MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 15

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Всё, понял, спасибо, ламерский вопрос был. Что-то в голове заклинило.
 
fxsaber:
b2579.

Какова загрузка ЦПУ при выполнении этого теста?

 
Anton:

Какова загрузка ЦПУ при выполнении этого теста?

0-2%, с учетом еще запущенных других задач. Не воспроизводится?

 
fxsaber:

0-2%, с учетом еще запущенных других задач. Не воспроизводится?

Закрыл все приложения, оставив только Терминал с тремя чартами. Увидел, что пики случаются.

Доходило и до 20%.

 
fxsaber:

Закрыл все приложения, оставив только Терминал с тремя чартами. Увидел, что пики случаются.

Доходило и до 20%.

У меня есть ощущения, что мои тормоза происходят из-за недостаточной мощности процессора (i5-4670). Заказал у китайцев 12-ти ядерный Xeon (e5-2678v3), через пару недель придет, пересоберу сервер, смогу сравнить средние задержки исполнения, напишу по результатам.

 
Dmi3:

У меня есть ощущения, что мои тормоза происходят из-за недостаточной мощности процессора (i5-4670). Заказал у китайцев 12-ти ядерный Xeon (e5-2678v3), через пару недель придет, пересоберу сервер, смогу сравнить средние задержки исполнения, напишу по результатам.

Задержки из-за чрезмерной нагрузки CPU со стороны MT5. Не уверен, что многоядерность здесь поможет. Будет интересно посмотреть результаты.

 
fxsaber:

Задержки из-за чрезмерной нагрузки CPU со стороны MT5. Не уверен, что многоядерность здесь поможет. Будет интересно посмотреть результаты.

И я не уверен, но это самое простое, что я могу сделать. Да и в принципе уже пора было апгрейдится.

 
Dmi3:

У меня есть ощущения, что мои тормоза происходят из-за недостаточной мощности процессора (i5-4670). Заказал у китайцев 12-ти ядерный Xeon (e5-2678v3), через пару недель придет, пересоберу сервер, смогу сравнить средние задержки исполнения, напишу по результатам.

так они ведь оба Haswell, у ксеона сильно ниже рабочая частота, будет снижение производительности в работе и одиночных тестах, только в оптимизации многопоточной будет выигрыш. i3 из последних моделей должен быть гораздо быстрее для работы

узнать бы у разработчиков влияние кеш уровней на скорость работы, да и вообще скорости Zen2 и последних intel


add

Ryzen 3700x у меня есть, можно сделать тесты с Intel

например с помощью этого штатного скрипта MQL5\Scripts\UnitTests\Stat\TestStatBenchmark.mq5 

зациклить его несколько раз с таймером

 

Чтобы воспроизвести тормоза, нужно скрипт запустить на нескольких чартах ОДНОГО символа - добиться одновременного вызова OnTick. Тогда сыпятся алерты на каждом тике.

График загрузки CPU показывает, что terminal64.exe грузит до 30% восемь логических ядер. Это всего четыре EURUSD-чарта с запущенным скриптом. Хорошо видно, как одномоментно грузит каждый чарт.

Куда столько ресурсов уходит?

2020.08.27 12:57:19.299 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 36 ms.
2020.08.27 12:57:19.300 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 33 ms.
2020.08.27 12:57:19.314 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 5 ms.
2020.08.27 12:57:20.073 Alert: Time[Test6.mq5 22: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 1 ms.
2020.08.27 12:57:20.080 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 1 ms.
2020.08.27 12:57:24.742 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 4 ms.
2020.08.27 12:57:24.748 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 6 ms.
2020.08.27 12:57:24.749 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 2 ms.
2020.08.27 12:57:27.836 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 9 ms.
2020.08.27 12:57:33.275 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 6 ms.
2020.08.27 12:57:33.292 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 2 ms.
2020.08.27 12:57:33.292 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 16 ms.
2020.08.27 12:57:33.306 Alert: Time[Test6.mq5 17: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 3 ms.
 

Задание максимального приоритета, конечно, не помогает.


Тесты делал на b2582.

ЗЫ Интересно было бы сравнить с другими торговыми платформами этот же скрипт.
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