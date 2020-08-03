Нужна ли вам математика впринципе? - страница 5

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Dmitry Fedoseev:

А какой вы видите идеальную школьную программу?

наверное как у цыган - 4 класса начального образования

читать, писать и считать деньги научился, все этого достаточно - к жизни готов

ЗЫ: автожестянщики не плохие они у нас, варят все машины, часто вижу когда на работу мимо проезжаю, спрос на эту услугу точно есть, вижу, что без работы не сидят

 
Mickey Moose:

в финляндии, эстонии, норвегии уже давно все это есть

Не только там, много где есть. А у нас противогас.

 
Igor Makanu:

наверное как у цыган - 4 класса начального образования

читать, писать и считать деньги научился, все этого достаточно - к жизни готов

ЗЫ: автожестянщики не плохие они у нас, варят все машины, часто вижу когда на работу мимо проезжаю, спрос на эту услугу точно есть, вижу, что без работы не сидят

Варианты всякие есть, вот, к примеру: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вальдорфская_педагогика

Вальдорфская педагогика — Википедия
Вальдорфская педагогика — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Вальдóрфское образовáние ( «штайнеровская» или «вальдорфско-штайнеровская педагогика» ) — альтернативная [1] педагогическая система, основанная на антропософских представлениях. Эксперт по Вальдорфской педагогике В. К. Загвоздкин заявляет, что антропологический педагогический подход Р. Штайнера противопоставляет себя традиционализму и...
 
Dmitry Fedoseev:

Не только там, много где есть. А у нас противогас.

Вот и я об этом, информации и курсов вагоны, надо только отбросить ненужное.

 
Dmitry Fedoseev:

противогас.

;)

 

 вот 5150 был именно ПК и пошёл в массы

Нет, до масс он не дошел. это был провал.

 

Вот так разгадывают кроссворды "эрудированные люди", которым не нужна школьная математика, физика, литература, история и тд.

В жизни может они хорошие сварщики/жестянщики, но фиговые собеседники, потому что тупые


 
Математику с физикой в жизни используешь чуть ли не на каждом шагу, только не замечаешь. Вот, к примеру, дорогу переходишь - как определишь безопасность? В голове вырисовывается вектора скорости автомобиля и твоя, выискивается точка пересечения и делается вывод. Человек, не способный в голове это все выстроить, стоит до тех пор, пока в поле зрения не исчезнут автомобили и после ОЧЕНЬ быстро перебегает дорогу. А если в этот момент, не дай Бог, появится автомобиль, тогда мозг начинает взрываться и человек уже не знает куда бежать, метаясь из стороны в сторону.
Про родной язык, на котором общаешься с окружающими, вообще молчу - его знания могут стоить свободы, и пример "казнить нельзя помиловать" перестает казаться шуткой - причастные обороты творят чудеса.
 
Evgeny Belyaev:

Обои клеил. Для поклейки обоев есть специально обученные люди. Они сами все расчитают. В жизни редко требуется математика выше 6 класса.

В реальной жизни ни разу не пользовался тригонометрией, векторами, интегралами, пределами...

Из вышки только матрицами. Тервер и физикой немного, больше ради интереса.

Ну, так я о том и говорю, что если "есть специально обученные люди" - то зачем географию знать, при наличии извозчиков ?

Тоже касается всего остального - зачем все это знать, если "есть люди" ?

У тебя есть деньги - и это главное...

Знания - это для тех, у кого денег нет, ну или кому делать нечего...

 
Shoker:
Математику с физикой в жизни используешь чуть ли не на каждом шагу, только не замечаешь. Вот, к примеру, дорогу переходишь - как определишь безопасность? В голове вырисовывается вектора скорости автомобиля и твоя, выискивается точка пересечения и делается вывод. Человек, не способный в голове это все выстроить, стоит до тех пор, пока в поле зрения не исчезнут автомобили и после ОЧЕНЬ быстро перебегает дорогу. А если в этот момент, не дай Бог, появится автомобиль, тогда мозг начинает взрываться и человек уже не знает куда бежать, метаясь из стороны в сторону.
Про родной язык, на котором общаешься с окружающими, вообще молчу - его знания могут стоить свободы, и пример "казнить нельзя помиловать" перестает казаться шуткой - причастные обороты творят чудеса

все просто...

у нас весной бродячие собаки в стаи сбиваются и даже дорогу организованно переходят, но принцип там не много проще - стая останавливается около дороги, ждет когда поток машин меньше станет или машина остановится, затем одна собака перебегает дорогу, если не сбили по пути, то вся стая сломя голову бежит следом

... в общем, физика в жизни тоже не нужна, как и математика - о чем просит подтверждение топикстартер )))

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