Закат программирования? - страница 20

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Martingeil:
Если вращающей юле скидывать в нужный момент импульс который увеличит массу на конце вращающегося круга, то можно создать движение по теории как двигается летающяя тарелка. Где то обсуждалось это, только где взять такое тело которое может увеличить свою массу на мгновение в нужный момент на конце вращающегося круга, да еще сразу восстановить свою массу..Во загнул я)))
Массу меняет скорость.
По теории относительности, масса искривляет пространство-время, создавая гравитацию. Вам нужно искривить пространство-время в отдельно взятой точке и получите нужную массу.)))

Во вращающемся теле, массу увеличивает центробежная сила, возникающая от скорости этого вращения. Однако, эта масса распределяется неравномерно. Она концентрируется не на центре, а на внешней стороне тела. Чтобы изменить массу тела от его вращения, нужно направить центробежную силу в противоположном направлении, - к центру.

 
Реter Konow:
Массу меняет скорость. 
По теории относительности, масса искривляет пространство-время создавая гравитацию. Вам нужно искривить пространство-время в отдельно взятой точке, и в ней получите нужную массу. )))

Нужно использовать гравитонный лазер)

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Aleksey Nikolayev:

"вполне" == "вполне достаточно для большей части практических применений"

Теоретически, нужно учитывать релятивистские эффекты, когда модель твёрдого тела становится неприменимой.

с каких это пор вы заговорили, как радиолюбитель? ;)))  Неужели у вас таки настал уже такой необходимый и долгожданный этап переосмысления?

Но здесь-то как раз важно теоретическое осмысление.

Ознакомьтесь, для вас будет полезно:  http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02311026-01.pdf 

[Удален]  
Martingeil:

Про этот диск он давал разъяснение только он так абстрактно его описал, были попытки сделать подобное но пока результатов нет. Смотрел его видео.

Это все Масоны не дают развиваться таким изобретениям

неизвестно, что случилось с автором после этого видео. Вроде бы, жив здоров.

один из каментов под видео: "мужик аккуратнее- мне кажется ты долго не проживешь!!! скидывай сразу все формулы , схемы - чтоб массы людей знали- всех они не перебьют!!!"


 
Олег avtomat:

Видимо, что-то не учтено в твоём случае. 

Есть много разных вариантов этого эксперимента. Есть много видео.

Изменение веса гироскопа зависит от направления вращения - в одном направлении вес уменьшается, в обратном направлении вес увеличивается.

Эти эффекты не могут быть отражены механикой Ньютона в принципе.

Гироскоп должен быть прецессирующим. То есть не только крутиться вокруг оси, а еще медленно крутиться вокруг точки опоры - и вот тут собака и порылась - мы не можем измерить вес от центра маховика. Не меняется масса, меняется реакция на опору.

 
Олег avtomat:

с каких это пор вы заговорили, как радиолюбитель? ;)))  Неужели у вас таки настал уже необходимый этап переосмысления?

Но здесь-то как раз важно теоретическое осмысление.

Ознакомьтесь, для вас будет полезно:  http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02311026-01.pdf 

Скорее, как физик-любитель)

С творчеством "торсионщиков" знаком достаточно давно и считаю его полным бредом.

 
Dmitry Fedoseev:

Гироскоп должен быть прецессирующим. То есть не только крутиться вокруг оси, а еще медленно крутиться вокруг точки опоры - и вот тут собака и порылась - мы не можем измерить вес от центра маховика. Не меняется масса, меняется реакция на опору.

Возможно, нужна ещё неотцентрированность гироскопа.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Гироскоп должен быть прецессирующим. То есть не только крутиться вокруг оси, а еще медленно крутиться вокруг точки опоры - и вот тут собака и порылась - мы не можем измерить вес от центра маховика. Не меняется масса, меняется реакция на опору.

Увеличение и уменьшение веса прецессирующего гироскопа

 

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[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Скорее, как физик-любитель)

С творчеством "торсионщиков" знаком достаточно давно и считаю его полным бредом.

... в полном соответствии с точкой зрения "комиссии по лженауке"  ;)))

А судьи кто?  
 
Реter Konow:
Массу меняет скорость.

Сорри. Скорость не меняет массу. Скорость меняет энергию, умножаясь на массу. Формула Эйнштейна Е = мс2.

В этом случае, ценробежная сила, зависимая от скорости вращения, меняет энергию тела, а не его массу. 
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