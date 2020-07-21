SL быть или не быть - страница 4
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Вопрос неправильный. Где и Как ставить стоп лосс не важно абсолютно!!! На рынке важнее матожидание, т.е. если профит в два раза больше стоп лосса, то депозит выдержит
просадку в два раза дольше(Это пример. На самом деле разница должна быть больше). Так что стоп лосс зависит на прямую от метода входа в рынок. Если паттерн по которому ты входишь в рынок ненадежен, и
приносит убытков больше, чем прибыли(по запланированному тобой проценту риска!!!), метод нужно менять.
Я понимаю. Это не ответ... Но вот это: -- "Но нигде не видел внятного математического объяснения на пальцах..." , это меня задело. Открой любой самый завалящий учебник по биржевой торговле. На первых страницах,
как правило, идёт математическое объяснение, и именно на пальцах, как правильно рассчитвать матожтдание!
В книжках так написано что простым смертным работягам не понять.
Всё правильно, но убыток при этом не должен превышать некий процент риска. Иначе депозит будет стремится к нулю и очень быстро...
Про процент риска все читали? Это и есть, математическое объяснение стоплоссу!
Всё правильно, но убыток при этом не должен превышать некий процент риска. Иначе депозит будет стремится к нулю и очень быстро...
Про процент риска все читали? Это и есть, математическое объяснение стоплоссу!
И как это определить? Что и где должно случиться чтобы это было сигналом что да, тренд закончен.
Ооо..! Вопрос прям не в бровь, а в глаз! Ответ:"А хрен его знает!" Каждый решает - это для себя САМ. Есть конечно классические варианты. Ну там дивергенция, ложный пробой или касание трендовой линии с другой
стороны, голова/плечи, двойная вершина, всё перечислять запаришся. Но это все - такое... То работает то нет.
Для того чтобы точно определить окончание тренда нужно жить в будущем.
Совет конечно же есть. Не нужно ловить ножи. Бери прибыль, когда ТВОЯ система об этом говорит. Всё остальное бла, бла, бла.
Минутку, если я знаю что по теорверу серия лосей при моей системе торговли максимально 30 лосей подряд, то я и должен рассчитать так чтобы после 30 лосей мог ещё открыть сделку. Это если агрессивно.
Да! А лучше меньше 5%. Если хочешь иметь инвесторов. "Иметь" в хорошем смысле слова.
Приветствую всех. Не секрет, что многие трейдеры не с особым желанием применяют стоп лоссы.
SL - это:
- фиксация убытка,
- это подарок рынку,
- это сделка по самой плохой цене,
- это упущенная прибыль,
- это когда не знаешь куда дальше двигаться,
- это я пасс!!!
SL - это:
- это сделка по самой плохой цене
Точно
никто не принуждает таскать реальный стоп-лосс. Потому что когда он близко, он злое зло
реальный, который робот отправляет на сервер - это уровень катастрофы, когда связи нет, но рынок не спит
используйте виртуальный, если уж цена в него пришла, значит вход был неверен и надо принимать меры.
А уж какие меры, то на вкус и цвет
Тут уже можно и тейк поближе, можно его тралить. Кто любит и умеет рулить локи, можно залочить, можно по месту ориентироваться. Или просто закрыть :-)
Но надо дейстовать
Но надо дейстовать
Да, как вариант, на откате закрыться