Буфер обмена - страница 3

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Nikolai Karetnikov:


Хотелось бы передать в сову сразу и Wednesday и Thursday, т.е. множественный выбор, массив значений.

Вот это как сделать? )

Два enum ))

 
Roman:

Два enum ))

вариант! ))

 
Roman:

Два enum ))

А лучше 7 или 14 чтобы можно было выбрать один день несколько раз.

 
Nikolai Karetnikov:

а поподробнее? 

input bool mon=false;
input bool wed=true;
input bool thu=true;
input bool fri=false;
 
Реter Konow:
Нужен GUI с набором чекбоксов. Легче чем моим конструктором Вы это не сделаете.)

Peter, где можно вариант с конструктором посмотреть?

 
Alexey Viktorov:

А лучше 7 или 14 чтобы можно было выбрать один день несколько раз.

Если это лёгкая ирония )) по поводу задвоенных дней, то
можно задать условие, если выбранные дни совпадают, выходить в return с предупреждением в лог или alert.

 
Nikolai Karetnikov:

Peter, где можно вариант с конструктором посмотреть?

Вот ссылка на блог, где его можно скачать. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736916

Вот тема, где можно вести обсуждения и получить помощь в работе с конструктором https://www.mql5.com/ru/forum/332043/page51

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С помощью ОЧЕНЬ просто языка разметки можно строить сложные граф.интерфейсы MQL-программ (МТ5) легко подключаемых к советникам. Вот несколько примеров:


Интерпретатор языка разметки KIB
Интерпретатор языка разметки KIB
  • www.mql5.com
Распакуйте архив и найдете полный комплект файлов установки и помощи
 

Вот еще несколько примеров:

1. Стакан v1.0


1. Стакан v2.0


3. Панель

4. Макет некого приложения (графика написана на МКЛ (KIB))


 
Реter Konow:

Вот еще несколько примеров:

1. Стакан v1.0


1. Стакан v2.0


3. Панель

4. Макет некого приложения (графика написана на МКЛ (KIB))


Спасибо! 

Большая работа проделана )

На досуге поразбираюсь

 
Петр где нужно и не нужно своё протолкнёт.
А название темы прочесть?
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