Прошу практического совета. - страница 6

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Alexey Viktorov:
А чем не нравится ArrayMaximum и ArrayMinimum? Зачем было писать через цикл?

Ожидал этого вопроса ))
Решил для себя писать свои функции, чтоб понимать как они работают.
И в любой момент могу их подкорректировать под задачу.
Так же эти Mql функции возвращают индекс найденного элемента, а не значение.
Дополнительные танцы с определением значения считаю лишним.

 
Roman:

Ожидал этого вопроса ))
Решил для себя писать свои функции, чтоб понимать как они работают.
И в любой момент могу их подкорректировать под задачу.
Так же эти Mql функции возвращают индекс найденного элемента, а не значение.
Дополнительные танцы с определением значения считаю лишним.

Так недалеко и до написания собственного МТ.

ps; И вы заблуждаетесь в том, что поиск значения по индексу это «танцы». Имея индекс найденного элемента массива мы с лёгкостью перейдём к индексу бара при необходимости, а вот поиск индекса по значению действительно танец с бубном. Но вам для вас видней. Только зря вы так пытаетесь себя и свои поделки разрекламировать.
 
Alexey Viktorov:

Так недалеко и до написания собственного МТ.

ps; И вы заблуждаетесь в том, что поиск значения по индексу это «танцы». Имея индекс найденного элемента массива мы с лёгкостью перейдём к индексу бара при необходимости, а вот поиск индекса по значению действительно танец с бубном. Но вам для вас видней. Только зря вы так пытаетесь себя и свои поделки разрекламировать.

Да какая ж тут реклама? Было бы чего...
Мне нужны были именно значения, взял и сделал под задачу.
А что делается зря или нет, неуместно.

[Удален]  

Доброго всем вечера. )))

Дмитрий, Ваша система рейтингов понятна, но она не учитывает разброс, о котором Вы сами и поняли и писали - "Просто по среднему недостаточно, еще надо, что бы выброса большого не было."

Раман, Ваш подход к задаче, лично для меня не очевиден... А, если я не понимаю, то отношение весьма скептическое )))

Теперь по тому, что накопал я.

Не, завтра. Устал.... )))

 
Сергей Таболин:

Доброго всем вечера. )))

Дмитрий, Ваша система рейтингов понятна, но она не учитывает разброс, о котором Вы сами и поняли и писали - "Просто по среднему недостаточно, еще надо, что бы выброса большого не было."

Раман, Ваш подход к задаче, лично для меня не очевиден... А, если я не понимаю, то отношение весьма скептическое )))

Теперь по тому, что накопал я.

Не, завтра. Устал.... )))

Ну если не понимаешь, кури тогда литературу
Так как твои ошибки выражены в процентах, то наверно подойдёт МАРЕ.
Подкорректировать функцию с первой страницы, и будет MAPE.

Основные оценки точности прогнозирования временных рядов
Основные оценки точности прогнозирования временных рядов
  • www.mbureau.ru
Работая с научными публикациями, сталкиваюсь с различными показателями ошибок прогнозирования временных рядов . Среди всех встречающихся оценок ошибки прогнозирования стоит отметить две, которые в настоящее время, являются самыми популярными: MAE и MAPE . Пусть ошибка есть разность: , где Z(t) – фактическое значение временного ряда, а –...
 
Может ещё это поможет.
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания (окончание)
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания (окончание)
  • www.mql5.com
В статье "Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания" [1] были кратко представлены модели экспоненциального сглаживания, продемонстрирован один из возможных подходов к оптимизации параметров моделей и в конечном итоге создан индикатор, производящий прогнозирование на основе модели линейного тренда с демпфированием...
[Удален]  

Значит так...

Я почитал, подумал и решил, что меня должны интересовать 4 вещи:

По приведённым данным эти величины выглядят так:

СТАНДОТКЛОН 7,8208
7,9133
8,4150
МЕДИАНА 6,3300
6,3300
5,0600
ЭКСЦЕСС 1,1322
1,9702
1,1832
СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА 2,02
2,04
2,17


Вопрос: как уже эти данные свести воедино? Я подумал так:

Первый вариант.

СТАНДОТКЛОН - МЕДИАНА + ЭКСЦЕСС

2,62
3,55
4,54

делим на СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА

1,30
1,74
2,09


Второй вариант.

Средняя ошибка/СТАНДОТКЛОН - Средняя ошибка/МЕДИАНА + Средняя ошибка/ЭКСЦЕСС

7,77
4,14
6,89

делим на СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА

3,85
2,02
3,17


Что вы думаете об этом?

[Удален]  

Сергей, я прошу прощения если не в тему, не совсем разобрался, что Вы делаете. Но по последнему посту может скажу что-то полезное.

Когда я пытался заменить два числа, допустим разностью или частным этих двух чисел, то теряется часть информации. Поэтому не уверен в необходимости математических действий над показателями "всем гуртом". Лучше производить их сравнение между собой по-парно.

Между разными показателями описательной статистики  есть некоторые связи. Если среднее значение практически равно медиане, то это означает что в выборке отсутствуют выбросы, поскольку медиана устойчива к выбросам, а среднее значение нет. Если мода сдвинута от среднего значения в сторону, то это означает что плотность распределения несимметрична. Ну ещё есть некоторые.

 
Aleksei Stepanenko:

Сергей, я прошу прощения если не в тему, не совсем разобрался, что вы делаете. Но по последнему посту может скажу что-то полезное.

Когда я пытался заменить два числа, допустим разностью или частным этих двух чисел, то теряется часть информации. Поэтому не уверен в необходимости математических действий над показателями "всем гуртом". Лучше производить их сравнение между собой по-парно.

Между разными показателями описательной статистики  есть некоторые связи. Если среднее значение практически равно медиане, то это означает что в выборке отсутствуют выбросы, поскольку медиана устойчива к выбросам, а среднее значение нет. Если мода сдвинута от среднего значения в сторону, то это означает что плотность распределения несимметрична. Ну ещё есть некоторые.

Наоборот только.

[Удален]  
Aleksey Mavrin:

Наоборот только.

Да вроде всё правильно
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