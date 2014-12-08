Как вы обучились языку mql? - страница 6
Особенно прикольно знать, что минимум 90% людей, осознанно называющих себя программистами, ими по сути не являются.
Тогда что такое "программист"? Что означает "являться" или не "являться" чем-то по сути? Почему чем-то нужно являться по сути? А достаточно ли являться только по сути?
Каков критерий оценки называния себя программистом осознанно или не осознанно? Чем само по себе отличается осознанное называние от неосознанного?
Мне тоже интересно кого Вы считаете программистами. То есть каковы Ваши критерии?
"Программист" это СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, называть себя программистом может лишь человек обладающий таким объемом знаний в этой области, которая соответствует хотя бы современным образовательным стандартам в этой профессии для выпускников ВУЗов. я не хочу сказать этим что программистом можно стать только пройдя институт. имеется ввиду соответствующая полнота знаний при которой можно гордо себя назвать программистом ибо это профессия. есть много людей которые могут считать свой семейный бюджет доходы расходы выплату кредитов и прочее, но это не дает им права называть себя БУХГАЛТЕРОМ.
если умеешь мешать бетон и научился клеить обои ты еще не СТРОИТЕЛЬ.
другое дело говорить: я умею программировать на таком то языке и на таком то уровне. это совсем другое и эти 90% наверно таки умеют чего нибудь там клепать, хотя это не далает их программистами.
есть много людей которые могут считать свой семейный бюджет доходы расходы выплату кредитов и прочее, но это не дает им права называть себя БУХГАЛТЕРОМ.
Скажу по секрету, есть много бухгалтеров, которые всю жизнь сидят "на одной проводке".
А еще есть анекдот про бухгалтера, который начинал рабочий день с разглядывания бумажки, в которой было написано: "Слева дебет, справа кредит".
если умеешь мешать бетон и научился клеить обои ты еще не СТРОИТЕЛЬ.
но "День строителя" имеешь право отмечать ;)
Если посмотреть здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F1%F2, то написано:
Термин «программист» не обязательно подразумевает профессиональное образование или профессиональную деятельность.
Следуя такой логике -- если кто-то стал самостоятельно чинить розетку у себя в квартире или в квартире соседки -- то он "электрик".
Вот такая путаница.
Ну по поводу программистов... почитайте "Рейнвотер Дж.ханк. Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих другими программистами". Там отличная классификация программистов всех пород. Почему "пасти" и "котов"? Да потому что хрен заставишь этих тварей (божьих) двигаться в одном направлении, коты гуляют сами по себе... так и программисты... индивидуальны.
Для людей знающих С/С++ особого труда не составит разобраться с конструкциями языка MQL4/5, нужно изучить лишь финансовую сторону приложения и набить шишек на тонкостях, даже на таких мелких как например: при открытии отложенного ордера терминал дает ошибку invalid stops... хотя SL/TP по нулям... вроде по алгоритмам все правильно, да вот цена открытия уж слишком близка к рыночной...
В общем, за сутки не освоить всего. Лично я себя стал считать программистом MQL когда научился управлять функциями MT4 через сообщения WinAPI, подружил MQL с базами данных и написал с десяток роботов на продажу с профит фактором больше 2.5 (клиент заказывал разработку потом сам раскручивал и продавал).
Особенно прикольно знать, что минимум 90% людей, осознанно называющих себя программистами, ими по сути не являются.
Надеюсь, это не относится к сервису Фриланс?