Прошу практического совета. - страница 7
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Да вроде всё правильно
Вам виднее )
Всё пропало, всё что нажито честным трудом: три.....
Чисто случайно запустил обучение модулей с параметрами, на которых уже обучение было... Результаты ошибок просто дописываются в файл. Не поверил. Ещё раз запустил обучение с теми же параметрами...
Теперь вот возник вопрос: как с этим жить? )))
Всё пропало, всё что нажито честным трудом: три.....
Чисто случайно запустил обучение модулей с параметрами, на которых уже обучение было... Результаты ошибок просто дописываются в файл. Не поверил. Ещё раз запустил обучение с теми же параметрами...
Теперь вот возник вопрос: как с этим жить? )))
Живи, страдай... :-)
Живи, страдай... :-)
Уже, уже ))))
Получается, нужно обучать модули по нескольку раз и отбирать с наименьшим количеством ошибок....
И уже после этого делать сводную таблицу и пытаться найти наилучший ряд...
Стартовый вопрос перекочевал в плоскость теоретическую. Пока что.