Прошу практического совета. - страница 4

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Dmitry Fedoseev:

Один раз на опытных данных подобрали коэффициент, чтобы он соответствовал вашим представлениям, а дальше автоматизируете выбор для других данных. 

Если же других данных в будущем не будет, а надо только один раз сделать правильный выбор, тогда надо дополнительные критерии подключить, или чисто на "свой вкус".

В математике нет такой теоремы и формулы.

В математике... А в статистике?

Я думал что это как-то поможет:

Только вот я не знаю как их правильно применить...

К стати, по этим функциям первая строка имеет наименьшие значения, хотя средняя ошибка у неё самая большая...

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Dmitry Fedoseev:

Это проценты от чего-то считаются, а рейтинг сам по себе считается.

Тут не согласен )))

Проценты считаются от 0 до 100. Всё. Край.

А рейтинг? От скольки и до скольки? И относительно чего? Нужна точка привязки

 
Сергей Таболин:

В математике... А в статистике?

Я думал что это как-то поможет:

Только вот я не знаю как их правильно применить...

К стати, по этим функциям первая строка имеет наименьшие значения, хотя средняя ошибка у неё самая большая...

Во всем должен быть смысл, а прикрутить можно что угодно к чему угодно. Величина отклонения никак не связана со средним значением -  опять два параметра, на основании которых нужно сделать один вывод.

 
Сергей Таболин:

Тут не согласен )))

Проценты считаются от 0 до 100. Всё. Край.

А рейтинг? От скольки и до скольки? И относительно чего? Нужна точка привязки

Не надо. Надо будет выбрать лучший вариант,

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Не надо. Надо будет выбрать лучший вариант,

Вот тут как это должно выглядеть?

3 4 3 4 3 4 8 2
2 4 3 2 2 4 8 2
2 3 3 2 2 3 21 1


Какую из строк выбрать. Как построить рейтинг?

 
Сергей Таболин:

Вот тут как это должно выглядеть?

3 4 3 4 3 4 8 2
2 4 3 2 2 4 8 2
2 3 3 2 2 3 21 1


Какую из строк выбрать. Как построить рейтинг?

В каждой колонке должно быть 1, 2, 3 (если ест одинаковый процент, то 1, 2). Потом по каждой строке просуммировать.

 
Сергей Таболин:

Вот тут как это должно выглядеть?

3 4 3 4 3 4 8 2
2 4 3 2 2 4 8 2
2 3 3 2 2 3 21 1


Какую из строк выбрать. Как построить рейтинг?

эээ..."метод попарного сравнения" ?
 
Мод 1 Мод 2 Мод 3 Мод 4 Мод 5 Мод 6 Мод 7 Мод 8 Мод 9 Мод 10 Мод 11 Мод 12 Мод 13 Мод 14 Мод 15 Сумма
4,43 1 17,09 1 15,82 2 2,53 1 0,63 1 17,72 1 28,48 1 5,70 2 13,29 3 5,70 2 8,23 2 6,33 2 0,63 1 3,16 3 6,96 3 23
5,06 2 17,72 2 12,66 1 3,80 2 0,63 1 19,62 2 29,11 2 4,43 1 9,49 2 5,06 1 6,33 1 6,33 2 1,90 2 1,90 2 6,33 2 26
4,43 1 20,25 3 16,46 3 4,43 3 0,63 1 17,72 1 29,75 3 6,33 3 5,06 1 8,23 3 10,13 3 5,06 1 0,63 1 1,27 1 4,43 1  29


Наименьшая сумма - 23, выбираем первую строку.
 
Dmitry Fedoseev:
Мод 1 Мод 2 Мод 3 Мод 4 Мод 5 Мод 6 Мод 7 Мод 8 Мод 9 Мод 10 Мод 11 Мод 12 Мод 13 Мод 14 Мод 15 Сумма
4,43 1 17,09 1 15,82 2 2,53 1 0,63 1 17,72 1 28,48 1 5,70 2 13,29 3 5,70 2 8,23 2 6,33 2 0,63 1 3,16 3 6,96 3 23
5,06 2 17,72 2 12,66 1 3,80 2 0,63 1 19,62 2 29,11 2 4,43 1 9,49 2 5,06 1 6,33 1 6,33 2 1,90 2 1,90 2 6,33 2 26
4,43 1 20,25 3 16,46 3 4,43 3 0,63 1 17,72 1 29,75 3 6,33 3 5,06 1 8,23 3 10,13 3 5,06 1 0,63 1 1,27 1 4,43 1  29


Наименьшая сумма - 23, выбираем первую строку.

Хороший пример - победила первая строчка не смотря на то что в среднем значении лучшая вторая.... причем перевес солидный, а первая дак вообще имеет в среднем самые плохие показатели. Вывод надо менять метод....

Еще раз задача чтобы было наименьший разница между оценками модов при наиболее низкой суммарной оценки..... 


Да и весь этот метод с определением места - сводиться к тому что проще просто просумировать строчки- чтобы отражалась именно по сути сама оценка.... спустя какое то время может их разделим на количество столбиков и вернемся к средней)))

 

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. 

У тинькофф инвестиций очень не удобный терминал, и анализировать графики там жутко не удобно!!!

А тех инструментов (валютных пар, акций...) в МТ4 МТ5 нет потому, что у тинькова все инструменты привязанны к рублю!

Уважаемые знатоки, внимание вопрос! 

можно ли как то добавить инструменты (валютные пары), которые есть в тинькофф инвестициях, в терминал МТ4, МТ5,

чтобы было удобно анализировать график?  

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