SL быть или не быть - страница 4

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Vitaliy Medvedev:

Вопрос неправильный. Где и Как ставить стоп лосс не важно абсолютно!!! На рынке важнее матожидание, т.е. если профит в два раза больше стоп лосса, то депозит выдержит

 просадку в два раза дольше(Это пример. На самом деле разница должна быть больше). Так что стоп лосс зависит на прямую от метода входа в рынок. Если паттерн по которому ты входишь в рынок ненадежен, и

 приносит убытков больше,  чем прибыли(по запланированному тобой проценту риска!!!), метод нужно менять.

Я понимаю. Это не ответ... Но вот это: -- "Но нигде не видел внятного математического объяснения на пальцах..." , это меня задело. Открой любой самый завалящий учебник по биржевой торговле. На первых страницах,

 как правило, идёт математическое объяснение, и именно на пальцах,  как правильно рассчитвать матожтдание!


В книжках так написано что простым смертным работягам не понять.
Типа 100 пунктов вам принесут убыток такойто , и если это много то или убавьте лот или сделайте меньше пунктов.
По мне правильный подход это когда ты знаешь, что для отработки сигнала по выбранной системе нужно некоторое время. Далее ты определяешь где в течение этого времени будет явный сигнал о том что ты ошибся с выбором направления. Вот туда и нужно наверное втыкать стоплосс. 
А сколько это будет в пунктах процентах лотах да начхать по большому счёту. Эта математика как раз и должна исходить из предыдущих событий. 
То есть каждая система предполагает свои цели в пунктах.
 
Anatolii Zainchkovskii:
В книжках так написано что простым смертным работягам не понять.
Типа 100 пунктов вам принесут убыток такойто , и если это много то или убавьте лот или сделайте меньше пунктов.
По мне правильный подход это когда ты знаешь, что для отработки сигнала по выбранной системе нужно некоторое время. Далее ты определяешь где в течение этого времени будет явный сигнал о том что ты ошибся с выбором направления. Вот туда и нужно наверное втыкать стоплосс. 
А сколько это будет в пунктах процентах лотах да начхать по большому счёту. Эта математика как раз и должна исходить из предыдущих событий. 
То есть каждая система предполагает свои цели в пунктах.

  Всё правильно, но убыток при этом  не должен превышать некий процент риска. Иначе депозит будет стремится к нулю и очень быстро... 

        Про процент риска все читали? Это и есть, математическое объяснение стоплоссу!

 
Vitaliy Medvedev:

  Всё правильно, но убыток при этом  не должен превышать некий процент риска. Иначе депозит будет стремится к нулю и очень быстро... 

        Про процент риска все читали? Это и есть, математическое объяснение стоплоссу!

Минутку, если я знаю что по теорверу серия лосей при моей системе торговли максимально 30 лосей подряд, то я и должен рассчитать так чтобы после 30 лосей мог ещё открыть сделку. Это если агрессивно.
А если консервативно то мои 30 лосей должны принести не более 5% убытка.
 
Anatolii Zainchkovskii:
И как это определить? Что и где должно случиться чтобы это было сигналом что да, тренд закончен.

     Ооо..! Вопрос прям не в бровь, а в глаз! Ответ:"А хрен его знает!" Каждый решает - это для себя САМ. Есть конечно классические варианты. Ну там дивергенция, ложный пробой или касание трендовой линии с другой

     стороны, голова/плечи, двойная вершина, всё перечислять запаришся. Но это все - такое... То работает то нет.

     Для того чтобы точно определить окончание тренда нужно жить в будущем. 

Совет конечно же есть. Не нужно ловить ножи. Бери прибыль, когда ТВОЯ система об этом говорит. Всё остальное бла, бла, бла.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Минутку, если я знаю что по теорверу серия лосей при моей системе торговли максимально 30 лосей подряд, то я и должен рассчитать так чтобы после 30 лосей мог ещё открыть сделку. Это если агрессивно.
А если консервативно то мои 30 лосей должны принести не более 5% убытка.

Да! А лучше меньше 5%. Если хочешь иметь инвесторов. "Иметь" в хорошем смысле слова.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Приветствую всех. Не секрет, что многие трейдеры не с особым желанием применяют стоп лоссы
Долгое время не могу понять как и где ставить стоплосс. Где то пишут применять его в отношении просадки депо, где-то пишут ставить под/над минимумом/максимумом. 
Но нигде не видел внятного математического объяснения на пальцах.
Сам не хотел признавать стоплоссы вообще, ибо считал себя самым умным и всегда правым. Но рынок сами знаете что делает с такими.
И вот сейчас торгую применяя стоплоссы жёстко без вмешательства. Да, ломает, но по чуть чуть начинает приходить осознание, что да, не всегда ты можешь быть прав.
Тему создал в надежде всёже получить знания относительно дистанций выставления сл (стоплосса) , да и вообще интересно кто и как с этим справляется.

SL - это:

- фиксация убытка,

- это подарок рынку,

- это сделка по самой плохой цене,

- это упущенная прибыль,

- это когда не знаешь куда дальше двигаться,

- это я пасс!!!

[Удален]  
Sergey Chalyshev:

SL - это:

- это сделка по самой плохой цене

Точно

 

никто не принуждает таскать реальный стоп-лосс. Потому что когда он близко, он злое зло

реальный, который робот отправляет на сервер - это уровень катастрофы, когда связи нет, но рынок не спит

используйте виртуальный, если уж цена в него пришла, значит вход был неверен и надо принимать меры.
А уж какие меры, то на вкус и цвет
Тут уже можно и тейк поближе, можно его тралить.  Кто любит и умеет рулить локи, можно залочить, можно по месту ориентироваться. Или просто закрыть :-)
Но надо дейстовать

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
Но надо дейстовать

Да, как вариант, на откате закрыться

 
Мда, читаю варианты и вспоминаю свои прежние доводы.
По поводу локов, на неттинге мт5 это фиксация убытка. Разруливать локи это или виртуозное владение рынком или глупая отмазка для самоутишения.
По поводу что сл это сделка по худшей цене, уместно только в случае уровней по типу последний хай или последний лоу. Но касательно некоторых систем это как раз защита от более серьёзной фиксации убытка.
По поводу виртуального, уместно только с откровенно мошеннической кухней, ну незачем дц рисовать лично вам шпильки.
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