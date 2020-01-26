Закат программирования? - страница 23
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ТВиМС как панацея !!!
;)))
За панацеей - это к алхимикам и к прочим астрологам-торсионщикам)
За панацеей - это к алхимикам и к прочим астрологам-торсионщикам)
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пишем программу для промышленного робота...
ЗЫ: на 1:36 будет исходник программы, осталось дело за малым .... ;)
пишем программу для промышленного робота...
ЗЫ: на 1:36 будет исходник программы, осталось дело за малым .... ;)
Планкалкюль? )
Планкалкюль? )
к сожалению Куку видел только по интернету, имхо, это реально работающие технологии!
.... а мы тут вот мечтаем, тыкнул мышей бац-бац и готовая программа, причем существующие решения RAD-технологии нас вот не устраивают, обязательно нужно придумать свой велосипед )))