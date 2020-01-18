Не могу загрузить советник на Маркет
По финансовым проблемам - да.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaQuotes, 2018.08.09 12:43Сервисдеск переходит на работу только с финансовыми вопросами.
Потому что ветка с таким названием, и в топе .. как созыв сторонников на митинг :)
Вы же через них в Маркете продаете ...
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Ветку удалю.
Не могу загрузить советника, перезагрузите тестирующий сервер МТ4. Пишет нет торговых операций.
Определитесь пожалуйста:
Вы не можете загрузить советник? (Наводящий вопрос: откуда загрузить?)
Советник не совершает торговых операций?
Не могу загрузить советника, перезагрузите тестирующий сервер МТ4. Пишет нет торговых операций.
В Маркет?
Сейчас все автоматизированно.
Теперь вы все сами.
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Вот, я по поиску подсобирал -
1. Это статья - Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
2. А это наиболее чато встречающиеся ошибки -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка. Нет кнопки "Скачать Триал"
Maxim Kuznetsov, 2018.12.07 08:47
я так подозреваю что советник просто написан в старинном стиле, с функций start() вместо OnTick()
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6.
Konstantin Erin, 2017.11.16 06:02
вместо вызова функции start вызывайте требуемую функцию
В новых билдах вместо start более модны другие названия: OnTick в советнике, OnCalculate в индикаторе и OnStart в скрипте
Модой в статистике обозначается наиболее часто встречающееся явление
В Маркет?
Сейчас все автоматизированно.
Теперь вы все сами.
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Вот, я по поиску подсобирал -
1. Это статья - Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
2. А это наиболее чато встречающиеся ошибки -
Я понял, что всё автоматизированно. Только эта ошибка с тестирующим сервером МТ4 уже давно существует и пока не исправлена.
Вот ветка, где обсуждают похожую на вашу ситуацию (предлагая решения):
Здравствуйте прошу помощи при авто валидации советника Автоматическое тестирование дало сообщение
Еще ветка -
Замучила ошибка there are no trading operations
И можете сами поискать - тут.
- 2019.10.10
- www.mql5.com
Нужно читать как минимум статью: Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
И название теме следует сразу давать правильное (название откорректировано).
- www.mql5.com
Я понял, что всё автоматизированно. Только эта ошибка с тестирующим сервером МТ4 уже давно существует и пока не исправлена.
Это ошибка с вашим советником.
Советую сделать пост в одной из веток, которые я указал в предыдущем посте - так как там знающие люди отвечают по теме.
А в вашу новую ветку пока знающие люди придут ... много времени пройдет.
Сделайте пост в одну из тех веток, а эту вашу я удалю.
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