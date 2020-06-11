Прошу практического совета. - страница 7

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Aleksei Stepanenko:
Да вроде всё правильно

Вам виднее )

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Всё пропало, всё что нажито честным трудом: три.....

Чисто случайно запустил обучение модулей с параметрами, на которых уже обучение было... Результаты ошибок просто дописываются в файл. Не поверил. Ещё раз запустил обучение с теми же параметрами...

2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND   3,18 15,29 11,46 3,82 0,64 17,83 31,85 6,37 10,19 5,73 7,64 5,1 0,64 3,18 28,66 9,55 10,07 157
2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND 6,37 21,02 15,92 3,82 0,64 20,38 30,57 7,64 5,1 5,73 7,01 6,37 0,64 1,91 28,66 6,37 10,51 157
2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND 2,55 19,11 15,92 3,82 0,64 15,92 29,94 7,64 8,92 5,73 7,64 7,64 0,64 2,55 28,66 4,46 10,11 157


Теперь вот возник вопрос: как с этим жить? )))

 
Сергей Таболин:

Всё пропало, всё что нажито честным трудом: три.....

Чисто случайно запустил обучение модулей с параметрами, на которых уже обучение было... Результаты ошибок просто дописываются в файл. Не поверил. Ещё раз запустил обучение с теми же параметрами...

2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND   3,18 15,29 11,46 3,82 0,64 17,83 31,85 6,37 10,19 5,73 7,64 5,1 0,64 3,18 28,66 9,55 10,07 157
2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND 6,37 21,02 15,92 3,82 0,64 20,38 30,57 7,64 5,1 5,73 7,01 6,37 0,64 1,91 28,66 6,37 10,51 157
2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND 2,55 19,11 15,92 3,82 0,64 15,92 29,94 7,64 8,92 5,73 7,64 7,64 0,64 2,55 28,66 4,46 10,11 157


Теперь вот возник вопрос: как с этим жить? )))

Живи, страдай... :-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

Живи, страдай... :-)

Уже, уже ))))

Получается, нужно обучать модули по нескольку раз и отбирать с наименьшим количеством ошибок....

И уже после этого делать сводную таблицу и пытаться найти наилучший ряд...

Стартовый вопрос перекочевал в плоскость теоретическую. Пока что.

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