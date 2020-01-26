Закат программирования? - страница 19
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Обычные механические гироскопы вполне описываются классической ньютоновской механикой.
Есть лазерные гироскопы (эффект Саньяка), которые описываются теорией относительности.
Есть квантовые гироскопы (эффект Джозефсона), которые описываются только квантовой механикой.
момент импульса (если ниче не путаю из школы) вращающегося гироскопа давит на весы вниз и в сторону, поэтому они п..т и он, якобы, легче
обычно, таким простым способом можно объяснить многие явления, неподвластные физикам ))
момент импульса (если ниче не путаю из школы) вращающегося гироскопа давит на весы вниз и в сторону, поэтому они п..т и он, якобы, легче
видимо, ты думаешь, что если ты свои забытые школьные познания приправишь матом, то твои школьные аргументы станут весомее
видимо, ты думаешь, что если ты свои забытые школьные познания приправишь матом, то твои школьные аргументы станут весомее
философия начинается с удивления, а познание с мата
Если вращающей юле скидывать в нужный момент импульс который увеличит массу на конце вращающегося круга, то можно создать движение по теории как двигается летающяя тарелка. Где то обсуждалось это, только где взять такое тело которое может увеличить свою массу на мгновение в нужный момент на конце вращающегося круга, да еще сразу восстановить свою массу..Во загнул я)))
да, диск Серла. Говорят, он улетел на нем в конце жизни.
да, диск Серла. Говорят, он улетел на нем в конце жизни.
Про этот диск он давал разъяснение только он так абстрактно его описал, были попытки сделать подобное но пока результатов нет. Смотрел его видео.
Обычные механические гироскопы вполне описываются классической ньютоновской механикой.
Есть лазерные гироскопы (эффект Саньяка), которые описываются теорией относительности.
Есть квантовые гироскопы (эффект Джозефсона), которые описываются только квантовой механикой.
Не "вполне", а ухватывает лишь частный случай. Аналогично и с остальными примерами.
Не "вполне", а ухватывает лишь частный случай. Аналогично и с остальными примерами.
"вполне" == "вполне достаточно для большей части практических применений"
Теоретически, нужно учитывать релятивистские эффекты, когда модель твёрдого тела становится неприменимой.