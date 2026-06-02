возможность, в настройках MetaEditor отключать изменение масштаба при помощи ctrl+прокрутка мыши - страница 4
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Предполагаю, что чем лучше владение современным языком программирования, тем меньше используется копи-паста и, соответственно, массовая замена.
Не помню, когда пользовался массовой заменой или копи-пастой при написании своих кодов. Видимо, по какой-то причине не было такой необходимости.
Предполагаю, что чем лучше владение современным языком программирования, тем меньше используется копи-паста и, соответственно, массовая замена.
Не помню, когда пользовался массовой заменой или копи-пастой при написании своих кодов. Видимо, по какой-то причине не было такой необходимости.
Прикольно.))) Мне для моего языка разметки все время нужна копипаста. Ну, добавить элемент в несколько разных таблиц или окон, например. Так, я плохо владею языком который сам придумал?)))
Примитивный язык, к сожалению.
Примитивный язык, к сожалению.
Примитивный язык, к сожалению.
Повторите, уважаемый специалист это на MQL и потом скажите сколько времени у вас ушло на процесс.
А для меня это вот этот код:
А вы его пробывали?
Нет. Любой ЯП, который ТРЕБУЕТ массовых замен и копи-паст, мягко говоря, далек от хорошего. Вышел.
Нет. Любой ЯП, который ТРЕБУЕТ массовых замен и копи-паст, мягко говоря, далек от хорошего. Вышел.
Ладно, язык плох, но возможно вам понравится мой визуальный редактор:
Ладно, язык плох, но возможно вам понравится мой визуальный редактор:
В знак уважения к большому труду прокомментирую. Вижу, что проделана огромная работа.
Я бы не смог, т.к. использую MQL5 очень узко - алготрейдинг.
В знак уважения к большому труду прокомментирую. Вижу, что проделана огромная работа.
Я бы не смог, т.к. использую MQL5 очень узко - алготрейдинг.
Благодарю Вас.