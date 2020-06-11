Прошу практического совета.
Собственно вопрос: как правильно оценить результаты?
Ошибка каждого модуля приведена в процентах. 0% - идеальный результат.
|________________ ПАРАМЕТРЫ ________________
|Мод 1
|Мод 2
|Мод 3
|Мод 4
|Мод 5
|Мод 6
|Мод 7
|Мод 8
|Мод 9
|Мод 10
|Мод 11
|Мод 12
|Мод 13
|Мод 14
|Мод 15
|Средняя ошибка
|Из попыток
|2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND
|4,43
|17,09
|15,82
|2,53
|0,63
|17,72
|28,48
|5,70
|13,29
|5,70
|8,23
|6,33
|0,63
|3,16
|6,96
|9,11
|158,00
|2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_MT1
|5,06
|17,72
|12,66
|3,80
|0,63
|19,62
|29,11
|4,43
|9,49
|5,06
|6,33
|6,33
|1,90
|1,90
|6,33
|8,69
|158,00
|2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_MT2
|4,43
|20,25
|16,46
|4,43
|0,63
|17,72
|29,75
|6,33
|5,06
|8,23
|10,13
|5,06
|0,63
|1,27
|4,43
|8,99
|158,00
Хочется чтобы была ошибка каждого модуля минимальна, но и разброс чтобы был минимален.
произведение логарифмовЗЫ: не очень понял что именно требуется, но логарифм позволит относиться к ошибкам прогрессивно, это даст более высокие результаты в единичных случаях (отдельных модулей). А перемножение - попытка уменьшить разброс
произведение логарифмовЗЫ: не очень понял что именно требуется, но логарифм позволит относиться к ошибкам прогрессивно, это даст более высокие результаты в единичных случаях (отдельных модулей). А перемножение - попытка уменьшить разброс
Спасибо. А практически это как?
Спасибо. А практически это как?
Возможно пойдет просто произведение
Вриант1 ) Стоит перевести в стиль (1-x%) каждый модуль и их перемножить..... полученный ответ также вычесть из еденицы.
тут x% это значение ячейки
Вриант2
Ну а с логарифмами просто берем значение ячейки и считаем логарифм от него))) чем значение будет ближе к нулю тем выше прогресивность оценки т.е. при определенной настройки основания 0.1 будет лучше 0.01 так же как и 0.1 лучше 1. Будет только параметр основания логарифма с чем и стоит поиграться.
Возможно пойдет просто произведение
Вриант1 ) Стоит перевести в стиль (1-x%) каждый модуль и их перемножить..... полученный ответ также вычесть из еденицы.
тут x% это значение ячейки
Вриант2
Ну а с логарифмами просто берем значение ячейки и считаем логарифм от него))) чем значение будет ближе к нулю тем выше прогресивность оценки т.е. при определенной настройки основания 0.1 будет лучше 0.01 так же как и 0.1 лучше 1. Будет только параметр основания логарифма с чем и стоит поиграться.
Вариант 1
|-3,43
|-16,09
|-14,82
|-1,53
|0,37
|-16,72
|-27,48
|-4,70
|-12,29
|-4,70
|-7,23
|-5,33
|0,37
|-2,16
|-5,96
|10601305851,38
|-4,06
|-16,72
|-11,66
|-2,80
|0,37
|-18,62
|-28,11
|-3,43
|-8,49
|-4,06
|-5,33
|-5,33
|-0,90
|-0,90
|-5,33
|-6223799946,09
|-3,43
|-19,25
|-15,46
|-3,43
|0,37
|-16,72
|-28,75
|-5,33
|-4,06
|-7,23
|-9,13
|-4,06
|0,37
|-0,27
|-3,43
|1237520122,21
О чём это мне говорит?
Вариант 2
|-0,64640373
|-1,23274206
|-1,19920648
|-0,40312052
|0,200659451
|-1,24846372
|-1,45453998
|-0,75587486
|-1,12352498
|-0,75587486
|-0,91539984
|-0,80140371
|0,200659451
|-0,49968708
|-0,84260924
|-0,70415052
|-1,24846372
|-1,10243371
|-0,5797836
|0,200659451
|-1,292699
|-1,46404221
|-0,64640373
|-0,97726621
|-0,70415052
|-0,80140371
|-0,80140371
|-0,2787536
|-0,2787536
|-0,80140371
|-0,64640373
|-1,30642503
|-1,21642983
|-0,64640373
|0,200659451
|-1,24846372
|-1,47348697
|-0,80140371
|-0,70415052
|-0,91539984
|-1,00560945
|-0,70415052
|0,200659451
|-0,10380372
|-0,64640373
Это логарифм с основанием 0.1
Что с этим делать?
