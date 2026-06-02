возможность, в настройках MetaEditor отключать изменение масштаба при помощи ctrl+прокрутка мыши - страница 5

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диалог выше подтверждает - копипаста не копипаста .. это личное дело каждого.
не всегда есть - чёткое как правильно как не правильно.

главное что бы компилятор не ограничивал полёт фантазии программиста и возможности языка.
 
Реter Konow:
А вы часто на глаз точно определете размер шрифта? Например разницу между 8 и 9 моментально замечаете?

Легко. Размер 8 самый мелкий из доступных, один щелчёк в сторону увеличения вот вам и 9. Два щелчка и вот уже 10. Но лично мне как 8 так и 9 мелковатые шрифты. Так-что 10 я с лёгкостью определяю. Но это только теория. Я не держу ctrl зажатым. Мне проще мизинцем нажать его и отпустить поле копирования, вставки, вызова окна поиска\замены или ещё каких-то действий. Например открытие\закрытие окна данных тоже через ctrl и так-же список индикаторов, список графических объектов… всё сразу и не перечислить. А вот масштаб графика прокруткой колеса крыски при нажатом ctrl так давно, что я сомневаюсь что было когда-то иначе. Чаще пользуйтесь возможностями и быстрей отвыкните от дурных привычек. Только представьте что проще для увеличения\уменьшения масштаба графика:

  • Отпустить крыску и нажать правой рукой плюс\минус на цифровом блоке клавиатуры
  • Нажать левым мизинцем ctrl и крутнуть колесо
Можно ещё левой рукой дотянуться до цифровой клавиатуры, но это почти как почесать правое ухо левым мизинцем.
 
Alexey Viktorov:

Легко. Размер 8 самый мелкий из доступных, один щелчёк в сторону увеличения вот вам и 9. Два щелчка и вот уже 10. Но лично мне как 8 так и 9 мелковатые шрифты. Так-что 10 я с лёгкостью определяю. Но это только теория. Я не держу ctrl зажатым. Мне проще мизинцем нажать его и отпустить поле копирования, вставки, вызова окна поиска\замены или ещё каких-то действий. Например открытие\закрытие окна данных тоже через ctrl и так-же список индикаторов, список графических объектов… всё сразу и не перечислить. А вот масштаб графика прокруткой колеса крыски при нажатом ctrl так давно, что я сомневаюсь что было когда-то иначе. Чаще пользуйтесь возможностями и быстрей отвыкните от дурных привычек. Только представьте что проще для увеличения\уменьшения масштаба графика:

  • Отпустить крыску и нажать правой рукой плюс\минус на цифровом блоке клавиатуры
  • Нажать левым мизинцем ctrl и крутнуть колесо
Можно ещё левой рукой дотянуться до цифровой клавиатуры, но это почти как почесать правое ухо левым мизинцем.

а вот как раз и удобнее и логичнее менять масштаб ctrl+ и ctrl-
если Вы привыкли как то по своему это не значит что это эталон а всё что иначе это плохая привычка.

 
Alexey Viktorov:

Легко. Размер 8 самый мелкий из доступных, один щелчёк в сторону увеличения вот вам и 9. Два щелчка и вот уже 10. Но лично мне как 8 так и 9 мелковатые шрифты. Так-что 10 я с лёгкостью определяю. Но это только теория. Я не держу ctrl зажатым. Мне проще мизинцем нажать его и отпустить поле копирования, вставки, вызова окна поиска\замены или ещё каких-то действий. Например открытие\закрытие окна данных тоже через ctrl и так-же список индикаторов, список графических объектов… всё сразу и не перечислить. А вот масштаб графика прокруткой колеса крыски при нажатом ctrl так давно, что я сомневаюсь что было когда-то иначе. Чаще пользуйтесь возможностями и быстрей отвыкните от дурных привычек. Только представьте что проще для увеличения\уменьшения масштаба графика:

  • Отпустить крыску и нажать правой рукой плюс\минус на цифровом блоке клавиатуры
  • Нажать левым мизинцем ctrl и крутнуть колесо
Можно ещё левой рукой дотянуться до цифровой клавиатуры, но это почти как почесать правое ухо левым мизинцем.
Фича неактуальна в принципе и периодически причиняет неудобства. Веской причины (необходимости) ее существования нет, а значит ее навязывание - это либо концептуальная  ошибка, либо тех.недоработка, либо злой умысел по отношению к преданным пользователям, которые просят хотя бы иметь возможность ее отключить. Но, если эту фичу терпеть еще можно, то со скобками совсем беда - лютое вредительство.))) Если так пойдет, ждите новых "сюрпизов".))) Обидно, что найдутся оправдатели чего угодно. 
Эх МЕ, МЕ,... куда же тебя понесло...? Из за скобок не хочу глаза портить. Может откатиться?
 

