Синхронный OrderSend сообщает об успешном выполнении быстрее, чем пинг до торгового сервера
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Синхронный OrderSend сообщает об успешном выполнении быстрее, чем пинг до торгового сервера, - обманывает
fxsaber, 2020.09.29 07:51
Пример 1.
2020.09.29 01:20:48.220 Trades '': modify order #1326958 sell limit 0.01 AUDUSD at 0.70769 sl: 0.00000 tp: 0.70719 -> 0.70770, sl: 0.00000 tp: 0.70719 2020.09.29 01:20:48.266 Trades '': accepted modify order #1326958 sell limit 0.01 AUDUSD at 0.70769 sl: 0.00000 tp: 0.70719 -> 0.70770, sl: 0.00000 tp: 0.70719 2020.09.29 01:20:48.266 Trades '': modify #1326958 sell limit 0.01 AUDUSD -> price: 0.70770, sl: 0.00000, tp: 0.70719) done in 45.685 ms 2020.09.29 01:20:48.266 Trades '': modify #1326952 buy 0.01 AUDUSD sl: 0.00000, tp: 0.70769 -> sl: 0.00000, tp: 0.70770 2020.09.29 01:20:48.312 Trades '': accepted modify #1326952 buy 0.01 AUDUSD sl: 0.00000, tp: 0.70769 -> sl: 0.00000, tp: 0.70770 2020.09.29 01:20:48.314 Trades '': modify #1326952 buy 0.01 AUDUSD -> sl: 0.00000, tp: 0.70770 done in 47.742 ms 2020.09.29 01:20:48.322 Trades '': modify order #1326968 sell limit 0.01 AUDUSD at 0.70767 sl: 0.00000 tp: 0.70698 -> 0.70768, sl: 0.00000 tp: 0.70698 2020.09.29 01:20:48.325 Trades '': modify order #1327441 sell limit 0.01 EURJPY at 123.117 sl: 0.000 tp: 123.072 -> 123.118, sl: 0.000 tp: 123.072 2020.09.29 01:20:48.358 Trades '': modify #1327441 sell limit 0.01 EURJPY -> price: 123.118, sl: 0.000, tp: 123.072) done in 33.410 ms 2020.09.29 01:20:48.368 Trades '': accepted modify order #1326968 sell limit 0.01 AUDUSD at 0.70767 sl: 0.00000 tp: 0.70698 -> 0.70768, sl: 0.00000 tp: 0.70698 2020.09.29 01:20:48.369 Trades '': modify #1326968 sell limit 0.01 AUDUSD -> price: 0.70768, sl: 0.00000, tp: 0.70698) done in 46.938 ms 2020.09.29 01:20:48.369 Trades '': modify #1326962 buy 0.01 AUDUSD sl: 0.00000, tp: 0.70767 -> sl: 0.00000, tp: 0.70768 2020.09.29 01:20:48.413 Trades '': accepted modify #1326962 buy 0.01 AUDUSD sl: 0.00000, tp: 0.70767 -> sl: 0.00000, tp: 0.70768 2020.09.29 01:20:48.414 Trades '': modify #1326962 buy 0.01 AUDUSD -> sl: 0.00000, tp: 0.70768 done in 45.468 ms
В этом примере успешная модификация отложки произошла за 33 мс при пинге 42 мс. Понятно, что чисто физически этого не могло произойти, поэтому это баг.
Ниже служебная информация на момент возникновения бага из MT4Orders-библиотеки , полную расшифровку которой постараюсь дать после.