Я попробовал други функции. Только вот тоже как их понимать? ....
|СТАНДОТКЛОН
|7,8208
|7,9133
|8,4150
|ДИСП.В
|61,1650
|62,6198
|70,8128
|КВАДРОТКЛ
|856,3093
|876,6772
|991,3799
|МЕДИАНА
|6,3300
|6,3300
|5,0600
|СКОС
|1,1805
|1,5197
|1,3018
|ЭКСЦЕСС
|1,1322
|1,9702
|1,1832
В каждой строке найти максимум, потом выбрать строку с минимальным максимумом. Простите за каламбурчик))
Максимальный максимум в 3 строке, минимальный максимум в первой. И? )))
Максимальный максимум в 3 строке, минимальный максимум в первой. И? )))
Выбирать первую строку.
Вариант 1
|-3,43
|-16,09
|-14,82
|-1,53
|0,37
|-16,72
|-27,48
|-4,70
|-12,29
|-4,70
|-7,23
|-5,33
|0,37
|-2,16
|-5,96
|10601305851,38
|-4,06
|-16,72
|-11,66
|-2,80
|0,37
|-18,62
|-28,11
|-3,43
|-8,49
|-4,06
|-5,33
|-5,33
|-0,90
|-0,90
|-5,33
|-6223799946,09
|-3,43
|-19,25
|-15,46
|-3,43
|0,37
|-16,72
|-28,75
|-5,33
|-4,06
|-7,23
|-9,13
|-4,06
|0,37
|-0,27
|-3,43
|1237520122,21
О чём это мне говорит?
Вариант 2
|-0,64640373
|-1,23274206
|-1,19920648
|-0,40312052
|0,200659451
|-1,24846372
|-1,45453998
|-0,75587486
|-1,12352498
|-0,75587486
|-0,91539984
|-0,80140371
|0,200659451
|-0,49968708
|-0,84260924
|-0,70415052
|-1,24846372
|-1,10243371
|-0,5797836
|0,200659451
|-1,292699
|-1,46404221
|-0,64640373
|-0,97726621
|-0,70415052
|-0,80140371
|-0,80140371
|-0,2787536
|-0,2787536
|-0,80140371
|-0,64640373
|-1,30642503
|-1,21642983
|-0,64640373
|0,200659451
|-1,24846372
|-1,47348697
|-0,80140371
|-0,70415052
|-0,91539984
|-1,00560945
|-0,70415052
|0,200659451
|-0,10380372
|-0,64640373
Это логарифм с основанием 0.1
Что с этим делать?
Я попробовал други функции. Только вот тоже как их понимать?
Этожж жжесть." Ошибка каждого модуля приведена в процентах. 0% - идеальный результат." цифра 1 имелось ввиду 100% - х% либо 1-Х*0.01
|ИТОГ
|0,9557
|0,8291
|0,8418
|0,9747
|0,9937
|0,8228
|0,7152
|0,943
|0,8671
|0,943
|0,9177
|0,9367
|0,9937
|0,9684
|0,9304
|0,77439
|0,9494
|0,8228
|0,8734
|0,962
|0,9937
|0,8038
|0,7089
|0,9557
|0,9051
|0,9494
|0,9367
|0,9367
|0,981
|0,981
|0,9367
|0,758606
|0,9557
|0,7975
|0,8354
|0,9557
|0,9937
|0,8228
|0,7025
|0,9367
|0,9494
|0,9177
|0,8987
|0,9494
|0,9937
|0,9873
|0,9557
|0,771806
исходя из этого лучшая вторая строка, а первая с третей очень схожи
итог вычел из еденицы т.е. чем ближе к 0 итог тем лучше результаты..... другими словами пока что результаты не особо т.к. 0.75 это ваши 75, хотя смотря с чем сравнивать..... максимально плохая оценка будет 1 (100%) максимально хорошая 0
Надо понимать что оценка 90 в десять разу лучше чем оценка 99.... при это оценка 99 в десять разу лучше чем оценка 99.9... число 100 по факту возможно только когда у всех модулей будет оценка ошибки 100 ... тоже спроведливо и с другой стороны. т.е. оценка 0.1 в десять разу хуже чем оценка 0.01. При этом оценка 10 в десять раз хуже чем оценка 1.
с логарифмом над подумать..... в ответе должны быть исключительно положительные значения... обычно берут логарифм 1.1... в диапозоне от 1 до 2, а не от он 0 до 1.... если хотят увеличить число, и соотвественно от 2 если хотят его прогрессивно уменьшить
Способ квадратичноего отклонения точно не в тему. Как и всех других которые считают отклонения. Т.к. в идеале для того чтобы понять разницу разброса надо использоваться квадратичное отклонения от линейной регрессии. Но тогда получим оценку этих отклонения без какого либо среднего показателя самих чисел.....
Собственно вопрос: как правильно оценить результаты?
