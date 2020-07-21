SL быть или не быть - страница 2
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Крутые трейдеры не используют стопы, они для слабаков. Поставил позицию, пошёл по своим делам, приходишь и забираешь профит.
Открыл позицию без стопа - пошёл по своим делам - пришел, а депо слит - пошёл опять на завод. Романтика!
Вот,, вот такой подход к делу это тру. Вы уже рассчитывали для себя функцию? Какое у вас процентное соотношение профит/лось сделок?
уже рассчитал на свою голову :-) черновые скриншоты даже давал..
я теперь ЗНАЮ (то есть основываясь на математике, а не на средневековых пентаграммах) откуда, что и зачем посчитал г-н Ганн.
Даже в чём он не вполне прав (просто не было тогда нужных основ)
но посчитать и использовать немного разные вещи. учусь применять :-)
Не, на самом деле стоплосс как минимум высвобождает время в реальной жизни. Не сидишь больше прилипший к монитору.
Это да. Если не сливать весь депо, то не нужно потом корячится на заводе/стройке на новый депо, а это затраты времени и сил )
Не, на самом деле стоплосс как минимум высвобождает время в реальной жизни. Не сидишь больше прилипший к монитору.
Ставите эксперта и вообще можете сами даже не открывать. Заниматься чисто своими делами. Иногда ради интереса контролировать его и все
Стоп - счастье брокера, я против
Ставите эксперта и вообще можете сами даже не открывать. Заниматься чисто своими делами. Иногда ради интереса контролировать его и все
И сколько депозитов у тебя уже без стонов было?
Неправильный вопрос, сколько ты завел и сколько вывел, вот главное