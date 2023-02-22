MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 15
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b2579.
Какова загрузка ЦПУ при выполнении этого теста?
Какова загрузка ЦПУ при выполнении этого теста?
0-2%, с учетом еще запущенных других задач. Не воспроизводится?
0-2%, с учетом еще запущенных других задач. Не воспроизводится?
Закрыл все приложения, оставив только Терминал с тремя чартами. Увидел, что пики случаются.
Доходило и до 20%.
Закрыл все приложения, оставив только Терминал с тремя чартами. Увидел, что пики случаются.
Доходило и до 20%.
У меня есть ощущения, что мои тормоза происходят из-за недостаточной мощности процессора (i5-4670). Заказал у китайцев 12-ти ядерный Xeon (e5-2678v3), через пару недель придет, пересоберу сервер, смогу сравнить средние задержки исполнения, напишу по результатам.
У меня есть ощущения, что мои тормоза происходят из-за недостаточной мощности процессора (i5-4670). Заказал у китайцев 12-ти ядерный Xeon (e5-2678v3), через пару недель придет, пересоберу сервер, смогу сравнить средние задержки исполнения, напишу по результатам.
Задержки из-за чрезмерной нагрузки CPU со стороны MT5. Не уверен, что многоядерность здесь поможет. Будет интересно посмотреть результаты.
Задержки из-за чрезмерной нагрузки CPU со стороны MT5. Не уверен, что многоядерность здесь поможет. Будет интересно посмотреть результаты.
И я не уверен, но это самое простое, что я могу сделать. Да и в принципе уже пора было апгрейдится.
У меня есть ощущения, что мои тормоза происходят из-за недостаточной мощности процессора (i5-4670). Заказал у китайцев 12-ти ядерный Xeon (e5-2678v3), через пару недель придет, пересоберу сервер, смогу сравнить средние задержки исполнения, напишу по результатам.
так они ведь оба Haswell, у ксеона сильно ниже рабочая частота, будет снижение производительности в работе и одиночных тестах, только в оптимизации многопоточной будет выигрыш. i3 из последних моделей должен быть гораздо быстрее для работы
узнать бы у разработчиков влияние кеш уровней на скорость работы, да и вообще скорости Zen2 и последних intel
add
Ryzen 3700x у меня есть, можно сделать тесты с Intel
например с помощью этого штатного скрипта MQL5\Scripts\UnitTests\Stat\TestStatBenchmark.mq5
зациклить его несколько раз с таймером
Чтобы воспроизвести тормоза, нужно скрипт запустить на нескольких чартах ОДНОГО символа - добиться одновременного вызова OnTick. Тогда сыпятся алерты на каждом тике.
График загрузки CPU показывает, что terminal64.exe грузит до 30% восемь логических ядер. Это всего четыре EURUSD-чарта с запущенным скриптом. Хорошо видно, как одномоментно грузит каждый чарт.
Куда столько ресурсов уходит?
Задание максимального приоритета, конечно, не помогает.
Тесты делал на b2582.ЗЫ Интересно было бы сравнить с другими торговыми платформами этот же скрипт.