Ошибка каждого модуля приведена в процентах. 0% - идеальный результат.
|________________ ПАРАМЕТРЫ ________________
|Мод 1
|Мод 2
|Мод 3
|Мод 4
|Мод 5
|Мод 6
|Мод 7
|Мод 8
|Мод 9
|Мод 10
|Мод 11
|Мод 12
|Мод 13
|Мод 14
|Мод 15
|Средняя ошибка
|Из попыток
|2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND
|4,43
|17,09
|15,82
|2,53
|0,63
|17,72
|28,48
|5,70
|13,29
|5,70
|8,23
|6,33
|0,63
|3,16
|6,96
|9,11
|158,00
|2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_MT1
|5,06
|17,72
|12,66
|3,80
|0,63
|19,62
|29,11
|4,43
|9,49
|5,06
|6,33
|6,33
|1,90
|1,90
|6,33
|8,69
|158,00
|2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_MT2
|4,43
|20,25
|16,46
|4,43
|0,63
|17,72
|29,75
|6,33
|5,06
|8,23
|10,13
|5,06
|0,63
|1,27
|4,43
|8,99
|158,00
Хочется чтобы была ошибка каждого модуля минимальна, но и разброс чтобы был минимален.
Наверно лучше получить сумму квадратов для ошибок модуля, и извлечь корень.
Тем самым получаем общую оценку ошибок модуля.
Чем ближе к нулю получается значение, тем лучше.
Как то так.
//+------------------------------------------------------------------+ //| EstimateError.mq5 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" double ModN[15][3] = {{4.43, 5.06, 4.43}, {17.09, 17.72, 20.25}, {15.82, 12.66, 16.46}, {2.53, 3.80, 4.43}, {0.63, 0.63, 0.63}, {17.72, 19.62, 17.72}, {28.48, 29.11, 29.75}, {5.70, 4.43, 6.33}, {13.29, 9.49, 5.06}, {5.70, 5.06, 8.23}, {8.23, 6.33, 10.13}, {6.33, 6.33, 5.06}, {0.63, 6.33, 0.63}, {3.16, 1.90, 1.27}, {6.96, 6.33, 4.43}}; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double ModX[]; ArrayResize(ModX, 3); ZeroMemory(ModX); int num = 1; double est = 0.0; for(int i=0; i<15; i++) { for(int j=0; j<3; j++) { ModX[j] = ModN[i][j]; } est = EstimateError(ModX); PrintFormat("Mod"+(string)num+" EstimateError: %.3f", est); num++; } }// End OnStart //+------------------------------------------------------------------+ double EstimateError(double & arr[]) { int size = ArraySize(arr); if(size == 0 || size < 3) return(0.0); //double avg = ArrayMean(arr); double max = ArrayMax(arr); double min = ArrayMin(arr); double sum_sqr_e = 0.0; double est_e = 0.0; for(int i=0; i<size; i++) sum_sqr_e += MathPow(arr[i] - (max-min)/* или avg*/, 2.0) / (size - 2.0); est_e = MathSqrt(sum_sqr_e); return(est_e); } //+------------------------------------------------------------------- //Возвращает максимальное значение элементов массива double ArrayMax(double & arrIn[]) { uint size = ArraySize(arrIn); if(size == 0) return(0.0); double max = arrIn[0]; for(uint i=1; i<size; i++) if(arrIn[i] > max) max = arrIn[i]; return(max); } //-------------------------------------------------------------------- //Возвращает минимальное значение элементов массива double ArrayMin(double & arrIn[]) { uint size = ArraySize(arrIn); if(size == 0) return(0.0); double min = arrIn[0]; for(uint i=1; i<size; i++) if(arrIn[i] < min) min = arrIn[i]; return(min); } //-------------------------------------------------------------------- //Возвращает средне арефметическое значение элементов массива double ArrayMean(double & arrIn[]) { uint size = ArraySize(arrIn); if(size == 0) return(0.0); double sum = 0.0; for(uint i=0; i<size; i++) sum += arrIn[i]; return(sum/size); } //--------------------------------------------------------------------
2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod1 EstimateError: 6.965 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod2 EstimateError: 26.422 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod3 EstimateError: 19.577 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod4 EstimateError: 3.226 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod5 EstimateError: 1.091 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod6 EstimateError: 28.540 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod7 EstimateError: 48.234 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod8 EstimateError: 6.361 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod9 EstimateError: 6.102 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod10 EstimateError: 5.965 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod11 EstimateError: 8.130 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod12 EstimateError: 8.098 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod13 EstimateError: 7.198 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod14 EstimateError: 1.413 2020.06.07 04:59:23.227 EstimateError (AUDUSD,M5) Mod15 EstimateError: 6.138
Оценка показывает, что Mod5 имеет наименьшую ошибку.
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Собственно вопрос: как правильно оценить результаты?
Ошибка каждого модуля приведена в процентах. 0% - идеальный результат.
Хочется чтобы была ошибка каждого модуля минимальна, но и разброс чтобы был минимален.