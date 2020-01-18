Не могу загрузить советник на Маркет

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Кто последний общался с техподдержкой? Сколько ждали ответ?
 

По финансовым проблемам - да.

А вы создали ветку для критики компании МетаКвотес?
Потому что ветка с таким названием, и в топе .. как созыв сторонников на митинг :)
Вы же через них в Маркете продаете ...

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Ветку удалю.

 
Не могу загрузить советника, перезагрузите тестирующий сервер МТ4. Пишет нет торговых операций.
 
В пошлый раз модератор сам загружал советника. Буду благодарен за помощь.
 
Konstantin Katulkin:
Не могу загрузить советника, перезагрузите тестирующий сервер МТ4. Пишет нет торговых операций.

Определитесь пожалуйста:

Вы не можете загрузить советник? (Наводящий вопрос: откуда загрузить?)

Советник не совершает торговых операций?

 
Konstantin Katulkin:
Не могу загрузить советника, перезагрузите тестирующий сервер МТ4. Пишет нет торговых операций.

В Маркет?
Сейчас все автоматизированно.
Теперь вы все сами.

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Вот, я по поиску подсобирал -

1. Это статья - Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете 

2. А это наиболее чато встречающиеся ошибки -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибка. Нет кнопки "Скачать Триал"

Maxim Kuznetsov, 2018.12.07 08:47

я так подозреваю что советник просто написан в старинном стиле, с функций start() вместо OnTick()


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6.

Konstantin Erin, 2017.11.16 06:02

вместо вызова функции start вызывайте требуемую функцию

В новых билдах вместо start более модны другие названия:  OnTick в советнике, OnCalculate в индикаторе и OnStart в скрипте

Модой в статистике обозначается наиболее часто встречающееся явление


 
Vladimir Karputov:

Определитесь пожалуйста:

Вы не можете загрузить советник? (Наводящий вопрос: откуда загрузить?)

Советник не совершает торговых операций?

Не могу загрузить на Маркет. Прикладываю скриншот для ясности

 
Sergey Golubev:

В Маркет?
Сейчас все автоматизированно.
Теперь вы все сами.

----------------

Вот, я по поиску подсобирал -

1. Это статья - Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете 

2. А это наиболее чато встречающиеся ошибки -



Я понял, что всё автоматизированно. Только эта ошибка с тестирующим сервером МТ4 уже давно существует и пока не исправлена.

 

Вот ветка, где обсуждают похожую на вашу ситуацию (предлагая решения):
Здравствуйте прошу помощи при авто валидации советника Автоматическое тестирование дало сообщение

Еще ветка -
Замучила ошибка there are no trading operations 

И можете сами поискать - тут.

Здравствуйте прошу помощи при авто валидации советника Автоматическое тестирование дало сообщение
Здравствуйте прошу помощи при авто валидации советника Автоматическое тестирование дало сообщение
  • 2019.10.10
  • www.mql5.com
Автоматическое тестирование продукта завершено с ошибками: При тестировании версии 1.0 продукта "***" были выявлены ошибки...
 

Нужно читать как минимум статью: Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете 

И название теме следует сразу давать правильное (название откорректировано).

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  • www.mql5.com
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку, так как небольшая ошибка в логике советника или индикатора может привести к убыткам на торговом счете. Именно поэтому нами разработана серия базовых проверок, призванных обеспечить необходимый уровень качества продуктов Маркета. Если в процессе проверки...
 
Konstantin Katulkin:

Я понял, что всё автоматизированно. Только эта ошибка с тестирующим сервером МТ4 уже давно существует и пока не исправлена.

Это ошибка с вашим советником.

Советую сделать пост в одной из веток, которые я указал в предыдущем посте - так как там знающие люди отвечают по теме.
А в вашу новую ветку пока знающие люди придут ... много времени пройдет.

Сделайте пост в одну из тех веток, а эту вашу я удалю.
Отпишитесь если согласны.

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