Нужна ли вам математика впринципе? - страница 8
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Вроде как древние протоукры выкопали Черное Море... А вот колесо и бумага им досталась от других народов...
колесо и бумагу
Черное Море..
Просмотр телека опасен для моска!
А вот математика полезна. И другие науки, позволяющие больше узнать об окружающем мире.
Для меня любые знания интересны и всегда недостаточны. Даже те, которые я не могу применить на практике. Например, медицина, биология. Новая информация приходит, и взгляд на жизнь немного меняется. Это очень увлекательно. И математика - отличная наука, очень интересная. Не знаю её полностью, только малую часть.