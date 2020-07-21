SL быть или не быть - страница 7

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Aleksandr Volotko:

нормальный ВПС нннада брать, там и генераторы, и канал инета не один, и вообще

Берем ВПС и отключаем мозги? Хедж такой. 

 

Надо было добавить помимо обсуждения и опрос. Потому как вижу что большинство участников ветки противники SL . 

Я тоже долгое время не признавал стоплоссы именно изза непонимания куда и как его ставить. Но сейчас торгуя я начинаю сам себе удивляться. Казалось бы фиксация минусов портит статистику сделок , но в реальности наоборот.

Как то давно читал, не помню где, "если не знаешь где поставить стоплосс, то не входи в рынок" . Для меня это была загадка. Сейчас же я рекомендую всем кто торгует присмотреться к своим системам и сигналам. и если вы не видите где должен стоять стоплосс, то оставьте этот вход и подождите.

 

вот к примеру сигнал и вход

 
Anatolii Zainchkovskii:

вот к примеру сигнал и вход


Цену то хоть видите? За всеми сигналами .

 
apr73:

Цену то хоть видите? За всеми сигналами .

Зачем мне цену видеть? Я вижу возможное направление. В пунктах вполне достаточно.
 
Anatolii Zainchkovskii:
Зачем мне цену видеть? Я вижу возможное направление. В пунктах вполне достаточно.

Я привык на цену смотреть, а у вас цены не вижу.

 
apr73:

Цену то хоть видите? За всеми сигналами .

тоже верно

и раскрашено как то не радужно

;)

 
Да, Толян, оплошность !
Надо чтобы все цветасто и радужно было !!!
Чтобы смотрел на график и глаз радовался.

Шутка конечно.

 
Roman Kutemov:
Да, Толян, оплошность !
Надо чтобы все цветасто и радужно было !!!
Чтобы смотрел на график и глаз радовался.

Шутка конечно.

Можно и разукрасить)))) 
Но лучше разукрасить свою жизнь с выхлопа от системы. Спасибо Махмуду, наконец-то он добился чтобы я стал применять стоплоссы.
И всем и каждому желаю осознать и научиться применять стоплосс в своей системе.
 
Roman Kutemov:
Да, Толян, оплошность !
Надо чтобы все цветасто и радужно было !!!
Чтобы смотрел на график и глаз радовался.

Шутка конечно.

типа так

;)

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