2020.09.29 01:20:48.373 (EURJPY,M1) Alert: OrderSend(1327441) - BUG! 2020.09.29 01:20:48.373 (EURJPY,M1) Alert: Please send the logs to the coauthor - https://www.mql5.com/en/users/fxsaber 2020.09.29 01:20:48.373 (EURJPY,M1) Alert: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs\20200929.log 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) MT4Orders.mqh 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Version = 2020.09.24 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) __MQLBUILD__ = 2622 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) 2020.09.28 = 2020.09.28 00:00:00 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = RannForex-Server 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) (ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) = ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL (2) 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) = true 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST) = 42576 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TerminalInfoDouble(TERMINAL_RETRANSMISSION) = 0.0 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD) = 2622 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64) = true 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_VPS) = false 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) (ENUM_PROGRAM_TYPE)::MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE) = PROGRAM_EXPERT (2) 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TimeCurrent() = 2020.09.29 01:22:21 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TimeTradeServer() = 2020.09.29 01:20:48 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) MT4ORDERS::TimeToString(MT4ORDERS::GetTimeCurrent()) = 2020.09.29 01:22:21.763 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2020.09.29 01:22:21.722 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) PrevTick = Symb = EURJPY time = 2020.09.29 01:22:21.722 bid = 123.118 ask = 123.119 last = 0.000 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) CurrentTick = ::SymbolInfoTick(Symb,Tick) = true Symb = EURJPY time = 2020.09.29 01:22:21.722 bid = 123.118 ask = 123.119 last = 0.000 volume = 0 0 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::SymbolInfoString(Request.symbol,SYMBOL_PATH) = RF\Forex\Minors\EURJPY 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::SymbolInfoString(Request.symbol,SYMBOL_DESCRIPTION) = Euro vs Japanese Yen 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::PositionsTotal() = 62 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::OrdersTotal() = 74 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::HistorySelect(0,INT_MAX) = true 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::HistoryDealsTotal() = 18082 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::HistoryOrdersTotal() = 24007 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::HistoryDealGetTicket(::HistoryDealsTotal()-1) = 682389 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) DEAL_TIME_MSC = 2020.09.29 01:20:52.633 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::HistoryOrderGetTicket(::HistoryOrdersTotal()-1) = 1327515 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ORDER_TIME_DONE_MSC = 2020.09.29 01:22:21.743 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE) = 30885 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL) = 16301 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL) = 32602 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED) = 1717 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT) = 8388608 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED) = 5 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) MT4ORDERS::IsHedging = true 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Res = true 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) MT4ORDERS::OrderSendBug = 33249 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.action = TRADE_ACTION_MODIFY (7) 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.magic = 0 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.order = 1327441 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.symbol = EURJPY 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.volume = 0.0 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.price = 123.118 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.stoplimit = 0.0 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.sl = 0.0 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.tp = 123.072 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.deviation = 0 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.type = ORDER_TYPE_BUY (0) 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK (0) 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.type_time = ORDER_TIME_GTC (0) 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00 2020.09.29 01:20:48.443 (EURJPY,M1) Request.comment = 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Request.position = 0 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Request.position_by = 0 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.retcode = 10009 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.deal = 0 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.order = 1327441 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.volume = 0.01 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.price = 123.117 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.bid = 0.0 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.ask = 0.0 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.comment = Request executed 33.456 + 14.291 (33249) ms. 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.request_id = 7049 2020.09.29 01:20:48.444 (EURJPY,M1) Result.retcode_external = 0
Хронологическая расшифровка.
- Пинг 42 мс.
- Стоит SellLimit = 123.117.
- Приходит тик, у которого bid = 123.118. SellLimit, скорее всего, акцептировался в этот момент на торговом сервере, но не исполнился - реджект. К сожалению, такие вещи в Терминале не отражаются.
- Шлется торговый приказ (синхронный OrderSend) на модификацию, чтобы SellLimit сдвинулся на текущую bid-цену - 123.118.
- Через 33 мс OrderSend сообщает, что все отлично и модификация удалась. При этом в ответе Result.price = 123.117 - старая цена до модификации.
- Через 14 мс (33249 раз проверялось соответствие) в Терминал физически (про пинг не забываем) приходят данные, что у ордера, действительно, цена модифицировалась на 123.118.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Синхронный OrderSend сообщает об успешном выполнении быстрее, чем пинг до торгового сервера, - обманывает
fxsaber, 2020.09.29 07:51
Пример 2.
