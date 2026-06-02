возможность, в настройках MetaEditor отключать изменение масштаба при помощи ctrl+прокрутка мыши - страница 6

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Artyom Trishkin:
Мне, если отменят - будет легче. В редакторе провожу 16 часов в сутки. Стало реально сложнее. Плюс гламурного цвета скобки, прикрученные к цвету не ASCII символов, плюс новое окно поиска, где по умолчанию курсор не встаёт на кнопку поиска - приходится двигать мышь - а это отвлечение от текста кода с выискиванием взглядом кнопки. Скажут мелочь - а попробуй работать на автомате с палками в колёса... Есть дружественный интерфейс, а есть просто... А дьявол - он в деталях.

Артём, обрати внимание, что я говорю исключительно об изменении размера шрифта по зажатой ctrl и прокрутке колеса. Насчёт выделенности скобок я возмущён не меньше всех. С новым окном поиска… ну мирюсь, не надеюсь на исправления… А к размеру шрифта отношусь ровно. Меня это не мучает…

 
Pavel Verveyko:

класс! тут и скобочная роскошь и чудо прокрутка)) цвет надо было розовый)

Красный цвет - следующий уровень ужаса. Пока давим на психику черным:


 

Стареем,

наверное программисты MQ плохо видеть стали, и им приходится постоянно налаживать резкость, увеличивая и уменьшая текст кода ))

mq_text

но каждый надеется, что с утра проспавшись станет лучше видеть,

и стоит повернуть только колесик мыши сразу зрение вернется в норму )

 

Artyom Trishkin:
Мне, если отменят - будет легче. В редакторе провожу 16 часов в сутки. Стало реально сложнее. Плюс гламурного цвета скобки, прикрученные к цвету не ASCII символов, плюс новое окно поиска, где по умолчанию курсор не встаёт на кнопку поиска - приходится двигать мышь - а это отвлечение от текста кода с выискиванием взглядом кнопки. Скажут мелочь - а попробуй работать на автомате с палками в колёса... Есть дружественный интерфейс, а есть просто... А дьявол - он в деталях.

Сейчас случайно обнаружил, что в билде МЕ 2496 кнопка «Найти далее» активна сразу после вызова окна поиска. Таким образом можно ткнуть «enter» и поиск будет произведён.

 
Alexey Viktorov:

Сейчас случайно обнаружил, что в билде МЕ 2496 кнопка «Найти далее» активна сразу после вызова окна поиска. Таким образом можно ткнуть «enter» и поиск будет произведён.

Да, конечно. Тут обнаружил, что машину можно не с ключа заводить, а, например, с толкача, или "прикурить" от другой. И она поедет.

Разницу ощущаешь? Результат один, но количество действий разное.

 
хотелось бы официальных комментариев разработчиков.
на тему будут это исправлять или нет
 
Отключение масштаба колесом мыши скорее всего добавим.
 
MetaQuotes:
Отключение масштаба колесом мыши скорее всего добавим.

Сделайте ещё сортировку по символам, спреду, цене и тд.

Очень не удобно без сортировки!

Спасибо!


 
Vitaly Muzichenko:

Сделайте ещё сортировку по символам, спреду, цене и тд.

Очень не удобно без сортировки!


это как?) проще сохранить свой набор символов, там и порядок их сохраняется

 
MetaQuotes:
Отключение масштаба колесом мыши скорее всего добавим.

большое спасибо, очень жду

прошу прощения (за нескромный вопрос) а нормальную подсветку скобок вернут? 
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