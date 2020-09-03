ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 10

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CHINGIZ MUSTAFAEV:

Никто не знает значения ИКР, так как если бы он его знал, то знал бы и способ его реализации путем разбора причинно-следственной связи ТА.


Ответ - варианты предложений отсутствуют по определению.

Вы не поняли...

ИКР для Трейдера - это его МЕЧТА..., та идеальная стратегия, к которой Трейдер будет стремиться при разработке своих собственных стратегий.

Разработает ли Трейдер стратегию своей мечты, покажет только время...  Но без БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ ничего путного  у Трейдера не получится!

 
SanAlex:

так я многого не хочу - всего то, 10 000 рублей в день! из 50 000 баланса в рублях

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коноплёй не балуюсь! Винцо сухое красное- Тамания называется! советую всем, не плохое - и от него голова не болит.

Да, действительно не много

https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/ 

 
SanAlex:

Можете начать игру, а мы понаблюдаем: "За 100 дней до 1 миллиона со 100 долларов"

Нужно всего-то делать по 10% в день, это в 2 раза меньше вашей цели:


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Да, действительно не много

https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/ 

нет, это если использовать к балансу прибыль. а если каждый месяц снимать всю прибыль и оставлять только 50 000 на балансе - то получится зарплата депутата и даже меньше депутата.

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сейчас пробую в тестере как действовать на рынке. Главное предугадать направление, и на одной минуте получается неплохая сумма. в коротком промежутке.

правда плечо, почему то только 100 в тестере  

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на первой картинке - как бы предугадали в бу. а на второй в селл.

----- вот тут то, надо искать варианты - думаю здесь и прячется вся граалевская.

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добавлено видео - "#2 Маши" 

так некоторые, называют Индикатор <MovingAverages.mqh>

  

Файлы:
bqyrei.PNG  18 kb
ly3fd6SELL.PNG  20 kb
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Реter Konow:
След.загадка:

Допустим, брокер получил право от "Высших" сил устанавливать трейдерам цены Аск и Бид под каждую сделку по своему желанию. То есть, если трейдер-продавец выставляет отложенник слишком близко к цене спроса (бид), брокер говорит: "не принимаю такую цену. Ставь выше!", если трейдер-покупатель соглашается придвинуть отложку выше к цене предложения (аск), брокер опять вмешивается и говорит:"Нет! Ставь отложку ниже". Абсурдно? Но, так и есть. Однако, это не все:

Получается, у каждого брокера, в одном моменте, котировки аск и котировки бид могут отличатся от котировок другого брокера, ведь, каждый ставит свой спред. То есть, на одном рынке могут одновременно существовать разные цены аск и разные цены бид, к тому же, устанавливаемые не трейдерами, а брокерами. Как это возможно? Рынок ведь один.

Чтобы было яснее: 

цена Аск там - где стоит самая нижняя отложка на продажу от продавца.

цена Бид там - где стоит самая высшая отложка на покупку от покупателя.

Как на одном рынке, положение самых близких отложек на покупку и продажу могут быть видимы и иметь значение только в пределах конкретного брокера?

Можно пробовать брать большие движения, как говорят свинговать. Или вот еще, СРЕДНЕСРОК - классное слово, умное. Или портфельная торговля. Это только для профи, стопудов.

Плюс-минус несколько пунктов не важно (сущая ерунда). "Своп" со временем скушает всю прибыль и весь счет. Или найти на чём плюсовый "своп", только его потом изменят и он станет минусовый. Или глюки пойдут, интернет пропадет и прочее. Преимущество будет реализовано, в любом случае. Мягко, либо жестко.


Если серьезно. Как сказать. Много брокеров, рынков, продуктов, в том числе и фейковых. "Трейдер" сам выбирает, где и как ему погонять свои деньги. У всех свои клиенты, со своими запросами. И под каждый тип клиента своё предложение. Спрос есть.

 
Evgenii Shugurov:

Можно пробовать брать большие движения, как говорят свинговать. Или вот еще, СРЕДНЕСРОК - классное слово, умное. Или портфельная торговля. Это только для профи, стопудов.

Плюс-минус несколько пунктов не важно (сущая ерунда). "Своп" со временем скушает всю прибыль и весь счет. Или найти на чём плюсовый "своп", только его потом изменят и он станет минусовый. Или глюки пойдут, интернет пропадет и прочее. Преимущество будет реализовано, в любом случае. Мягко, либо жестко.


Если серьезно. Как сказать. Много брокеров, рынков, продуктов, в том числе и фейковых. "Трейдер" сам выбирает, где и как ему погонять свои деньги. У всех свои клиенты, со своими запросами. И под каждый тип клиента своё предложение. Спрос есть.

Согласен.
 
Evgenii Shugurov:

Можно пробовать брать большие движения, как говорят свинговать. Или вот еще, СРЕДНЕСРОК - классное слово, умное. Или портфельная торговля. Это только для профи, стопудов.

Плюс-минус несколько пунктов не важно (сущая ерунда). "Своп" со временем скушает всю прибыль и весь счет. Или найти на чём плюсовый "своп", только его потом изменят и он станет минусовый. Или глюки пойдут, интернет пропадет и прочее. Преимущество будет реализовано, в любом случае. Мягко, либо жестко.


Вы понимаете, что Ваше предложение - это "метод перебора вариантов" или " метод тыка" , т.е. самый не продуктивный метод из всех возможных...

Это как выигрыш в лотерею - вполне возможен, но вероятность положительного решения стремится к нулю...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Вы понимаете, что Ваше предложение - это "метод перебора вариантов" или " метод тыка" , т.е. самый не продуктивный метод из всех возможных...

Это как выигрыш в лотерею - вполне возможен, но вероятность положительного решения стремится к нулю...

Метод научного тыка лучше.

 
Serqey Nikitin:

Вы понимаете, что Ваше предложение - это "метод перебора вариантов" или " метод тыка" , т.е. самый не продуктивный метод из всех возможных...

Это как выигрыш в лотерею - вполне возможен, но вероятность положительного решения стремится к нулю...

Как известно Эдисон не пренебрегал таким методом, но это не помешало ему стать великим изобретателем.

 
khorosh:

Как известно Эдисон не пренебрегал таким методом, но это не помешало ему стать великим изобретателем.

Точно! И, кстати, нарубить на патентах хорошего бабла.  
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