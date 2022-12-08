Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2470 - страница 6
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Всё что 32 бита оттеснено на обочину в пути развития. Теперь редактор кода в MetaTrader 5 только 64-битный.
Добавлено: тема Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor, первый пост
Да я-то давно торгую на МТ5-64 и заказчиков перетаскиваю на эту платформу. Но народ консервативный, многие просят сделать мультиплатформенный робот, на всякий случай. Теперь придется разрабатывать в редакторе МТ5, а для компиляции в MQL4 копировать проект в МТ4. Не страшно, но неудобно. Ладно, к этому все давно шло, переживем.Кстати, что очень смешно, Visual Studio по прежнему 32-битная, MS отстал от Метаквотов ))
Наверное, немногие заметили, что свежие Alert-сообщения теперь не сверху, а снизу.
Жаль, что миллисекунды не показывает. Надо лезть в лог, чтобы их увидеть.
2474, не виснет сильно. Остались лаги в виде микро-подвисаний.
Правильно понимаю, что исправление других багов, что недавно показывал, потребуют гораздо больше времени?
Если Терминал не является активным окном (например, сверху браузер на весь экран), то переключиться на Терминал во время исполнения (и некоторое время спустя) невозможно.
Т.е. микролаги, когда Терминал является активным окном, и зависание, если нет.
«Мой» терминал сборки 2470 (как раньше 2430) неожиданно отображает всплывающее окно «Загрузить и установить новую версию» «Сейчас» или «Позже» (что-то в этом роде).
Я нажал «Позже».
Но если я зайду в Help => Check for Upadtes (или что-то в этом роде), то ничего не произойдет, и в Jounal я прочитал
KS 0 10:47:57.838 LiveUpdate check for beta version
JK 0 10:47:58.193 LiveUpdate you are using the latest version
Пока агент тестера уже обновлен до 2475:
JE 0 21:49:57.200 LiveUpdate new version build 2475 (IDE: 2475, Tester: 2475) is available
GS 0 21:50:30.245 LiveUpdate 'mt5clw64' downloaded (23280 kb)
I'm a little confused.
'My' terminal build 2470 (like 2430 before) suddenly shows a popup window "Download and install new version" "Now" or "Later" (something like that).
I pressed "Later".
But if I go to Help => Check for Upadtes (or something like that) nothing happens and in the Jounal I read
KS 0 10:47:57.838 LiveUpdate check for beta version
JK 0 10:47:58.193 LiveUpdate you are using the latest version
While the tester agent has already been updated to 2475:
JE 0 21:49:57.200 LiveUpdate new version build 2475 (IDE: 2475, Tester: 2475) is available
GS 0 21:50:30.245 LiveUpdate 'mt5clw64' downloaded (23280 kb)
Для полноты картины я действительно ожидал бы, что при запуске оптимизации все параметры оптимизации перечислены в журнале тестировщика. На данный момент это только символ, советник и точка.
For the sake of completeness alone, I would actually expect that when starting an optimization, all parameters of the optimization are listed in the tester's journal. Currently these are only symbol, EA and period.
QK 0 15:56:17.434 Tester cache file 'tester\cache\Drift v01.GBPUSD.M1.20100110.20200523.11.8BE63812FA4C1BFB2F7333E2B939521E.opt' deleted
EI 0 15:56:17.437 Tester Experts\Drift v01.ex5 on GBPUSD,M1 from 2010.01.10 00:00 to 2020.05.23 00:00
EF 0 15:56:17.437 Tester genetic optimization started
Почему иногда торговые уровни открытой позиции зеленые, а иногда серые?
Где настраиваются их цвета?
Почему иногда торговые уровни открытой позиции зеленые, а иногда серые?
Где настраиваются их цвета?
Про какую из сотни линий на графике вы спрашиваете? И где зелёная?
Про какую из сотни линий на графике вы спрашиваете? И где зелёная?
Торговые уровни - вроде как официальный термин - показывает на графике цены открытия\закрытия, отложек и тейков. На рисунке видно, что открыта позиция - линия для неё серая.
Вариант с зеленым цветом не делал, так как это всем известный вариант.
Торговые уровни - вроде как официальный термин - показывает на графике цены открытия\закрытия, отложек и тейков. На рисунке видно, что открыта позиция - линия для неё серая.
Вариант с зеленым цветом не делал, так как это всем известный вариант.
Ясно. Еле увидел нужные линии среди хаоса... Да уж. Первый раз встречаю такое - не подскажу. А если открыть другой график этого же инструмента? Там какого цвета?
Ясно. Еле увидел нужные линии среди хаоса... Да уж. Первый раз встречаю такое - не подскажу. А если открыть другой график этого же инструмента? Там какого цвета?
Да, читать тут надо уметь с графика - много графики :)
На других чартах стандартно всё - зеленый цвет.