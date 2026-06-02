возможность, в настройках MetaEditor отключать изменение масштаба при помощи ctrl+прокрутка мыши - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не всегда есть - чёткое как правильно как не правильно.
главное что бы компилятор не ограничивал полёт фантазии программиста и возможности языка.
А вы часто на глаз точно определете размер шрифта? Например разницу между 8 и 9 моментально замечаете?
Легко. Размер 8 самый мелкий из доступных, один щелчёк в сторону увеличения вот вам и 9. Два щелчка и вот уже 10. Но лично мне как 8 так и 9 мелковатые шрифты. Так-что 10 я с лёгкостью определяю. Но это только теория. Я не держу ctrl зажатым. Мне проще мизинцем нажать его и отпустить поле копирования, вставки, вызова окна поиска\замены или ещё каких-то действий. Например открытие\закрытие окна данных тоже через ctrl и так-же список индикаторов, список графических объектов… всё сразу и не перечислить. А вот масштаб графика прокруткой колеса крыски при нажатом ctrl так давно, что я сомневаюсь что было когда-то иначе. Чаще пользуйтесь возможностями и быстрей отвыкните от дурных привычек. Только представьте что проще для увеличения\уменьшения масштаба графика:
Легко. Размер 8 самый мелкий из доступных, один щелчёк в сторону увеличения вот вам и 9. Два щелчка и вот уже 10. Но лично мне как 8 так и 9 мелковатые шрифты. Так-что 10 я с лёгкостью определяю. Но это только теория. Я не держу ctrl зажатым. Мне проще мизинцем нажать его и отпустить поле копирования, вставки, вызова окна поиска\замены или ещё каких-то действий. Например открытие\закрытие окна данных тоже через ctrl и так-же список индикаторов, список графических объектов… всё сразу и не перечислить. А вот масштаб графика прокруткой колеса крыски при нажатом ctrl так давно, что я сомневаюсь что было когда-то иначе. Чаще пользуйтесь возможностями и быстрей отвыкните от дурных привычек. Только представьте что проще для увеличения\уменьшения масштаба графика:
а вот как раз и удобнее и логичнее менять масштаб ctrl+ и ctrl-
если Вы привыкли как то по своему это не значит что это эталон а всё что иначе это плохая привычка.
Легко. Размер 8 самый мелкий из доступных, один щелчёк в сторону увеличения вот вам и 9. Два щелчка и вот уже 10. Но лично мне как 8 так и 9 мелковатые шрифты. Так-что 10 я с лёгкостью определяю. Но это только теория. Я не держу ctrl зажатым. Мне проще мизинцем нажать его и отпустить поле копирования, вставки, вызова окна поиска\замены или ещё каких-то действий. Например открытие\закрытие окна данных тоже через ctrl и так-же список индикаторов, список графических объектов… всё сразу и не перечислить. А вот масштаб графика прокруткой колеса крыски при нажатом ctrl так давно, что я сомневаюсь что было когда-то иначе. Чаще пользуйтесь возможностями и быстрей отвыкните от дурных привычек. Только представьте что проще для увеличения\уменьшения масштаба графика:
Фанатам первого действия должно понравиться и второе, - пусть им добавят.)))
Фича неактуальна в принципе и периодически причиняет неудобства. Веской причины (необходимости) ее существования нет, а значит ее навязывание - это либо концептуальная ошибка, либо тех.недоработка, либо злой умысел по отношению к преданным пользователям, которые просят хотя бы иметь возможность ее отключить. Но, если эту фичу терпеть еще можно, то со скобками совсем беда - лютое вредительство.))) Если так пойдет, ждите новых "сюрпизов".))) Обидно, что найдутся оправдатели чего угодно.
Я никого ни к чему не призываю, просто говорю, что для меня это не беда. Всего лиш сказал, что если пользоваться почаще горячими клавишами с ctrl то привыкнете не удерживать её когда не надо. Почему-то в других приложениях вам это не мешает, а тут прям паника.
Про скобки я только от одного слышал восторженные возгласы. Почему разработчики не слышат глас пользователей, не понимаю. А вот в этом вопросе недовольных гораздо меньше чем равнодушных к этому нововведению. Именно равнодушных, к которым отношусь и я. Отменят — мне от этого ни жарко ни холодно.
Я никого ни к чему не призываю, просто говорю, что для меня это не беда. Всего лиш сказал, что если пользоваться почаще горячими клавишами с ctrl то привыкнете не удерживать её когда не надо. Почему-то в других приложениях вам это не мешает, а тут прям паника.
Про скобки я только от одного слышал восторженные возгласы. Почему разработчики не слышат глас пользователей, не понимаю. А вот в этом вопросе недовольных гораздо меньше чем равнодушных к этому нововведению. Именно равнодушных, к которым отношусь и я. Отменят — мне от этого ни жарко ни холодно.
Этот кошмар со скобками будет сниться по ночам всем виновным, пока они их не исправят!)))
Этот кошмар со скобками будет сниться по ночам всем виновным, пока они их не исправят!)))
класс! тут и скобочная роскошь и чудо прокрутка)) цвет надо было розовый)
Я никого ни к чему не призываю, просто говорю, что для меня это не беда. Всего лиш сказал, что если пользоваться почаще горячими клавишами с ctrl то привыкнете не удерживать её когда не надо. Почему-то в других приложениях вам это не мешает, а тут прям паника.
Про скобки я только от одного слышал восторженные возгласы. Почему разработчики не слышат глас пользователей, не понимаю. А вот в этом вопросе недовольных гораздо меньше чем равнодушных к этому нововведению. Именно равнодушных, к которым отношусь и я. Отменят — мне от этого ни жарко ни холодно.
Нет. Любой ЯП, который ТРЕБУЕТ массовых замен и копи-паст, мягко говоря, далек от хорошего. Вышел.
Если требуется частое копирование блоков кода (не обязательно при написании именно кода), то на автомате удерживая Ctrl проще работать: Выделил код, Ctrl+C, прокрутил или выделил нужную вкладку, Ctrl+V. Иногда вместо прокрутки увеличиваю шрифт. По умолчанию всегда использую восьмой размер. Приходится крутить обратно колесо. А ведь иногда действия идут на автомате - практически не глядя. В общем - сбивает с режима работы.