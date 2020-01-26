Закат программирования? - страница 23

Новый комментарий
[Удален]  

 

 

 

.

 
Олег avtomat:

ТВиМС как панацея !!!

;)))

За панацеей - это к алхимикам и к прочим астрологам-торсионщикам)

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

За панацеей - это к алхимикам и к прочим астрологам-торсионщикам)

 

.

 

пишем программу для промышленного робота...

 

ЗЫ: на 1:36 будет исходник программы, осталось дело за малым ....  ;)

 
Igor Makanu:

пишем программу для промышленного робота...

 

ЗЫ: на 1:36 будет исходник программы, осталось дело за малым ....  ;)

Планкалкюль? )

 
Aleksey Nikolayev:

Планкалкюль? )

к сожалению Куку видел только по интернету, имхо, это реально работающие технологии!

.... а мы тут вот мечтаем, тыкнул мышей бац-бац и готовая программа, причем существующие решения RAD-технологии нас вот не устраивают, обязательно нужно придумать свой велосипед )))

1...1617181920212223
Новый комментарий