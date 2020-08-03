Нужна ли вам математика впринципе? - страница 6
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А теперь вопрос: Нужна ли математика по-жизни имбецилу?
Ну и ранее Дмитрий уже сказал:
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Нужна ли вам математика впринципе?
Dmitry Fedoseev, 2020.08.01 21:26А никто и не говорил, что все школьные науки должны быть востребованы в обычной жизни. Они даются на случай развития общей эрудиции, что бы не быть полным идиотом и понимать, что вообще есть в обществе. И на случай, если человек решит продолжить свое образование и стать специалистом двигающим прогресс.
Так что нормальный не станет задаваться вопросом: "А нужна ли она?"
Я попробую убедить. Так же думал в отрочестве, что учеба это бред, вот если понадобится, то вникну. А потом, сталкиваешься с решением какой то задачи в жизни, смотришь что-то, что может помочь. И понимаешь, что ты даже не понимаешь значки, которые там что-то обозначают. И кроме щемящего сожаления нет ничего. Было беззаботное время, когда можно было выучить хотя бы язык науки, чтобы сейчас не висел над тобой огромный пласт пробелов, который тебя будет деморализовать очень сильно, казаться непосильным. А жизнь утекает. И течет мимо тебя. И если бы можно было исправить ошибки жизни, то учил бы математику и химию. Эти науки сейчас на острие прогресса. Хотя это всё вопрос выбора жизни.
Вот не пойму я подобных заявлений...
Ну кто тебе сейчас мешает изучать новое ?
Я помню, как в институте приходилось тащиться в библиотеку, чтобы изучить какие-то моменты... Иногда и самостоятельные-контрольные выполнять там... Сейчас - с интернетом - чистая лафа, все запросто достается... Изучай - хоть математику, хоть химию... Хоть еще что-то...
На мой взгляд, все это поиски "царского пути в геометрии". Всем кажется, "вот если бы я раньше это изучал, то сейчас бы....", вроде как раньше какие-то непреодолимые силы тормозили тебя... А на самом деле - тебе просто раньше это не нужно было. А сейчас - понадобилось. Ну так и изучай ! Кто тебе мешает ?!!!
В развитие темы об обоях. Мой брат не очень учился в школе, по этой причине для каждого дома, который ему приходилось строить (или ремонтировать крышу), он звонил мне и спрашивал: "размеры ширина x, длина y, высота z, два ската, симметричные, какой длины брать стропила, какую площадь придется крыть".
"чем такие люди отличаются от тех кто подобное не знает" - а где можно увидеть экземпляр тех, кто не учился в школе и поэтому подобное не знает? Мне не попадались, восьмилетка очень давно обязательна. Все окружающие люди "такие", только в разной степени успели уже забыть это.
Кстати, насчет подобных вопросов - у меня та же ситуация была с отцом, он был радиолюбителем, ему довольно часто требовался расчет RC цепей, соответственно, по формуле довольно просто было рассчитать емкость конденсатора и сопротивление резистора... Но ему чаще всего было проще попробовать несколько конденсаторов, чтобы подобрать нужный. Вот только это удобно лишь тогда, когда к конденсатору есть легкий доступ, и к нему легко подключать пробные... А пару раз было так, что добраться до нужного элемента было довольно проблематично, вот тогда, он помню, первый раз посетовал, что не знает формул расчета. И потом, уже даже в случае, когда можно было подбирать номиналы - он спрашивал у меня значение, и потом сразу брал нужную величину.
все просто...
у нас весной бродячие собаки в стаи сбиваются и даже дорогу организованно переходят, но принцип там не много проще - стая останавливается около дороги, ждет когда поток машин меньше станет или машина остановится, затем одна собака перебегает дорогу, если не сбили по пути, то вся стая сломя голову бежит следом
... в общем, физика в жизни тоже не нужна, как и математика - о чем просит подтверждение топикстартер )))
Живой пример того, что при отсутствии знаний жертвуют жизнью товарища. Значит, если готовы жертвовать жизнью, то физика точно не нужна.
Да ну) маскарад на улице показывает что отупели давным давно.
Школу я закончил в 2000х, но в последнее время увлекся богословской тематикой и там ВНЕЗАПНО потребовалось знание истории и русской литературы. Я решил пересмотреть свои взгляды на некоторые предметы
Христианское богословие основано прежде всего на философии Платона, которая основана на математических идеях Пифагора.
В русской литературе "впринципе" пишется обычно раздельно)
Школу я закончил в 2000х, но в последнее время увлекся богословской тематикой и там ВНЕЗАПНО потребовалось знание истории и русской литературы. Я решил пересмотреть свои взгляды на некоторые предметы
это напоминает пенсионеров - зачем мне тот смартфон (компьютер), всю жизнь жил без него, и теперь без него обойдусь :)
к сожалению, большинство людей останавливается в развитии, кто-то в 18, кто-то в 30, кто-то в 60 (а кто-то со школы притормаживает).
Хорошо что решили таки пересмотреть свои взгляды.
Вот не пойму я подобных заявлений...
Ну кто тебе сейчас мешает изучать новое ?
Я помню, как в институте приходилось тащиться в библиотеку, чтобы изучить какие-то моменты... Иногда и самостоятельные-контрольные выполнять там... Сейчас - с интернетом - чистая лафа, все запросто достается... Изучай - хоть математику, хоть химию... Хоть еще что-то...
На мой взгляд, все это поиски "царского пути в геометрии". Всем кажется, "вот если бы я раньше это изучал, то сейчас бы....", вроде как раньше какие-то непреодолимые силы тормозили тебя... А на самом деле - тебе просто раньше это не нужно было. А сейчас - понадобилось. Ну так и изучай ! Кто тебе мешает ?!!!
Если Вы о персональных компьютерах, то первый их них Был создан не в американском гараже, а в Киевском институте кибернетики АН УССР. Я на нём работал в 1976, вполне приличный аппарат по тем временам. Назывался МИР - машина для инженерных расчётов. Язык - Алмир65 на основе алгола.