2020.09.29 01:24:29.624 Trades '': modify #1327265 sell 0.01 AUDCHF sl: 0.00000, tp: 0.65370 -> sl: 0.00000, tp: 0.65371 2020.09.29 01:24:29.645 Trades '': accepted modify #1327159 buy 0.02 AUDCAD sl: 0.00000, tp: 0.94622 -> sl: 0.00000, tp: 0.94623 2020.09.29 01:24:29.646 Trades '': modify #1327159 buy 0.02 AUDCAD -> sl: 0.00000, tp: 0.94623 done in 45.419 ms 2020.09.29 01:24:29.670 Trades '': accepted modify #1327265 sell 0.01 AUDCHF sl: 0.00000, tp: 0.65370 -> sl: 0.00000, tp: 0.65371 2020.09.29 01:24:29.677 Trades '': modify #1327265 sell 0.01 AUDCHF -> sl: 0.00000, tp: 0.65371 done in 52.777 ms 2020.09.29 01:24:38.968 Trades '': modify order #1327383 buy limit 0.01 EURNZD at 1.77901 sl: 0.00000 tp: 1.78005 -> 1.77900, sl: 0.00000 tp: 1.78005 2020.09.29 01:24:39.012 Trades '': accepted modify order #1327383 buy limit 0.01 EURNZD at 1.77901 sl: 0.00000 tp: 1.78005 -> 1.77900, sl: 0.00000 tp: 1.78005 2020.09.29 01:24:39.014 Trades '': modify #1327383 buy limit 0.01 EURNZD -> price: 1.77900, sl: 0.00000, tp: 1.78005) done in 46.665 ms 2020.09.29 01:24:39.014 Trades '': modify #1327333 sell 0.01 EURNZD sl: 0.00000, tp: 1.77901 -> sl: 0.00000, tp: 1.77900 2020.09.29 01:24:39.060 Trades '': accepted modify #1327333 sell 0.01 EURNZD sl: 0.00000, tp: 1.77901 -> sl: 0.00000, tp: 1.77900 2020.09.29 01:24:39.060 Trades '': modify #1327333 sell 0.01 EURNZD -> sl: 0.00000, tp: 1.77900 done in 46.231 ms 2020.09.29 01:24:56.913 Trades '': modify order #1326974 sell limit 0.02 EURSEK at 10.55341 sl: 0.00000 tp: 10.54938 -> 10.55347, sl: 0.00000 tp: 10.54938 2020.09.29 01:24:56.927 Trades '': modify #1326974 sell limit 0.02 EURSEK -> price: 10.55347, sl: 0.00000, tp: 10.54938) done in 13.748 ms
В этом примере успешная модификация отложки произошла за 13 мс при пинге 42 мс. Понятно, что чисто физически этого не могло произойти, поэтому это баг.
Ниже служебная информация на момент возникновения бага из MT4Orders-библиотеки , полную расшифровку которой постараюсь дать после.
2020.09.29 01:24:56.959 (EURSEK,M1) Alert: OrderSend(1326974) - BUG! 2020.09.29 01:24:56.959 (EURSEK,M1) Alert: Please send the logs to the coauthor - https://www.mql5.com/en/users/fxsaber 2020.09.29 01:24:56.959 (EURSEK,M1) Alert: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs\20200929.log 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) MT4Orders.mqh 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Version = 2020.09.24 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) __MQLBUILD__ = 2622 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) 2020.09.28 = 2020.09.28 00:00:00 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = RannForex-Server 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) (ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) = ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL (2) 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) = true 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST) = 42576 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TerminalInfoDouble(TERMINAL_RETRANSMISSION) = 0.0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD) = 2622 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64) = true 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_VPS) = false 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) (ENUM_PROGRAM_TYPE)::MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE) = PROGRAM_EXPERT (2) 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TimeCurrent() = 2020.09.29 01:26:30 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TimeTradeServer() = 2020.09.29 01:24:56 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) MT4ORDERS::TimeToString(MT4ORDERS::GetTimeCurrent()) = 2020.09.29 01:26:30.337 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2020.09.29 01:26:30.307 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) PrevTick = Symb = EURSEK time = 2020.09.29 01:26:30.307 bid = 10.55347 ask = 10.56422 last = 0.00000 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) CurrentTick = ::SymbolInfoTick(Symb,Tick) = true Symb = EURSEK time = 2020.09.29 01:26:30.307 bid = 10.55347 ask = 10.56422 last = 0.00000 volume = 0 0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::SymbolInfoString(Request.symbol,SYMBOL_PATH) = RF\Forex\Exotics\EURSEK 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::SymbolInfoString(Request.symbol,SYMBOL_DESCRIPTION) = Euro vs Swedish Krone 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::PositionsTotal() = 62 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::OrdersTotal() = 74 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::HistorySelect(0,INT_MAX) = true 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::HistoryDealsTotal() = 18084 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::HistoryOrdersTotal() = 24009 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::HistoryDealGetTicket(::HistoryDealsTotal()-1) = 682391 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) DEAL_TIME_MSC = 2020.09.29 01:22:56.431 