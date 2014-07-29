Можно ли вытащить значение переменной из условия?
1) Структуру
MqlTradeRequest заполняйте перед каждой отправкой ордера, предварительно её обнулив (как и MqlTradeResult). Заранее заполнять не надо, так только запутаетесь.
Часть Кода была переписана следующим образом:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { int positions_total = PositionsTotal(); if(PositionsTotal() < 1) { MqlTradeRequest request={0}; request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Тип выполняемого действия request.symbol = _Symbol; // Имя торгового инструмента request.volume = 0.01; // Запрашиваемый объем сделки в лотах request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); // Цена request.type = ORDER_TYPE_BUY; // Тип ордера request.tp = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)+400*_Point; // Цена, по которой сработает Take Profit ордер при движении цены в благоприятном направлении request.sl = 0; // Цена, по которой сработает Stop Loss ордер при движении цены в неблагоприятном направлении request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; // Тип ордера по исполнению request.type_time = ORDER_TIME_GTC; MqlTradeResult result={0}; bool send1 = OrderSend(request,result); uint result_retcode = result.retcode; Print(" Код возврата торгового сервера: ", result_retcode); Print(" Количество открытых позиций: ", PositionsTotal()); Print(" Цена в сделке, подтверждённая брокером : ", result.price); double res = result.price; if(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) <= res-200*_Point && PositionsTotal() == 1) { MqlTradeRequest request2={0}; request2.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Тип выполняемого действия request2.symbol = _Symbol; // Имя торгового инструмента request2.volume = 0.02; // Запрашиваемый объем сделки в лотах request2.price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); // Цена request2.type = ORDER_TYPE_BUY; // Тип ордера request2.tp = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)+600*_Point; // Цена, по которой сработает Take Profit ордер при движении цены в благоприятном направлении request2.sl = 0; // Цена, по которой сработает Stop Loss ордер при движении цены в неблагоприятном направлении request2.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; // Тип ордера по исполнению request2.type_time = ORDER_TIME_GTC; MqlTradeResult result2={0}; bool send2 = OrderSend(request,result); uint result_retcode2 = result2.retcode; Print(" Код возврата торгового сервера_2: ", result_retcode2); Print(" Количество открытых позиций_2: ", PositionsTotal()); Print(" Цена в сделке, подтверждённая брокером_2 : ", result2.price); }; }; //--- }; //+------------------------------------------------------------------+
Cделал вроде т.к. вы сказали - но позиция вообще перестала докупаться.
if(PositionsTotal() < 1)
Неудивительно. Сразу же, через несколько миллисекунд после открытия ордера, вы проверяете падение цены на 200 пунктов. Такого не происходит, и советник выходит из OnTick. Ну а на следующем тике код открытия ордеров вообще не задействуется, поскольку стоит условие
Но в самой первой версии кода позиция же докупалась почему то?
(осуществлялась она по цене первой сделки - видимо потому, что на том же самом тике все это дело произошло.
Но почему тогда не было соблюдено условие - что докупаться удвоенным лотом можно только при условии, если цена упадёт на 200 пунктов?
P.S. А что тогда можно придумать что бы была возможность докупаться в том или ином случае?
(Если первая сделка у меня находится в условии - тогда мне надо получается как то вытащить(если это реально) значение(цены сделки) из этого условия и сравнить
со значением в другом(отдельно взятом) условии и там докупаться.
Я в правильном направлении двигаюсь или есть другие(более простые) реализации данной задачи.
(Пытался просматривать код в одном из советников по мартину, но тот код мне непонятен + написан он однозначно неправильно с точки зрения оформления, как мне кажется.
http://webmaster.ayrveda.ru/martin.htm
Поэтому хотелось бы самому поэтапно двигаться от простого к сложному и понемногу допиливать то с чего начинаю, консультируясь при этом у грамотных людей на форумах.)
То, что цена упадет на 50 пунктов через несколько миллисекунд после открытия ордера - более вероятно, чем падение цены на 200 пунктов за то же время.
Верно. Можете сохранять значение цены открытия ордера в свою переменную, или же тащить значение цены из позиции: PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)
Кстати, обратите внимание, что у вас во второй верии кода, там где вы докупаетесь, в функции отправки указаны request и result,
bool send2 = OrderSend(request,result);
хотя, следуя вашей логике обозначения структур в советнике, там должны быть request2 и result2
bool send2 = OrderSend(request2,result2);
1) Смотрите: я имел ввиду почему все таки позиция докупилась?
Она же не имела право по идее, по тому как цена не упала на 50(либо больше) пунктов в тот момент?
2) Я пробовал вчера так делать - но переменная которая сохраняется в одном условии, не находится в области видимости другого условия.
(или я вас не правильно понял в данном контексте?)
3) Ничё не понял. )
В первом условии я указал просто request и result, а во втором условии(которое внутри первого) прописал request2 и result2 т.к. компилятор показывал предупреждение из за того,
что одно имя переменной перекрывает другое(в другом условии.)
На что именно тут надо внимание обратить?(в чем конкретно загвоздка?)
Для начала создайте корректный каркас вашего советника (в голове, или блок-схемой нарисуйте на бумаге). Условно говоря, что советник должен делать если есть позиция, что советник должен делать если нет позиции...
Входим в OnTick
- Если есть позиция
└ Проверка условий для доливки
- Если нет позиции
└ Проверка условий для открытия позиции
Выход из OnTick
А то сейчас ваш код выглядит как проба работоспособности отдельных функций.
Область видимости переменных: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/variable_scope
Глобальные переменные: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/global
Локальные переменные: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/local
Объявите request и result глобальными переменными и не будете в дальнейшем путаться в них, заполняя одну структкру, но отправляя ордер со старой заполненной структурой:
request2.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Тип выполняемого действия request2.symbol = _Symbol; // Имя торгового инструмента request2.volume = 0.02; // Запрашиваемый объем сделки в лотах request2.price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); // Цена request2.type = ORDER_TYPE_BUY; // Тип ордера request2.tp = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)+600*_Point; // Цена, по которой сработает Take Profit ордер при движении цены в благоприятном направлении request2.sl = 0; // Цена, по которой сработает Stop Loss ордер при движении цены в неблагоприятном направлении request2.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; // Тип ордера по исполнению request2.type_time = ORDER_TIME_GTC; MqlTradeResult result2={0}; bool send2 = OrderSend(request,result); <----------------------- uint result_retcode2 = result2.retcode; Print(" Код возврата торгового сервера_2: ", result_retcode2); Print(" Количество открытых позиций_2: ", PositionsTotal()); Print(" Цена в сделке, подтверждённая брокером_2 : ", result2.price);
В MQL программировании я новичек.
Есть такой код: