Прошу практического совета. - страница 6
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А чем не нравится ArrayMaximum и ArrayMinimum? Зачем было писать через цикл?
Ожидал этого вопроса ))
Решил для себя писать свои функции, чтоб понимать как они работают.
И в любой момент могу их подкорректировать под задачу.
Так же эти Mql функции возвращают индекс найденного элемента, а не значение.
Дополнительные танцы с определением значения считаю лишним.
Ожидал этого вопроса ))
Решил для себя писать свои функции, чтоб понимать как они работают.
И в любой момент могу их подкорректировать под задачу.
Так же эти Mql функции возвращают индекс найденного элемента, а не значение.
Дополнительные танцы с определением значения считаю лишним.
Так недалеко и до написания собственного МТ.ps; И вы заблуждаетесь в том, что поиск значения по индексу это «танцы». Имея индекс найденного элемента массива мы с лёгкостью перейдём к индексу бара при необходимости, а вот поиск индекса по значению действительно танец с бубном. Но вам для вас видней. Только зря вы так пытаетесь себя и свои поделки разрекламировать.
Так недалеко и до написания собственного МТ.ps; И вы заблуждаетесь в том, что поиск значения по индексу это «танцы». Имея индекс найденного элемента массива мы с лёгкостью перейдём к индексу бара при необходимости, а вот поиск индекса по значению действительно танец с бубном. Но вам для вас видней. Только зря вы так пытаетесь себя и свои поделки разрекламировать.
Да какая ж тут реклама? Было бы чего...
Мне нужны были именно значения, взял и сделал под задачу.
А что делается зря или нет, неуместно.
Доброго всем вечера. )))
Дмитрий, Ваша система рейтингов понятна, но она не учитывает разброс, о котором Вы сами и поняли и писали - "Просто по среднему недостаточно, еще надо, что бы выброса большого не было."
Раман, Ваш подход к задаче, лично для меня не очевиден... А, если я не понимаю, то отношение весьма скептическое )))
Теперь по тому, что накопал я.
Не, завтра. Устал.... )))
Доброго всем вечера. )))
Дмитрий, Ваша система рейтингов понятна, но она не учитывает разброс, о котором Вы сами и поняли и писали - "Просто по среднему недостаточно, еще надо, что бы выброса большого не было."
Раман, Ваш подход к задаче, лично для меня не очевиден... А, если я не понимаю, то отношение весьма скептическое )))
Теперь по тому, что накопал я.
Не, завтра. Устал.... )))
Ну если не понимаешь, кури тогда литературу
Так как твои ошибки выражены в процентах, то наверно подойдёт МАРЕ.
Подкорректировать функцию с первой страницы, и будет MAPE.
Значит так...
Я почитал, подумал и решил, что меня должны интересовать 4 вещи:
По приведённым данным эти величины выглядят так:
Вопрос: как уже эти данные свести воедино? Я подумал так:
Первый вариант.
СТАНДОТКЛОН - МЕДИАНА + ЭКСЦЕСС
делим на СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА
Второй вариант.
Средняя ошибка/СТАНДОТКЛОН - Средняя ошибка/МЕДИАНА + Средняя ошибка/ЭКСЦЕСС
делим на СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА
Что вы думаете об этом?
Сергей, я прошу прощения если не в тему, не совсем разобрался, что Вы делаете. Но по последнему посту может скажу что-то полезное.
Когда я пытался заменить два числа, допустим разностью или частным этих двух чисел, то теряется часть информации. Поэтому не уверен в необходимости математических действий над показателями "всем гуртом". Лучше производить их сравнение между собой по-парно.
Между разными показателями описательной статистики есть некоторые связи. Если среднее значение практически равно медиане, то это означает что в выборке отсутствуют выбросы, поскольку медиана устойчива к выбросам, а среднее значение нет. Если мода сдвинута от среднего значения в сторону, то это означает что плотность распределения несимметрична. Ну ещё есть некоторые.
Сергей, я прошу прощения если не в тему, не совсем разобрался, что вы делаете. Но по последнему посту может скажу что-то полезное.
Когда я пытался заменить два числа, допустим разностью или частным этих двух чисел, то теряется часть информации. Поэтому не уверен в необходимости математических действий над показателями "всем гуртом". Лучше производить их сравнение между собой по-парно.
Между разными показателями описательной статистики есть некоторые связи. Если среднее значение практически равно медиане, то это означает что в выборке отсутствуют выбросы, поскольку медиана устойчива к выбросам, а среднее значение нет. Если мода сдвинута от среднего значения в сторону, то это означает что плотность распределения несимметрична. Ну ещё есть некоторые.
Наоборот только.
Наоборот только.