Фанатам первого действия должно понравиться и второе, - пусть им добавят.)))


 
Реter Konow:
Фича неактуальна в принципе и периодически причиняет неудобства. Веской причины (необходимости) ее существования нет, а значит ее навязывание - это либо концептуальная  ошибка, либо тех.недоработка, либо злой умысел по отношению к преданным пользователям, которые просят хотя бы иметь возможность ее отключить. Но, если эту фичу терпеть еще можно, то со скобками совсем беда - лютое вредительство.))) Если так пойдет, ждите новых "сюрпизов".))) Обидно, что найдутся оправдатели чего угодно. 
Эх МЕ, МЕ,... куда же тебя понесло...? Из за скобок не хочу глаза портить. Может откатиться?

Я никого ни к чему не призываю, просто говорю, что для меня это не беда. Всего лиш сказал, что если пользоваться почаще горячими клавишами с ctrl то привыкнете не удерживать её когда не надо. Почему-то в других приложениях вам это не мешает, а тут прям паника.

Про скобки я только от одного слышал восторженные возгласы. Почему разработчики не слышат глас пользователей, не понимаю. А вот в этом вопросе недовольных гораздо меньше чем равнодушных к этому нововведению. Именно равнодушных, к которым отношусь и я. Отменят — мне от этого ни жарко ни холодно.

 
Alexey Viktorov:

Я никого ни к чему не призываю, просто говорю, что для меня это не беда. Всего лиш сказал, что если пользоваться почаще горячими клавишами с ctrl то привыкнете не удерживать её когда не надо. Почему-то в других приложениях вам это не мешает, а тут прям паника.

Про скобки я только от одного слышал восторженные возгласы. Почему разработчики не слышат глас пользователей, не понимаю. А вот в этом вопросе недовольных гораздо меньше чем равнодушных к этому нововведению. Именно равнодушных, к которым отношусь и я. Отменят — мне от этого ни жарко ни холодно.

Этот кошмар со скобками будет сниться по ночам всем виновным, пока они их не исправят!)))


 
Реter Konow:

Этот кошмар со скобками будет сниться по ночам всем виновным, пока они их не исправят!)))


класс! тут и скобочная роскошь и чудо прокрутка)) цвет надо было розовый)

 
Alexey Viktorov:

Я никого ни к чему не призываю, просто говорю, что для меня это не беда. Всего лиш сказал, что если пользоваться почаще горячими клавишами с ctrl то привыкнете не удерживать её когда не надо. Почему-то в других приложениях вам это не мешает, а тут прям паника.

Про скобки я только от одного слышал восторженные возгласы. Почему разработчики не слышат глас пользователей, не понимаю. А вот в этом вопросе недовольных гораздо меньше чем равнодушных к этому нововведению. Именно равнодушных, к которым отношусь и я. Отменят — мне от этого ни жарко ни холодно.

Мне, если отменят - будет легче. В редакторе провожу 16 часов в сутки. Стало реально сложнее. Плюс гламурного цвета скобки, прикрученные к цвету не ASCII символов, плюс новое окно поиска, где по умолчанию курсор не встаёт на кнопку поиска - приходится двигать мышь - а это отвлечение от текста кода с выискиванием взглядом кнопки. Скажут мелочь - а попробуй работать на автомате с палками в колёса... Есть дружественный интерфейс, а есть просто... А дьявол - он в деталях.
 
fxsaber:

Нет. Любой ЯП, который ТРЕБУЕТ массовых замен и копи-паст, мягко говоря, далек от хорошего. Вышел.

Если требуется частое копирование блоков кода (не обязательно при написании именно кода), то на автомате удерживая Ctrl проще работать: Выделил код, Ctrl+C, прокрутил или выделил нужную вкладку, Ctrl+V. Иногда вместо прокрутки увеличиваю шрифт. По умолчанию всегда использую восьмой размер. Приходится крутить обратно колесо. А ведь иногда действия идут на автомате - практически не глядя. В общем - сбивает с режима работы.

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