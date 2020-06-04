Буфер обмена - страница 3
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Хотелось бы передать в сову сразу и Wednesday и Thursday, т.е. множественный выбор, массив значений.
Вот это как сделать? )
Два enum ))
Два enum ))
вариант! ))
Два enum ))
А лучше 7 или 14 чтобы можно было выбрать один день несколько раз.
а поподробнее?
Нужен GUI с набором чекбоксов. Легче чем моим конструктором Вы это не сделаете.)
Peter, где можно вариант с конструктором посмотреть?
А лучше 7 или 14 чтобы можно было выбрать один день несколько раз.
Если это лёгкая ирония )) по поводу задвоенных дней, то
можно задать условие, если выбранные дни совпадают, выходить в return с предупреждением в лог или alert.
Peter, где можно вариант с конструктором посмотреть?
Вот ссылка на блог, где его можно скачать. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736916
Вот тема, где можно вести обсуждения и получить помощь в работе с конструктором https://www.mql5.com/ru/forum/332043/page51
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С помощью ОЧЕНЬ просто языка разметки можно строить сложные граф.интерфейсы MQL-программ (МТ5) легко подключаемых к советникам. Вот несколько примеров:
Вот еще несколько примеров:
1. Стакан v1.0
1. Стакан v2.0
3. Панель
4. Макет некого приложения (графика написана на МКЛ (KIB))
Вот еще несколько примеров:
1. Стакан v1.0
1. Стакан v2.0
3. Панель
4. Макет некого приложения (графика написана на МКЛ (KIB))
Спасибо!
Большая работа проделана )
На досуге поразбираюсь