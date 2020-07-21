SL быть или не быть - страница 11

Новый комментарий
 
Алексей Тарабанов:

Я же говорил, 20%. 

20% это тоже не показатель, ибо за счёт ММ можно и 100 000% сделать, а вот количество пунктов это стоящая внимания информация.
Даже если в день делать 10 пунктов(четырёхзнака) по валютной паре это уже круто.
 
Anatolii Zainchkovskii:
20% это тоже не показатель, ибо за счёт ММ можно и 100 000% сделать, а вот количество пунктов это стоящая внимания информация.
Даже если в день делать 10 пунктов(четырёхзнака) по валютной паре это уже круто.

Она не торгует на форексе, торгует на ММВБ. У Вас пробел образования. 

 
Алексей Тарабанов:

Она не торгует на форексе, торгует на ММВБ. У Вас пробел образования. 

Пробел у вас , если не поняли вопроса.
 
Сожалею. 
 
Алексей Тарабанов:
Сожалею. 
Давайте так, для извлечения прибыли нужно получить плюсом некую разницу.
Вот эта разница и измеряется в пунктах.
И не важно, форекс, магазин, рынок овощной, или чикагская биржа.
 
Anatolii Zainchkovskii:
Давайте так, для извлечения прибыли нужно получить плюсом некую разницу.
Вот эта разница и измеряется в пунктах.
И не важно, форекс, магазин, рынок овощной, или чикагская биржа.

Прибыль извлекать в пунктах получается? 

 
Алексей Тарабанов:

Прибыль извлекать в пунктах получается? 

Получается

111

 
Алексей Тарабанов:

Сегодня отчиталась о прибыли 1800 рублей от короткой сделки по еврику, которую я ей посоветовал, увидев гэп (ММВБ).

Это не она торговала, она выступала в роли исполнителя.

Не будет вашей помощи - слив гарантирован.

 
Алексей Тарабанов:
Сожалею. 
Алексей, стоимость пункта на бирже, допустим по USDCHF, какая сейчас?
 
Anatolii Zainchkovskii:

Получается


Ну и кто такой пипс и на сколько рублей Вы разбогатели? 

1...456789101112
Новый комментарий