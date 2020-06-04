Буфер обмена - страница 2
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так меня тоже можно было понять, согласен ))
Но я не про это
Хотелось бы передать в сову сразу и Wednesday и Thursday, т.е. множественный выбор, массив значений.
Вот это как сделать? )
так меня тоже можно было понять, согласен ))
Но я не про это
Хотелось бы передать в сову сразу и Wednesday и Thursday, т.е. множественный выбор, массив значений.
Вот это как сделать? )
Если вы собрались писать статью, то нужно отвыкать от жаргонных словечек. Смешно будет читать про зоопарк. Да и нелепо и несерьёзно. Или для детей статью готовите?
Тогда, да, тогда пишите "Посоны, надыбал бота, зырьте как сова на индюке в тереме фигачит"
Нужен GUI с набором чекбоксов. Легче чем моим конструктором Вы это не сделаете.)
Да точно...
Никто не отменял выбор в настройках нужного количества параметров и записи их в массив. Это на 10 минут с кофейком.
Да точно...
Никто не отменял выбор в настройках нужного количества параметров и записи их в массив. Это на 10 минут с кофейком.
Вот это как сделать? )
весь лист типом bool
Выбор в настройках осуществляется вместе с перезапуском OnInit, что в некоторых случаях, неприемлимо, т.к. память в советнике очищается и накопленные данные исчезают.
Уверены? Ну поищите мою тему давнюю с ответом разработчиков по поводу инициализации глобальных переменных в советниках.
Уверены? Ну поищите мою тему давнюю с ответом разработчиков по поводу инициализации глобальных переменных в советниках.
Если вы собрались писать статью, то нужно отвыкать от жаргонных словечек. Смешно будет читать про зоопарк. Да и нелепо и несерьёзно. Или для детей статью готовите?
Тогда, да, тогда пишите "Посоны, надыбал бота, зырьте как сова на индюке в тереме фигачит"
Коллеги, друзья, однофорумчане, как кому больше нравится )
.
весь лист типом bool
а поподробнее?