Нужна ли вам математика впринципе? - страница 8

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Georgiy Merts:

Вроде как  древние протоукры выкопали Черное Море... А вот колесо и бумага им досталась от других народов...

Насчёт моря могу поверить, энергии у них много...
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Vladimir Baskakov:
 колесо и бумагу
Georgiy Merts:

Черное Море..

Просмотр телека опасен для моска!

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А вот математика полезна. И другие науки, позволяющие больше узнать об окружающем мире.

Для меня любые знания интересны и всегда недостаточны. Даже те, которые я не могу применить на практике. Например, медицина, биология. Новая информация приходит, и взгляд на жизнь немного меняется. Это очень увлекательно. И математика - отличная наука, очень интересная. Не знаю её полностью, только малую часть.

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