Нужна ли вам математика впринципе? - страница 4
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Ок, допустим зачем - то нужно это посчитать. Можешь убедить меня нахрена это вообще нужно? Если не брать в учет спортивный интерес и чью - то фантазию.
У меня были подобные задачи, я это решал через пересечение мувингов или средневзвешенные цены баров, где опять же ничего считать не надо.Кстати по поводу айфонов, мне неинтересно зачем и кто их выпускает, интересны те кто их берет, особенно в кредит размером три зарплаты. У вас айфон?
Дело в том что еще со школы пихают разнообразную фигню в виде различных уравнений, алгебры, триговновметрии и прочего шлака. На своем примере скажу- мне это ни разу в жизни не пригодилось, даже в написании чего то простого на mql.
1 Но возможно я ошибся и это действительно чем то полезно?
2. А как вообще эти навыки помогают в жизни, и чем такие люди отличаются от тех кто подобное не знает. Технических специалистов в расчет не берем.
В развитие темы об обоях. Мой брат не очень учился в школе, по этой причине для каждого дома, который ему приходилось строить (или ремонтировать крышу), он звонил мне и спрашивал: "размеры ширина x, длина y, высота z, два ската, симметричные, какой длины брать стропила, какую площадь придется крыть".
"чем такие люди отличаются от тех кто подобное не знает" - а где можно увидеть экземпляр тех, кто не учился в школе и поэтому подобное не знает? Мне не попадались, восьмилетка очень давно обязательна. Все окружающие люди "такие", только в разной степени успели уже забыть это.
В развитие темы об обоях. Мой брат не очень учился в школе, по этой причине для каждого дома, который ему приходилось строить (или ремонтировать крышу), он звонил мне и спрашивал: "размеры ширина x, длина y, высота z, два ската, симметричные, какой длины брать стропила, какую площадь придется крыть".
"чем такие люди отличаются от тех кто подобное не знает" - а где можно увидеть экземпляр тех, кто не учился в школе и поэтому подобное не знает? Мне не попадались, восьмилетка очень давно обязательна. Все окружающие люди "такие", только в разной степени успели уже забыть это.
отвечаешь "в лоб"
но вопросы с подвохом
Если Вы о персональных компьютерах, то первый их них Был создан не в американском гараже, а в Киевском институте кибернетики АН УССР. Я на нём работал в 1976, вполне приличный аппарат по тем временам. Назывался МИР - машина для инженерных расчётов. Язык - Алмир65 на основе алгола.
че то мир на комп на тянул никогда. байты памяти и все калькулятор просто. ибм 360 тогда рулила у нас учебники по ней были а мир этот никто не знал. первые персоналки типа без ОЗУ загрузка с диска 360 кб дос это 840 убожество. а до нее искра 256 на кассетах с ацп даже и 64кб памяти размером с стол. и это девяностые.
Я попробую убедить. Так же думал в отрочестве, что учеба это бред, вот если понадобится, то вникну. А потом, сталкиваешься с решением какой то задачи в жизни, смотришь что-то, что может помочь. И понимаешь, что ты даже не понимаешь значки, которые там что-то обозначают. И кроме щемящего сожаления нет ничего. Было беззаботное время, когда можно было выучить хотя бы язык науки, чтобы сейчас не висел над тобой огромный пласт пробелов, который тебя будет деморализовать очень сильно, казаться непосильным. А жизнь утекает. И течет мимо тебя. И если бы можно было исправить ошибки жизни, то учил бы математику и химию. Эти науки сейчас на острие прогресса. Хотя это всё вопрос выбора жизни.
Материалов полно, можно учить годами, вопрос зачем. Я например никогда не думал что мне понадобятся языки программирования, пришлось учить что есть сейчас, а не тогда.
В развитие темы об обоях. Мой брат не очень учился в школе, по этой причине для каждого дома, который ему приходилось строить (или ремонтировать крышу), он звонил мне и спрашивал: "размеры ширина x, длина y, высота z, два ската, симметричные, какой длины брать стропила, какую площадь придется крыть".
"чем такие люди отличаются от тех кто подобное не знает" - а где можно увидеть экземпляр тех, кто не учился в школе и поэтому подобное не знает? Мне не попадались, восьмилетка очень давно обязательна. Все окружающие люди "такие", только в разной степени успели уже забыть это.
И что, помоги брату посчитать. Возможно он собирает хорошие урожаи картошки или разводит коз (это я так, допускаю)
Насчет обязательности. Вот идешь по улице - и тут деньги валяются пачками. Не?
Идешь в поликлинику, обращаешся в регистратуру - а тебя шлют подальше или какую нибудь льготу получаешь - там можно до жалоб в прокуратуру дойти чтоб выбить то что полагается по закону и без взяток.
А тут тебе бесплатно 9 лет учебы, и причем попробуй только не взять - не напрягает?
Материалов полно, можно учить годами, вопрос зачем
И что, помоги брату посчитать. Возможно он собирает хорошие урожаи картошки или разводит коз (это я так, допускаю)
Насчет обязательности. Вот идешь по улице - и тут деньги валяются пачками. Не?
Идешь в поликлинику, обращаешся в регистратуру - а тебя шлют подальше или какую нибудь льготу получаешь - там можно до жалоб в прокуратуру дойти чтоб выбить то что полагается по закону и без взяток.
А тут тебе бесплатно 9 лет учебы, и причем попробуй только не взять - не напрягает?
не напрягает
каждый возьмет для себя то, что ему надо
все не пригодится
и если изучать самостоятельно, то многое будет не понятноа тут вспомнил, перелистал и гуд, идем дальше, более углубленно
Если Вы о персональных компьютерах, то первый их них Был создан не в американском гараже, а в Киевском институте кибернетики АН УССР. Я на нём работал в 1976, вполне приличный аппарат по тем временам. Назывался МИР - машина для инженерных расчётов. Язык - Алмир65 на основе алгола.
Тогда надо было вспомнить про Луч и Проминь
В любом случае трудно назвать МИР персональным компьютером в привычном смысле
Обычно историю ПК начинают отсчитывать от IBM 5150 если не брать в расчёт Altair-8800, вот 5150 был именно ПК и пошёл в массы и за ним Apple-1
///
А тут тебе бесплатно 9 лет учебы, и причем попробуй только не взять - не напрягает?
Да, она оставляет желать лучшего.
А какой вы видите идеальную школьную программу?
Да, она оставляет желать лучшего.
А какой вы видите идеальную школьную программу?
в финляндии, эстонии, норвегии уже давно все это есть