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::HistoryOrderGetTicket(::HistoryOrdersTotal()-1) = 1327516 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ORDER_TIME_DONE_MSC = 2020.09.29 01:22:21.824 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE) = 30884 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL) = 16301 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL) = 32602 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED) = 1718 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT) = 8388608 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED) = 5 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) MT4ORDERS::IsHedging = true 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Res = true 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) MT4ORDERS::OrderSendBug = 77457 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.action = TRADE_ACTION_MODIFY (7) 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.magic = 0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.order = 1326974 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.symbol = EURSEK 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.volume = 0.0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.price = 10.55347 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.stoplimit = 0.0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.sl = 0.0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.tp = 10.54938 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.deviation = 0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.type = ORDER_TYPE_BUY (0) 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK (0) 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.type_time = ORDER_TIME_GTC (0) 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.comment = 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.position = 0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Request.position_by = 0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.retcode = 10009 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.deal = 0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.order = 1326974 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.volume = 0.02 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.price = 10.55341 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.bid = 0.0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.ask = 0.0 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.comment = Request executed 13.785 + 31.910 (77457) ms. 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.request_id = 7102 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) Result.retcode_external = 0
Хронологическая расшифровка.
- Пинг 42 мс.
- Стоит SellLimit = 10.55341.
- Приходит тик, у которого bid = 10.55347. SellLimit, скорее всего, акцептировался в этот момент на торговом сервере, но не исполнился - реджект. К сожалению, такие вещи в Терминале не отражаются.
- Шлется торговый приказ (синхронный OrderSend) на модификацию, чтобы SellLimit сдвинулся на текущую bid-цену - 10.55347.
- Через 13 мс OrderSend сообщает, что все отлично и модификация удалась. При этом в ответе Result.price = 10.55341 - старая цена до модификации.
- Через 31 мс (77457 раз проверялось соответствие) в Терминал физически (про пинг не забываем) приходят данные, что у ордера, действительно, цена модифицировалась на 10.55347.
Прошу разработчиков подтвердить, что исходные логи говорят о баге, и сообщить о билде с его исправлением.
Постарался дать максимальную информацию по теме, чтобы найти затык.
А почему в названии темы фигурирует слово "обманывает" (наводящее на соот.мысли), если далее, Вы говорите о баге?
Замените на более подходящее слово. У меня плохо с русским языком.
Замените на более подходящее слово. У меня плохо с русским языком.
Добрый день,
1. У вас эксперты на этом счете торгуют и модифицируют ордера только с одного терминала? Или есть еще экземпляр терминала делающий тоже самое (модифицирующий те же ордера)?
2. Сколько экспертов/скриптов вы запускаете одновременно на терминале, которые занимаются модификацией?
То есть как в логах вы получаете:
2020.09.29 01:24:29.624 Trades '': modify #1327265 sell 0.01 AUDCHF sl: 0.00000, tp: 0.65370 -> sl: 0.00000, tp: 0.65371 // тут не дождались результатов по AUDCHF // зато начали получать результаты по AUDCAD 2020.09.29 01:24:29.645 Trades '': accepted modify #1327159 buy 0.02 AUDCAD sl: 0.00000, tp: 0.94622 -> sl: 0.00000, tp: 0.94623 2020.09.29 01:24:29.646 Trades '': modify #1327159 buy 0.02 AUDCAD -> sl: 0.00000, tp: 0.94623 done in 45.419 ms // и только тут получили ответ по ордеру AUDCHF 2020.09.29 01:24:29.670 Trades '': accepted modify #1327265 sell 0.01 AUDCHF sl: 0.00000, tp: 0.65370 -> sl: 0.00000, tp: 0.65371 2020.09.29 01:24:29.677 Trades '': modify #1327265 sell 0.01 AUDCHF -> sl: 0.00000, tp: 0.65371 done in 52.777 ms
выглядит будто запросы шлются параллельно (или через Async либо есть нескольких работающих экспертов/скриптов) и происходит такое смешивание в логах.
