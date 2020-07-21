SL быть или не быть - страница 11
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Я же говорил, 20%.
20% это тоже не показатель, ибо за счёт ММ можно и 100 000% сделать, а вот количество пунктов это стоящая внимания информация.
Она не торгует на форексе, торгует на ММВБ. У Вас пробел образования.
Она не торгует на форексе, торгует на ММВБ. У Вас пробел образования.
Сожалею.
Давайте так, для извлечения прибыли нужно получить плюсом некую разницу.
Прибыль извлекать в пунктах получается?
Прибыль извлекать в пунктах получается?
Получается
Сегодня отчиталась о прибыли 1800 рублей от короткой сделки по еврику, которую я ей посоветовал, увидев гэп (ММВБ).
Это не она торговала, она выступала в роли исполнителя.
Не будет вашей помощи - слив гарантирован.
Сожалею.
Получается
Ну и кто такой пипс и на сколько рублей Вы разбогатели?