не плохое - и от него голова не болит.
Да, действительно не много
https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/
Можете начать игру, а мы понаблюдаем: "За 100 дней до 1 миллиона со 100 долларов"
Нужно всего-то делать по 10% в день, это в 2 раза меньше вашей цели:
Да, действительно не много
https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/
нет, это если использовать к балансу прибыль. а если каждый месяц снимать всю прибыль и оставлять только 50 000 на балансе - то получится зарплата депутата и даже меньше депутата.
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сейчас пробую в тестере как действовать на рынке. Главное предугадать направление, и на одной минуте получается неплохая сумма. в коротком промежутке.
правда плечо, почему то только 100 в тестере
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на первой картинке - как бы предугадали в бу. а на второй в селл.
----- вот тут то, надо искать варианты - думаю здесь и прячется вся граалевская.
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добавлено видео - "#2 Маши"
так некоторые, называют Индикатор <MovingAverages.mqh>
След.загадка:
Можно пробовать брать большие движения, как говорят свинговать. Или вот еще, СРЕДНЕСРОК - классное слово, умное. Или портфельная торговля. Это только для профи, стопудов.
Плюс-минус несколько пунктов не важно (сущая ерунда). "Своп" со временем скушает всю прибыль и весь счет. Или найти на чём плюсовый "своп", только его потом изменят и он станет минусовый. Или глюки пойдут, интернет пропадет и прочее. Преимущество будет реализовано, в любом случае. Мягко, либо жестко.
Если серьезно. Как сказать. Много брокеров, рынков, продуктов, в том числе и фейковых. "Трейдер" сам выбирает, где и как ему погонять свои деньги. У всех свои клиенты, со своими запросами. И под каждый тип клиента своё предложение. Спрос есть.
Можно пробовать брать большие движения, как говорят свинговать. Или вот еще, СРЕДНЕСРОК - классное слово, умное. Или портфельная торговля. Это только для профи, стопудов.
Плюс-минус несколько пунктов не важно (сущая ерунда). "Своп" со временем скушает всю прибыль и весь счет. Или найти на чём плюсовый "своп", только его потом изменят и он станет минусовый. Или глюки пойдут, интернет пропадет и прочее. Преимущество будет реализовано, в любом случае. Мягко, либо жестко.
Если серьезно. Как сказать. Много брокеров, рынков, продуктов, в том числе и фейковых. "Трейдер" сам выбирает, где и как ему погонять свои деньги. У всех свои клиенты, со своими запросами. И под каждый тип клиента своё предложение. Спрос есть.
Можно пробовать брать большие движения, как говорят свинговать. Или вот еще, СРЕДНЕСРОК - классное слово, умное. Или портфельная торговля. Это только для профи, стопудов.
Плюс-минус несколько пунктов не важно (сущая ерунда). "Своп" со временем скушает всю прибыль и весь счет. Или найти на чём плюсовый "своп", только его потом изменят и он станет минусовый. Или глюки пойдут, интернет пропадет и прочее. Преимущество будет реализовано, в любом случае. Мягко, либо жестко.
Вы понимаете, что Ваше предложение - это "метод перебора вариантов" или " метод тыка" , т.е. самый не продуктивный метод из всех возможных...
Это как выигрыш в лотерею - вполне возможен, но вероятность положительного решения стремится к нулю...
Вы понимаете, что Ваше предложение - это "метод перебора вариантов" или " метод тыка" , т.е. самый не продуктивный метод из всех возможных...
Это как выигрыш в лотерею - вполне возможен, но вероятность положительного решения стремится к нулю...
Метод научного тыка лучше.
Вы понимаете, что Ваше предложение - это "метод перебора вариантов" или " метод тыка" , т.е. самый не продуктивный метод из всех возможных...
Это как выигрыш в лотерею - вполне возможен, но вероятность положительного решения стремится к нулю...
Как известно Эдисон не пренебрегал таким методом, но это не помешало ему стать великим изобретателем.
Как известно Эдисон не пренебрегал таким методом, но это не помешало ему стать великим изобретателем.