SL быть или не быть - страница 2

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Aliaksandr Hryshyn:
Крутые трейдеры не используют стопы, они для слабаков. Поставил позицию, пошёл по своим делам, приходишь и забираешь профит.

Открыл позицию без стопа - пошёл по своим делам - пришел, а депо слит - пошёл опять на завод. Романтика!

 
Не, на самом деле стоплосс как минимум высвобождает время в реальной жизни. Не сидишь больше прилипший к монитору.
 
Anatolii Zainchkovskii:
Вот,, вот такой подход к делу это тру.  Вы уже рассчитывали для себя функцию? Какое у вас  процентное соотношение профит/лось сделок?

уже рассчитал на свою голову :-) черновые скриншоты даже давал..

я теперь ЗНАЮ (то есть основываясь на математике, а не на средневековых пентаграммах) откуда, что и зачем посчитал г-н Ганн.
Даже в чём он не вполне прав (просто не было тогда нужных основ)

но посчитать и использовать немного разные вещи. учусь применять :-)

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Anatolii Zainchkovskii:
Не, на самом деле стоплосс как минимум высвобождает время в реальной жизни. Не сидишь больше прилипший к монитору.

Это да. Если не сливать весь депо, то не нужно потом корячится на заводе/стройке на новый депо, а это затраты времени и сил )

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Стоп - счастье брокера, я против
 
Anatolii Zainchkovskii:
Не, на самом деле стоплосс как минимум высвобождает время в реальной жизни. Не сидишь больше прилипший к монитору.

Ставите эксперта и вообще можете сами даже не открывать. Заниматься чисто своими делами. Иногда ради интереса контролировать его и все

 
Vladimir Baskakov:
Стоп - счастье брокера, я против
И сколько депозитов у тебя уже без стонов было?
 
Konstantin Nikitin:

Ставите эксперта и вообще можете сами даже не открывать. Заниматься чисто своими делами. Иногда ради интереса контролировать его и все

Всему своё время, и до эксперта дело дойдёт. Просто пока что все эксперты проигрывают конкуренцию с живым взглядом.
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Anatolii Zainchkovskii:
И сколько депозитов у тебя уже без стонов было?
Неправильный вопрос, сколько ты завел и сколько вывел, вот главное
 
Vladimir Baskakov:
Неправильный вопрос, сколько ты завел и сколько вывел, вот главное
Согласен, и как вывел больше чем завёл за всё время?
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