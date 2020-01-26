Закат программирования? - страница 21

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http://www.shipov.com/files/190214-58-mass-depend.pdf 

 
Механика, как и вся физика связана с теорией относительности, которая, по факту, превратила время и пространство в физические обьекты, взаимодействующие с миром на уровне других обьектов. А раньше, время и пространство были шкалами измерения... вот и пойми, нет ли здесь путаницы...
 
Олег avtomat:

... в полном соответствии с точкой зрения "комиссии по лженауке"  ;)))

А судьи кто?  

- Есть на борту гомеопат?

- А что случилось?

- Астрологу плохо!

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Реter Konow:
Механика, как и вся физика связана с теорией относительности, которая, по факту, превратила время и прстранство в физические обьекты, взаимодействующие с миром на уровне других обьектов. А раньше, время и пространство были шкалами измерения... вот и пойми, нет ли здесь путаницы...

Для того, чтобы это понять, Петя, надо читать книги. И думать.

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Aleksey Nikolayev:

- Есть на борту гомеопат?

- А что случилось?

- Астрологу плохо!

ТВиМС поможет?   ;)))

 
Олег avtomat:

Для того, чтобы это понять, Петя, надо читать книги. И думать.

Это не всем помогает.))
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Реter Konow:
Это не всем помогает.))

Не всем, конечно. Особенно тем не помогает, кто даже не пытается.

 
Олег avtomat:

Не всем, конечно. Особенно тем не помогает, кто даже не пытается.

Вот ты книжки по трейдингу читал? Наверное, читал. Что такое трейдинг знаешь? - нет. Потому что ты думешь что торгуешь, а на деле тебя на рынке нет.  Ты числишься на бумажке дц, торгуешь на доллар, и пытаешься вытянуть из их собственного кармана тысячи центов, упорно называя себя трейдером. И помогли тебе книжки?))
 
Олег avtomat:

ТВиМС поможет?   ;)))

Конечно поможет - посредством рандомизированного контролируемого испытания, который проходят все лекарственные средства.

 
Реter Konow:
Вот ты книжки по трейдингу читал? Наверное, читал. Что такое трейдинг знаешь? - нет. Потому что ты думешь что торгуешь, а на деле тебя на рынке нет.  Ты числишься на бумажке дц, торгуешь на доллар, и пытаешься вытянуть из их собственного кармана тысячи центов, упорно называя себя трейдером. И помогли тебе книжки?))

Вы сознательно опустили вторую часть выражения "читать и думать"?

1) читать книгу

2) понять, что хотел сказать автор

3) понять, в чём вы согласны с автором, а в чём не согласны

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