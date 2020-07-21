SL быть или не быть - страница 7
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нормальный ВПС нннада брать, там и генераторы, и канал инета не один, и вообще
Берем ВПС и отключаем мозги? Хедж такой.
Надо было добавить помимо обсуждения и опрос. Потому как вижу что большинство участников ветки противники SL .
Я тоже долгое время не признавал стоплоссы именно изза непонимания куда и как его ставить. Но сейчас торгуя я начинаю сам себе удивляться. Казалось бы фиксация минусов портит статистику сделок , но в реальности наоборот.
Как то давно читал, не помню где, "если не знаешь где поставить стоплосс, то не входи в рынок" . Для меня это была загадка. Сейчас же я рекомендую всем кто торгует присмотреться к своим системам и сигналам. и если вы не видите где должен стоять стоплосс, то оставьте этот вход и подождите.
вот к примеру сигнал и вход
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDCAD, M5, 2020.07.17
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
вот к примеру сигнал и вход
Цену то хоть видите? За всеми сигналами .
Цену то хоть видите? За всеми сигналами .
Зачем мне цену видеть? Я вижу возможное направление. В пунктах вполне достаточно.
Я привык на цену смотреть, а у вас цены не вижу.
Цену то хоть видите? За всеми сигналами .
тоже верно
и раскрашено как то не радужно
;)
Да, Толян, оплошность !
Да, Толян, оплошность !
типа так
;)