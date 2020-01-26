Закат программирования? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вращающей юле скидывать в нужный момент импульс который увеличит массу на конце вращающегося круга, то можно создать движение по теории как двигается летающяя тарелка. Где то обсуждалось это, только где взять такое тело которое может увеличить свою массу на мгновение в нужный момент на конце вращающегося круга, да еще сразу восстановить свою массу..Во загнул я)))
Массу меняет скорость.
Нужно использовать гравитонный лазер)
"вполне" == "вполне достаточно для большей части практических применений"
Теоретически, нужно учитывать релятивистские эффекты, когда модель твёрдого тела становится неприменимой.
с каких это пор вы заговорили, как радиолюбитель? ;))) Неужели у вас таки настал уже такой необходимый и долгожданный этап переосмысления?
Но здесь-то как раз важно теоретическое осмысление.
Ознакомьтесь, для вас будет полезно: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02311026-01.pdf
Про этот диск он давал разъяснение только он так абстрактно его описал, были попытки сделать подобное но пока результатов нет. Смотрел его видео.
Это все Масоны не дают развиваться таким изобретениям
неизвестно, что случилось с автором после этого видео. Вроде бы, жив здоров.
один из каментов под видео: "мужик аккуратнее- мне кажется ты долго не проживешь!!! скидывай сразу все формулы , схемы - чтоб массы людей знали- всех они не перебьют!!!"
Видимо, что-то не учтено в твоём случае.
Есть много разных вариантов этого эксперимента. Есть много видео.
Изменение веса гироскопа зависит от направления вращения - в одном направлении вес уменьшается, в обратном направлении вес увеличивается.
Эти эффекты не могут быть отражены механикой Ньютона в принципе.
Гироскоп должен быть прецессирующим. То есть не только крутиться вокруг оси, а еще медленно крутиться вокруг точки опоры - и вот тут собака и порылась - мы не можем измерить вес от центра маховика. Не меняется масса, меняется реакция на опору.
с каких это пор вы заговорили, как радиолюбитель? ;))) Неужели у вас таки настал уже необходимый этап переосмысления?
Но здесь-то как раз важно теоретическое осмысление.
Ознакомьтесь, для вас будет полезно: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02311026-01.pdf
Скорее, как физик-любитель)
С творчеством "торсионщиков" знаком достаточно давно и считаю его полным бредом.
Гироскоп должен быть прецессирующим. То есть не только крутиться вокруг оси, а еще медленно крутиться вокруг точки опоры - и вот тут собака и порылась - мы не можем измерить вес от центра маховика. Не меняется масса, меняется реакция на опору.
Возможно, нужна ещё неотцентрированность гироскопа.
Гироскоп должен быть прецессирующим. То есть не только крутиться вокруг оси, а еще медленно крутиться вокруг точки опоры - и вот тут собака и порылась - мы не можем измерить вес от центра маховика. Не меняется масса, меняется реакция на опору.
Увеличение и уменьшение веса прецессирующего гироскопа
.
.
Скорее, как физик-любитель)
С творчеством "торсионщиков" знаком достаточно давно и считаю его полным бредом.
... в полном соответствии с точкой зрения "комиссии по лженауке" ;)))А судьи кто?
Массу меняет скорость.