Опиши, что открыто и что запущенно на терминале, на котором у вас получаются такие результаты (с исполнением запросов за 13 мс).
3. Делается ли модификация одних и тех ордеров из разных экспертов/терминалов?
4. Посмотрите и напишите к какой точке доступа вы были подключены на момент 2020.09.29 01:20:48. Это можно найти в логах:
2020.09.29 14:04:00.160 Network '': authorized on XXX through as.eu 5 (ping: 66.66 ms, build 2615)
5. Запустите рескан серверов из терминала (в правом нижнем углу терминала где пишется качество соединения и пинг):
6. Дождитесь результатов рескана (scanning network finished):
...
2020.09.29 14:06:56.482 Network '': scanning network finished
Приведите скриншот как выглядят точки доступа после рескана и какие у них пинги:
7. Сделайте еще один рескан (лучше несколько) и убедитесь что значения пингов сильно не скачут.
Интересует какой реально минимальный пинг будет до целевого сервера через вашу точку доступа (ту через которую вы были подключены).
8. Можете в личку приложить полный лог терминала за сегодня для разбора.
1. У вас эксперты на этом счете торгуют и модифицируют ордера только с одного терминала? Или есть еще экземпляр терминала делающий тоже самое (модифицирующий те же ордера)?
С одного Терминала.
2. Сколько экспертов/скриптов вы запускаете одновременно на терминале, которые занимаются модификацией?
То есть как в логах вы получаете:
выглядит будто запросы шлются параллельно (или через Async либо есть нескольких работающих экспертов/скриптов) и происходит такое смешивание в логах.
Опиши, что открыто и что запущенно на терминале, на котором у вас получаются такие результаты (с исполнением запросов за 13 мс).
Было запущено 17 советников на M1-чартах разных символов с такими свойствами.
Всего торговалось 17 символов. Каждый советник обращается только к своему символу. Бары и индикаторы не используются. Подкачиваются свежие тики через CopyTicksRange с момента последнего вызова OnTick.
Сервисов своих и штатных (формульные символы) нет. Каждый советник работает только со своими ордерами (символ+набор мэджиков).
Здесь видно количество открытых позиций/ордеров и количество сделок/ордеров в истории.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Синхронный OrderSend сообщает об успешном выполнении быстрее, чем пинг до торгового сервера
fxsaber, 2020.09.29 08:30
2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::PositionsTotal() = 62 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::OrdersTotal() = 74 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::HistorySelect(0,INT_MAX) = true 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::HistoryDealsTotal() = 18084 2020.09.29 01:24:57.029 (EURSEK,M1) ::HistoryOrdersTotal() = 24009
3. Делается ли модификация одних и тех ордеров из разных экспертов/терминалов?
Нет. Один Терминал. С каждым ордером может работать только один советник из этого же Терминала.
4. Посмотрите и напишите к какой точке доступа вы были подключены на момент 2020.09.29 01:20:48. Это можно найти в логах:
2020.09.28 21:36:57.503 Network '': authorized on RannForex-Server through as.eu 5 (ping: 47.79 ms, build 2615) 2020.09.29 09:26:24.511 Network '': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 55.19 ms, build 2615)
5. Запустите рескан серверов из терминала (в правом нижнем углу терминала где пишется качество соединения и пинг):
6. Дождитесь результатов рескана (scanning network finished):
Приведите скриншот как выглядят точки доступа после рескана и какие у них пинги:
7. Сделайте еще один рескан (лучше несколько) и убедитесь что значения пингов сильно не скачут.
