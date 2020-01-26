Закат программирования? - страница 19

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Обычные механические гироскопы вполне описываются классической ньютоновской механикой.

Есть лазерные гироскопы (эффект Саньяка), которые описываются теорией относительности.

Есть квантовые гироскопы (эффект Джозефсона), которые описываются только квантовой механикой.

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момент импульса (если ниче не путаю из школы) вращающегося гироскопа давит на весы вниз и в сторону, поэтому они п..т и он, якобы, легче

обычно, таким простым способом можно объяснить многие явления, неподвластные физикам ))

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Maxim Dmitrievsky:
момент импульса (если ниче не путаю из школы) вращающегося гироскопа давит на весы вниз и в сторону, поэтому они п..т и он, якобы, легче

видимо, ты думаешь, что если ты свои забытые школьные познания приправишь матом, то твои школьные аргументы станут весомее

 
Если вращающей юле скидывать в нужный момент импульс который увеличит массу на конце вращающегося круга, то можно создать движение по теории как двигается летающяя тарелка. Где то обсуждалось это, только где взять такое тело которое может увеличить свою массу на мгновение в нужный момент на конце вращающегося круга, да еще сразу восстановить свою массу..Во загнул я)))
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Олег avtomat:

видимо, ты думаешь, что если ты свои забытые школьные познания приправишь матом, то твои школьные аргументы станут весомее

философия начинается с удивления, а познание с мата

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Martingeil:
Если вращающей юле скидывать в нужный момент импульс который увеличит массу на конце вращающегося круга, то можно создать движение по теории как двигается летающяя тарелка. Где то обсуждалось это, только где взять такое тело которое может увеличить свою массу на мгновение в нужный момент на конце вращающегося круга, да еще сразу восстановить свою массу..Во загнул я)))

да, диск Серла. Говорят, он улетел на нем в конце жизни.

 
Maxim Dmitrievsky:

да, диск Серла. Говорят, он улетел на нем в конце жизни.

Про этот диск он давал разъяснение только он так абстрактно его описал, были попытки сделать подобное но пока результатов нет. Смотрел его видео.

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Aleksey Nikolayev:

Обычные механические гироскопы вполне описываются классической ньютоновской механикой.

Есть лазерные гироскопы (эффект Саньяка), которые описываются теорией относительности.

Есть квантовые гироскопы (эффект Джозефсона), которые описываются только квантовой механикой.

Не "вполне", а ухватывает лишь частный случай. Аналогично и с остальными примерами.

 
Олег avtomat:

Не "вполне", а ухватывает лишь частный случай. Аналогично и с остальными примерами.

"вполне" == "вполне достаточно для большей части практических применений"

Теоретически, нужно учитывать релятивистские эффекты, когда модель твёрдого тела становится неприменимой.

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