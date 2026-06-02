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Предполагаю, что чем лучше владение современным языком программирования, тем меньше используется копи-паста и, соответственно, массовая замена.

Не помню, когда пользовался массовой заменой или копи-пастой при написании своих кодов. Видимо, по какой-то причине не было такой необходимости.

 
fxsaber:

Предполагаю, что чем лучше владение современным языком программирования, тем меньше используется копи-паста и, соответственно, массовая замена.

Не помню, когда пользовался массовой заменой или копи-пастой при написании своих кодов. Видимо, по какой-то причине не было такой необходимости.

Прикольно.))) Мне для моего языка разметки все время нужна копипаста. Ну, добавить элемент в несколько разных таблиц или окон, или скопировать блок свойств от одного обьекта другим, например. Так, я плохо владею языком который сам придумал?)))
 
Реter Konow:
Прикольно.))) Мне для моего языка разметки все время нужна копипаста. Ну, добавить элемент в несколько разных таблиц или окон, например. Так, я плохо владею языком который сам придумал?)))

Примитивный язык, к сожалению.

 
fxsaber:

Примитивный язык, к сожалению.

А вы его пробывали?
 
fxsaber:

Примитивный язык, к сожалению.

Повторите, уважаемый специалист это на MQL и потом скажите сколько времени у вас ушло на процесс. 


А для меня это вот этот код:

Файлы:
DOM.mqh  29 kb
 
Реter Konow:
А вы его пробывали?

Нет. Любой ЯП, который ТРЕБУЕТ массовых замен и копи-паст, мягко говоря, далек от хорошего. Вышел.

 
fxsaber:

Нет. Любой ЯП, который ТРЕБУЕТ массовых замен и копи-паст, мягко говоря, далек от хорошего. Вышел.

Ладно, язык плох, но возможно вам понравится мой визуальный редактор:


 
Черт, здесь тоже копипаста! Эх, все плохо! :((
 
Реter Konow:

Ладно, язык плох, но возможно вам понравится мой визуальный редактор:

В знак уважения к большому труду прокомментирую. Вижу, что проделана огромная работа.

Я бы не смог, т.к. использую MQL5 очень узко - алготрейдинг.

 
fxsaber:

В знак уважения к большому труду прокомментирую. Вижу, что проделана огромная работа.

Я бы не смог, т.к. использую MQL5 очень узко - алготрейдинг.

Благодарю Вас.

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