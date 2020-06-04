Буфер обмена

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Всем привет! 

Можно ли в MQL5 отобразить пользователю сообщение, которое он мог бы скопировать в буфер обмена? (без DLL) 

 
Nikolai Karetnikov:

Всем привет! 

Можно ли в MQL5 отобразить пользователю сообщение, которое он мог бы скопировать в буфер обмена? (без DLL) 

Попробуйте через OBJ_EDIT

 
Andrey Barinov:

Попробуйте через OBJ_EDIT

Отлично, спасибо за идею! ) 

А удобных для пользователя вариантов, в продукте не предусмотрено? )))

 
Nikolai Karetnikov:

Отлично, спасибо за идею! ) 

А удобных для пользователя вариантов, в продукте не предусмотрено? )))

А чем вам Alert() не нравится?

 
Alexey Viktorov:

А чем вам Alert() не нравится?

Супер! 

Спасибо! Прекрасный вариант

 
Nikolai Karetnikov:

Супер! 

Спасибо! Прекрасный вариант

И с такими знаниями MQL вы готовите статью?

Nikolai Karetnikov:

Roman:

Так это вы готовите статью про голосовой движок?
Как успехи, статья выйдет в свет?

Отправил черновик Ренату, пока тишина )

А сколько раз вы читали документацию по языку?
 
Alexey Viktorov:

А чем вам Alert() не нравится?

тогда еще один вопрос

Можно ли как-то в передаваемых сове параметрах предложить пользователю выбор из нескольких вариантов? 

Вроде такого


 
Alexey Viktorov:

И с такими знаниями MQL вы готовите статью?

А сколько раз вы читали документацию по языку?

к чему вы клоните, коллега? ))

 
Nikolai Karetnikov:

тогда еще один вопрос

Можно ли как-то в передаваемых сове параметрах предложить пользователю выбор из нескольких вариантов? 

Вроде такого


enum

 
Nikolai Karetnikov:

к чему вы клоните, коллега? ))

К тому, что знание С или VB никак не помогает в программировании на MQL. Это обсуждается уже давно в одной из тем форума. И ваш вариант этому подтверждение.

Nikolai Karetnikov:

тогда еще один вопрос

Можно ли как-то в передаваемых сове параметрах предложить пользователю выбор из нескольких вариантов? 

Вроде такого


Выбор нескольких вариантов никак. enum позволяет выбрать только один вариант из нескольких заранее подготовленных.
 
Andrey Barinov:

enum

так меня тоже можно было понять, согласен ))

Но я не про это


Хотелось бы передать в сову сразу и Wednesday и Thursday, т.е. множественный выбор, массив значений.

Вот это как сделать? )

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