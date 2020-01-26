Закат программирования? - страница 18

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TheXpert:

А кельтский камень тоже волчок )

С ним, вроде бы, всё гораздо хуже - даже нет общепризнанной математической модели)

 
Aleksey Nikolayev:

С ним, вроде бы, всё гораздо хуже - даже нет общепризнанной математической модели)

А есть еще эффект Джаннибекова, который конкретно мне ломает мозг сильнее, правда там с моделью вроде все ок
 
TheXpert:
А есть еще эффект Джаннибекова, который конкретно мне ломает мозг сильнее, правда там с моделью вроде все ок

Это достаточно сложная задача связанная с (не)устойчивостью различных вращений. Есть и гораздо более простой пример неинтуитивности - вертикальный разворот, возникающий при горизонтальном повороте раскрученного маховика (например, электрорубанок). 

 
Aliaksandr Hryshyn:

Вы задайтесь вопросом, почему ниже два варианта отображения кода по разному воспринимаются:

Дальше убрали графическую "мишуру". Минус цвет, минус отступ(относительное расположение).

//Initialization of the indicators

bool CSampleExpert::InitIndicators(void)

{

//create MACD indicator

if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating MACD indicator");

return(false);

}

//create EMA indicator and add it to collection

if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating EMA indicator");

return(false);

}

//succeed

return(true);

}

Читаемость заметно ухудшилась. Это говорит о том, что графическое представление может заметно улучшить читаемость. Я не говорю про конкретно про диаграммы, вариантов может быть много.
В вашем примере нет графического представления. Оба текстовые.
[Удален]  

 

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TheXpert:
А есть еще эффект Джаннибекова, который конкретно мне ломает мозг сильнее, правда там с моделью вроде все ок

Ничего там нет в этом эффекте Джанибекова, возьмите ракетку для пинг понга бросьте ее во вращаемом положение получите тот же эффект на земле.

Это гироскопическое явление.

 
Олег avtomat:

 

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1. Где видно, что центр масс движется ускоренно?

2. Если все так просто, приведите ход рассуждений, в результате которых получается, что движение центра масс не подчиняется первому закону механики Ньютона?

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

1. Где видно, что центр масс движется ускоренно?

2. Если все так просто, приведите ход рассуждений, в результате которых получается, что движение центра масс не подчиняется первому закону механики Ньютона?

На самом деле всё совсем не просто.

http://www.shipov.com/files/190214-58-mass-depend.pdf 

http://shipov-vacuum.com/wp-content/uploads/2011/09/Теория1.pdf 

http://shipov-vacuum.com/wp-content/uploads/2011/09/Теория.pdf 

 
Олег avtomat:

На самом деле всё совсем не просто.

http://www.shipov.com/files/190214-58-mass-depend.pdf 

http://shipov-vacuum.com/wp-content/uploads/2011/09/Теория1.pdf 

http://shipov-vacuum.com/wp-content/uploads/2011/09/Теория.pdf 

Впечатляет. Особенно вот это:

Решил повторить эксперимент. Простые электронные весы с точностью 0,01. Пауэрбол - запросто раскручивается до 5 тыс. об. в минуту, что есть около 80 оборотов в сек.

Сначала просто ставил пауэрбол на весы, были замечены колебания в показаниях, но они скорее от вибрации. Чтобы вибрация не влияла, поставил на весы крышку от баночки и в нее клал пауэрбол, в этом случае никаких колебаний массы не обнаруживалось. Ставил пауэрбол так, чтобы ось вращения была вертикальной. Один раз попробовал с горизонтальной осью вращение - тоже нет результата.

Кто знает, может оборудование не подходящее. Пусть точно массу не измерить, но колебания во втором знаке  (в сотых) должно же быть.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Впечатляет. Особенно вот это:

Решил повторить эксперимент. Простые электронные весы с точностью 0,01. Пауэрбол - запросто раскручивается до 5 тыс. об. в минуту, что есть около 80 оборотов в сек.

Сначала просто ставил пауэрбол на весы, были замечены колебания в показаниях, но они скорее от вибрации. Чтобы вибрация не влияла, поставил на весы крышку от баночки и в нее клал пауэрбол, в этом случае никаких колебаний массы не обнаруживалось. Ставил пауэрбол так, чтобы ось вращения была вертикальной. Один раз попробовал с горизонтальной осью вращение - тоже нет результата.

Кто знает, может оборудование не подходящее. Пусть точно массу не измерить, но колебания во втором знаке  (в сотых) должно же быть.

Видимо, что-то не учтено в твоём случае. 

Есть много разных вариантов этого эксперимента. Есть много видео.

Изменение веса гироскопа зависит от направления вращения - в одном направлении вес уменьшается, в обратном направлении вес увеличивается.

Эти эффекты не могут быть отражены механикой Ньютона в принципе.

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