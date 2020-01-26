Закат программирования? - страница 21
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http://www.shipov.com/files/190214-58-mass-depend.pdf
... в полном соответствии с точкой зрения "комиссии по лженауке" ;)))А судьи кто?
- Есть на борту гомеопат?
- А что случилось?
- Астрологу плохо!
Механика, как и вся физика связана с теорией относительности, которая, по факту, превратила время и прстранство в физические обьекты, взаимодействующие с миром на уровне других обьектов. А раньше, время и пространство были шкалами измерения... вот и пойми, нет ли здесь путаницы...
Для того, чтобы это понять, Петя, надо читать книги. И думать.
- Есть на борту гомеопат?
- А что случилось?
- Астрологу плохо!
ТВиМС поможет? ;)))
Для того, чтобы это понять, Петя, надо читать книги. И думать.
Это не всем помогает.))
Не всем, конечно. Особенно тем не помогает, кто даже не пытается.
Не всем, конечно. Особенно тем не помогает, кто даже не пытается.
ТВиМС поможет? ;)))
Конечно поможет - посредством рандомизированного контролируемого испытания, который проходят все лекарственные средства.
Вот ты книжки по трейдингу читал? Наверное, читал. Что такое трейдинг знаешь? - нет. Потому что ты думешь что торгуешь, а на деле тебя на рынке нет. Ты числишься на бумажке дц, торгуешь на доллар, и пытаешься вытянуть из их собственного кармана тысячи центов, упорно называя себя трейдером. И помогли тебе книжки?))
Вы сознательно опустили вторую часть выражения "читать и думать"?
1) читать книгу
2) понять, что хотел сказать автор
3) понять, в чём вы согласны с автором, а в чём не согласны