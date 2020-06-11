Прошу практического совета. - страница 4
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Один раз на опытных данных подобрали коэффициент, чтобы он соответствовал вашим представлениям, а дальше автоматизируете выбор для других данных.
Если же других данных в будущем не будет, а надо только один раз сделать правильный выбор, тогда надо дополнительные критерии подключить, или чисто на "свой вкус".
В математике нет такой теоремы и формулы.
В математике... А в статистике?
Я думал что это как-то поможет:
Только вот я не знаю как их правильно применить...
К стати, по этим функциям первая строка имеет наименьшие значения, хотя средняя ошибка у неё самая большая...
Это проценты от чего-то считаются, а рейтинг сам по себе считается.
Тут не согласен )))
Проценты считаются от 0 до 100. Всё. Край.
А рейтинг? От скольки и до скольки? И относительно чего? Нужна точка привязки.
В математике... А в статистике?
Я думал что это как-то поможет:
Только вот я не знаю как их правильно применить...
К стати, по этим функциям первая строка имеет наименьшие значения, хотя средняя ошибка у неё самая большая...
Во всем должен быть смысл, а прикрутить можно что угодно к чему угодно. Величина отклонения никак не связана со средним значением - опять два параметра, на основании которых нужно сделать один вывод.
Тут не согласен )))
Проценты считаются от 0 до 100. Всё. Край.
А рейтинг? От скольки и до скольки? И относительно чего? Нужна точка привязки.
Не надо. Надо будет выбрать лучший вариант,
Не надо. Надо будет выбрать лучший вариант,
Вот тут как это должно выглядеть?
Какую из строк выбрать. Как построить рейтинг?
Вот тут как это должно выглядеть?
Какую из строк выбрать. Как построить рейтинг?
В каждой колонке должно быть 1, 2, 3 (если ест одинаковый процент, то 1, 2). Потом по каждой строке просуммировать.
Вот тут как это должно выглядеть?
Какую из строк выбрать. Как построить рейтинг?
Наименьшая сумма - 23, выбираем первую строку.
Наименьшая сумма - 23, выбираем первую строку.
Хороший пример - победила первая строчка не смотря на то что в среднем значении лучшая вторая.... причем перевес солидный, а первая дак вообще имеет в среднем самые плохие показатели. Вывод надо менять метод....
Еще раз задача чтобы было наименьший разница между оценками модов при наиболее низкой суммарной оценки.....
Да и весь этот метод с определением места - сводиться к тому что проще просто просумировать строчки- чтобы отражалась именно по сути сама оценка.... спустя какое то время может их разделим на количество столбиков и вернемся к средней)))
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой.
У тинькофф инвестиций очень не удобный терминал, и анализировать графики там жутко не удобно!!!
А тех инструментов (валютных пар, акций...) в МТ4 МТ5 нет потому, что у тинькова все инструменты привязанны к рублю!
Уважаемые знатоки, внимание вопрос!
можно ли как то добавить инструменты (валютные пары), которые есть в тинькофф инвестициях, в терминал МТ4, МТ5,
чтобы было удобно анализировать график?