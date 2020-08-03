Нужна ли вам математика впринципе? - страница 5
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А какой вы видите идеальную школьную программу?
наверное как у цыган - 4 класса начального образования
читать, писать и считать деньги научился, все этого достаточно - к жизни готов
ЗЫ: автожестянщики не плохие они у нас, варят все машины, часто вижу когда на работу мимо проезжаю, спрос на эту услугу точно есть, вижу, что без работы не сидят
в финляндии, эстонии, норвегии уже давно все это есть
Не только там, много где есть. А у нас противогас.
наверное как у цыган - 4 класса начального образования
читать, писать и считать деньги научился, все этого достаточно - к жизни готов
ЗЫ: автожестянщики не плохие они у нас, варят все машины, часто вижу когда на работу мимо проезжаю, спрос на эту услугу точно есть, вижу, что без работы не сидят
Варианты всякие есть, вот, к примеру: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вальдорфская_педагогика
Не только там, много где есть. А у нас противогас.
Вот и я об этом, информации и курсов вагоны, надо только отбросить ненужное.
противогас.
;)
вот 5150 был именно ПК и пошёл в массы
Нет, до масс он не дошел. это был провал.
Вот так разгадывают кроссворды "эрудированные люди", которым не нужна школьная математика, физика, литература, история и тд.
В жизни может они хорошие сварщики/жестянщики, но фиговые собеседники, потому что тупые
Обои клеил. Для поклейки обоев есть специально обученные люди. Они сами все расчитают. В жизни редко требуется математика выше 6 класса.
В реальной жизни ни разу не пользовался тригонометрией, векторами, интегралами, пределами...
Из вышки только матрицами. Тервер и физикой немного, больше ради интереса.
Ну, так я о том и говорю, что если "есть специально обученные люди" - то зачем географию знать, при наличии извозчиков ?
Тоже касается всего остального - зачем все это знать, если "есть люди" ?
У тебя есть деньги - и это главное...
Знания - это для тех, у кого денег нет, ну или кому делать нечего...
все просто...
у нас весной бродячие собаки в стаи сбиваются и даже дорогу организованно переходят, но принцип там не много проще - стая останавливается около дороги, ждет когда поток машин меньше станет или машина остановится, затем одна собака перебегает дорогу, если не сбили по пути, то вся стая сломя голову бежит следом
... в общем, физика в жизни тоже не нужна, как и математика - о чем просит подтверждение топикстартер )))