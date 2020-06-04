Буфер обмена - страница 2

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Nikolai Karetnikov:

так меня тоже можно было понять, согласен ))

Но я не про это


Хотелось бы передать в сову сразу и Wednesday и Thursday, т.е. множественный выбор, массив значений.

Вот это как сделать? )

Нужен GUI с набором чекбоксов. Легче чем моим конструктором Вы это не сделаете.)
 
Nikolai Karetnikov:

так меня тоже можно было понять, согласен ))

Но я не про это


Хотелось бы передать в сову сразу и Wednesday и Thursday, т.е. множественный выбор, массив значений.

Вот это как сделать? )

Если вы собрались писать статью, то нужно отвыкать от жаргонных словечек. Смешно будет читать про зоопарк. Да и нелепо и несерьёзно. Или для детей статью готовите?
Тогда, да, тогда пишите "Посоны, надыбал бота, зырьте как сова на индюке в тереме фигачит"

 
Реter Konow:
Нужен GUI с набором чекбоксов. Легче чем моим конструктором Вы это не сделаете.)

Да точно...

Никто не отменял выбор в настройках нужного количества параметров и записи их в массив. Это на 10 минут с кофейком.

 
Artyom Trishkin:

Да точно...

Никто не отменял выбор в настройках нужного количества параметров и записи их в массив. Это на 10 минут с кофейком.

Выбор в настройках осуществляется вместе с перезапуском OnInit, что в некоторых случаях, неприемлимо, т.к. память в советнике очищается и накопленные данные исчезают. 

А с GUI этого можно избежать.)

 
Nikolai Karetnikov:

Вот это как сделать? )

весь лист типом bool

 
Реter Konow:
Выбор в настройках осуществляется вместе с перезапуском OnInit, что в некоторых случаях, неприемлимо, т.к. память в советнике очищается и накопленные данные исчезают. 

А с GUI этого можно избежать.)

Уверены? Ну поищите мою тему давнюю с ответом разработчиков по поводу инициализации глобальных переменных в советниках.

 
Artyom Trishkin:

Уверены? Ну поищите мою тему давнюю с ответом разработчиков по поводу инициализации глобальных переменных в советниках.

Уже пошел искать)))
Знаете, если пытаетесь мне доказать, что мой труд бессмысленен, то вспомните, что ваш тоже)))
 
Artyom Trishkin:

Если вы собрались писать статью, то нужно отвыкать от жаргонных словечек. Смешно будет читать про зоопарк. Да и нелепо и несерьёзно. Или для детей статью готовите?
Тогда, да, тогда пишите "Посоны, надыбал бота, зырьте как сова на индюке в тереме фигачит"

Коллеги, друзья, однофорумчане, как кому больше нравится ) 

  1. я уважаю ваше мнение и спасибо за то, что хотите сделать мир лучше )
  2. и да, спасибо, я понимаю, что такое разная целевая аудитория
  3. сама сова, т.е. простите :), Советник в бета версии бесплатно доступен здесь
  4. черновик статьи доступен здесь
  5. статья - не цель прославиться экспертным знанием MQL5 (его у меня нет). Статья - описание пока отсутствующего в продукте функционала, который может кого-то заинтересовать. 
  6. с перспективой появления голосового движка в терминале, смысл черновика лишь в появлении такой перспективы ) 


Голосовое рыночное сопровождение
Голосовое рыночное сопровождение
  • docs.google.com
Голосовое сопровождение текущих котировок в Metatrader5 Ссылка на черновой видео обзор https://www.youtube.com/watch?v=YR3oiM0kENo Что такое голосовое сопровождение и чем это может быть полезно На компьютерах с операционной системой Windows предусмотрена возможность произнесения заданного ...
[Удален]  

untitled.


 
Igor Zakharov:

весь лист типом bool

а поподробнее? 

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