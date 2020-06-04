Буфер обмена
А чем вам Alert() не нравится?
Супер!
Спасибо! Прекрасный вариант
Супер!
Спасибо! Прекрасный вариант
И с такими знаниями MQL вы готовите статью?
Nikolai Karetnikov:
Так это вы готовите статью про голосовой движок?
Как успехи, статья выйдет в свет?
Отправил черновик Ренату, пока тишина )
А чем вам Alert() не нравится?
тогда еще один вопрос
Можно ли как-то в передаваемых сове параметрах предложить пользователю выбор из нескольких вариантов?
Вроде такого
И с такими знаниями MQL вы готовите статью?
к чему вы клоните, коллега? ))
тогда еще один вопрос
Можно ли как-то в передаваемых сове параметрах предложить пользователю выбор из нескольких вариантов?
Вроде такого
enum
к чему вы клоните, коллега? ))
К тому, что знание С или VB никак не помогает в программировании на MQL. Это обсуждается уже давно в одной из тем форума. И ваш вариант этому подтверждение.
тогда еще один вопрос
Можно ли как-то в передаваемых сове параметрах предложить пользователю выбор из нескольких вариантов?
Вроде такого
enum
так меня тоже можно было понять, согласен ))
Но я не про это
Хотелось бы передать в сову сразу и Wednesday и Thursday, т.е. множественный выбор, массив значений.
Вот это как сделать? )
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Всем привет!
Можно ли в MQL5 отобразить пользователю сообщение, которое он мог бы скопировать в буфер обмена? (без DLL)