Интересует какой реально минимальный пинг будет до целевого сервера через вашу точку доступа (ту через которую вы были подключены).
Изменяется в диапазоне 37-44 мс.
8. Можете в личку приложить полный лог терминала за сегодня для разбора.
2020.09.21 2020.09.21 22:16:56.366 Alert: OrderSend(1301649) - BUG! 2020.09.21 23:59:18.147 Alert: OrderSend(1301723) - BUG! 2020.09.22 2020.09.22 00:34:55.918 Alert: OrderSend(1302249) - BUG! 2020.09.23 2020.09.23 02:09:19.343 Alert: OrderSend(1308491) - BUG! 2020.09.23 22:57:53.519 Alert: OrderSend(1313168) - BUG! 2020.09.24 2020.09.24 00:19:26.263 Alert: OrderSend(1313211) - BUG! 2020.09.24 00:21:18.232 Alert: OrderSend(1313211) - BUG! 2020.09.24 00:21:19.690 Alert: OrderSend(1313211) - BUG! 2020.09.24 00:21:26.208 Alert: OrderSend(1313214) - BUG! 2020.09.24 00:21:36.630 Alert: OrderSend(1313211) - BUG! 2020.09.24 00:21:42.205 Alert: OrderSend(1313211) - BUG! 2020.09.24 00:22:02.149 Alert: OrderSend(1313211) - BUG! 2020.09.24 03:32:07.900 Alert: OrderSend(1314362) - BUG! 2020.09.29 2020.09.29 01:20:48.373 Alert: OrderSend(1327441) - BUG! 2020.09.29 01:24:56.959 Alert: OrderSend(1326974) - BUG!Все, как под копирку:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Синхронный OrderSend сообщает об успешном выполнении быстрее, чем пинг до торгового сервера
fxsaber, 2020.09.29 08:18
Хронологическая расшифровка.
- Пинг 42 мс.
- Стоит SellLimit = 123.117.
- Приходит тик, у которого bid = 123.118. SellLimit, скорее всего, акцептировался в этот момент на торговом сервере, но не исполнился - реджект. К сожалению, такие вещи в Терминале не отражаются.
- Шлется торговый приказ (синхронный OrderSend) на модификацию, чтобы SellLimit сдвинулся на текущую bid-цену - 123.118.
- Через 33 мс OrderSend сообщает, что все отлично и модификация удалась. При этом в ответе Result.price = 123.117 - старая цена до модификации.
- Через 14 мс (33249 раз проверялось соответствие) в Терминал физически (про пинг не забываем) приходят данные, что у ордера, действительно, цена модифицировалась на 123.118.
С одного Терминала.
У вас 17 роботов модифицируют одни и те же тикеты. Не важно почему, но несколько тикетов оказываются под модификацией с разных роботов одновременно.
Хотя роботы вызывали сихронные версии функций, на самом деле все торговые операции асинхронные.
Два робота послали модификацию одного тикета (start_time1 и start_time2), первый из них асинхронно отработался и вернулся на терминал (end_time1), второй скорее все пропущен или тоже отработался. Терминал, так как было два запроса одного тикета, зарегистрировал его начальный тайминг по второму запросу (start_time2 и end_time1 вмест о start_time1 и end_time1).
В результате стартовое время было взято от второго запроса, а не от первого. Итогом дельта получилась меньше пинга.
Время исполнения операции пишет терминал сам, не зная какой робот его послал. Не надо модифицировать из разных роботов чужие ордеры, тем более в стресс-режиме прямо нарываясь на конфликт.
Ну и код стресс-тестов надо показывать вместе с объяснением "идет одновременная модификация массы ордеров с разных роботов".
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Сабж на двух примерах. Пинг ~42 мс.
Пример 1.
Пример 2.
Произвожу проверку на валидациюкорректность многих действий в MT5. Поэтому есть возможность ловить такие баги и иногда понимать механизм их возникновения.
Ниже по каждому случаю покажу, как это происходило.
Ветка предназначена для разработчиков. Надеюсь, огромное количество времени, что потрачу на разборы в этой ветке, будет потрачено с пользой.