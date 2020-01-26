Закат программирования? - страница 18
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А кельтский камень тоже волчок )
С ним, вроде бы, всё гораздо хуже - даже нет общепризнанной математической модели)
С ним, вроде бы, всё гораздо хуже - даже нет общепризнанной математической модели)
А есть еще эффект Джаннибекова, который конкретно мне ломает мозг сильнее, правда там с моделью вроде все ок
Это достаточно сложная задача связанная с (не)устойчивостью различных вращений. Есть и гораздо более простой пример неинтуитивности - вертикальный разворот, возникающий при горизонтальном повороте раскрученного маховика (например, электрорубанок).
Вы задайтесь вопросом, почему ниже два варианта отображения кода по разному воспринимаются:
Дальше убрали графическую "мишуру". Минус цвет, минус отступ(относительное расположение).Читаемость заметно ухудшилась. Это говорит о том, что графическое представление может заметно улучшить читаемость. Я не говорю про конкретно про диаграммы, вариантов может быть много.
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А есть еще эффект Джаннибекова, который конкретно мне ломает мозг сильнее, правда там с моделью вроде все ок
Ничего там нет в этом эффекте Джанибекова, возьмите ракетку для пинг понга бросьте ее во вращаемом положение получите тот же эффект на земле.
Это гироскопическое явление.
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1. Где видно, что центр масс движется ускоренно?
2. Если все так просто, приведите ход рассуждений, в результате которых получается, что движение центра масс не подчиняется первому закону механики Ньютона?
1. Где видно, что центр масс движется ускоренно?
2. Если все так просто, приведите ход рассуждений, в результате которых получается, что движение центра масс не подчиняется первому закону механики Ньютона?
На самом деле всё совсем не просто.
http://www.shipov.com/files/190214-58-mass-depend.pdf
http://shipov-vacuum.com/wp-content/uploads/2011/09/Теория1.pdf
http://shipov-vacuum.com/wp-content/uploads/2011/09/Теория.pdf
На самом деле всё совсем не просто.
http://www.shipov.com/files/190214-58-mass-depend.pdf
http://shipov-vacuum.com/wp-content/uploads/2011/09/Теория1.pdf
http://shipov-vacuum.com/wp-content/uploads/2011/09/Теория.pdf
Впечатляет. Особенно вот это:
Решил повторить эксперимент. Простые электронные весы с точностью 0,01. Пауэрбол - запросто раскручивается до 5 тыс. об. в минуту, что есть около 80 оборотов в сек.
Сначала просто ставил пауэрбол на весы, были замечены колебания в показаниях, но они скорее от вибрации. Чтобы вибрация не влияла, поставил на весы крышку от баночки и в нее клал пауэрбол, в этом случае никаких колебаний массы не обнаруживалось. Ставил пауэрбол так, чтобы ось вращения была вертикальной. Один раз попробовал с горизонтальной осью вращение - тоже нет результата.
Кто знает, может оборудование не подходящее. Пусть точно массу не измерить, но колебания во втором знаке (в сотых) должно же быть.
Впечатляет. Особенно вот это:
Решил повторить эксперимент. Простые электронные весы с точностью 0,01. Пауэрбол - запросто раскручивается до 5 тыс. об. в минуту, что есть около 80 оборотов в сек.
Сначала просто ставил пауэрбол на весы, были замечены колебания в показаниях, но они скорее от вибрации. Чтобы вибрация не влияла, поставил на весы крышку от баночки и в нее клал пауэрбол, в этом случае никаких колебаний массы не обнаруживалось. Ставил пауэрбол так, чтобы ось вращения была вертикальной. Один раз попробовал с горизонтальной осью вращение - тоже нет результата.
Кто знает, может оборудование не подходящее. Пусть точно массу не измерить, но колебания во втором знаке (в сотых) должно же быть.
Видимо, что-то не учтено в твоём случае.
Есть много разных вариантов этого эксперимента. Есть много видео.
Изменение веса гироскопа зависит от направления вращения - в одном направлении вес уменьшается, в обратном направлении вес увеличивается.
Эти эффекты не могут быть отражены механикой Ньютона в принципе.