возможность, в настройках MetaEditor отключать изменение масштаба при помощи ctrl+прокрутка мыши - страница 6
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Мне, если отменят - будет легче. В редакторе провожу 16 часов в сутки. Стало реально сложнее. Плюс гламурного цвета скобки, прикрученные к цвету не ASCII символов, плюс новое окно поиска, где по умолчанию курсор не встаёт на кнопку поиска - приходится двигать мышь - а это отвлечение от текста кода с выискиванием взглядом кнопки. Скажут мелочь - а попробуй работать на автомате с палками в колёса... Есть дружественный интерфейс, а есть просто... А дьявол - он в деталях.
Артём, обрати внимание, что я говорю исключительно об изменении размера шрифта по зажатой ctrl и прокрутке колеса. Насчёт выделенности скобок я возмущён не меньше всех. С новым окном поиска… ну мирюсь, не надеюсь на исправления… А к размеру шрифта отношусь ровно. Меня это не мучает…
класс! тут и скобочная роскошь и чудо прокрутка)) цвет надо было розовый)
Красный цвет - следующий уровень ужаса. Пока давим на психику черным:
Стареем,
наверное программисты MQ плохо видеть стали, и им приходится постоянно налаживать резкость, увеличивая и уменьшая текст кода ))
но каждый надеется, что с утра проспавшись станет лучше видеть,
и стоит повернуть только колесик мыши сразу зрение вернется в норму )
Artyom Trishkin:
Мне, если отменят - будет легче. В редакторе провожу 16 часов в сутки. Стало реально сложнее. Плюс гламурного цвета скобки, прикрученные к цвету не ASCII символов, плюс новое окно поиска, где по умолчанию курсор не встаёт на кнопку поиска - приходится двигать мышь - а это отвлечение от текста кода с выискиванием взглядом кнопки. Скажут мелочь - а попробуй работать на автомате с палками в колёса... Есть дружественный интерфейс, а есть просто... А дьявол - он в деталях.
Сейчас случайно обнаружил, что в билде МЕ 2496 кнопка «Найти далее» активна сразу после вызова окна поиска. Таким образом можно ткнуть «enter» и поиск будет произведён.
Сейчас случайно обнаружил, что в билде МЕ 2496 кнопка «Найти далее» активна сразу после вызова окна поиска. Таким образом можно ткнуть «enter» и поиск будет произведён.
Да, конечно. Тут обнаружил, что машину можно не с ключа заводить, а, например, с толкача, или "прикурить" от другой. И она поедет.
Разницу ощущаешь? Результат один, но количество действий разное.
на тему будут это исправлять или нет
Отключение масштаба колесом мыши скорее всего добавим.
Сделайте ещё сортировку по символам, спреду, цене и тд.
Очень не удобно без сортировки!
Спасибо!
Сделайте ещё сортировку по символам, спреду, цене и тд.
Очень не удобно без сортировки!
это как?) проще сохранить свой набор символов, там и порядок их сохраняется
Отключение масштаба колесом мыши скорее всего добавим.
большое спасибо, очень ждупрошу прощения (за нескромный вопрос) а нормальную подсветку скобок вернут?