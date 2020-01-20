2 вопроса МТ5 - страница 4
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Как этот мусор чистить?
Если индикатор нормально работает, то в очистке массива от мусора нет никакого смысла. А во время отладки я использовал инициализацию массива нулём или EMPTY_VALUE при условии, что посчитанных баров нет или подгрузились пропущеные бары
Только вот, если оставить индикаторы на графиках, то после перезагрузки терминала они слетают...
Ну поставьте условие, если данных по какому-то символу нет, то return(0); вместо return(rates_total); и тогда при следующем тике и повторном обращении к данным символа они будут доступны.
Ну поставьте условие, если данных по какому-то символу нет, то return(0); вместо return(rates_total); и тогда при следующем тике и повторном обращении к данным символа они будут доступны.
Спасибо.
Правда теперь по совершенно непонятным для меня причинам после перезагрузки на одних графиках индикатор отрисовывается, а на других висит, но не рисует. Вроде ж везде где возможна ошибка прописал принты и выгрузку индикатора, а он не выгружен и ничего не пишет...
Спасибо.
Правда теперь по совершенно непонятным для меня причинам после перезагрузки на одних графиках индикатор отрисовывается, а на других висит, но не рисует. Вроде ж везде где возможна ошибка прописал принты и выгрузку индикатора, а он не выгружен и ничего не пишет...
Ждёт первый тик. Без него не запустится. Нужно обновить график.
Ждёт первый тик. Без него не запустится. Нужно обновить график.
Да нет.
Во-первых, я вижу на графике и в Обзоре рынка изменения цены. Следовательно тики есть.
Во-вторых, индикатор ошибку не выдаёт.
Покурил, снял индикатор с графика, опять накинул его - работает...
Да нет.
Во-первых, я вижу на графике и в Обзоре рынка изменения цены. Следовательно тики есть.
Во-вторых, индикатор ошибку не выдаёт.
Покурил, снял индикатор с графика, опять накинул его - работает...
Тут вот какое дело:
int count=fmin(rates_total,bars_symb)
В общем, поразбирайтесь в примере расчёта индекса:
Тут вот какое дело:
int count=fmin(rates_total,bars_symb)
В общем, поразбирайтесь в примере расчёта индекса:
Я только ещё хочу разобраться в написании индикаторов, поэтому он написан "не так". Не так, как в примерах и в других индикаторах. Но об этом я хотел спросить несколько позже.
А пока, всё Вами сказанное я понимаю. Наверняка реализовано у меня не правильно, топорно, но оно работает. Проблема сейчас именно с перезапуском терминала.
В общем, вот распечатка после последнего перезапуска
Как видно, все бары на каждом инструменте получены, для расчёта (bars_calc) выбрано наименьшее количество. Начальный расчёт успешно завершён и тут индикатор зависает. Хочу подчеркнуть - зависает не на всех графиках (из 4-х завис на одном) и не всегда. Вот только что перегрузил терминал - на всех 4-х графиках индикатор нормально запустился...
Вот первый сегодня запуск терминала
Из-за чего могут появляться такие, извините, "сопли"?
Я думаю, где-то в построении индикатора прокол. Чуть позже выложу схему построения. Ну и будут вопросы. Куда ж без них? )))))))
Уважаемые, у меня уже совсем лыжи не едут... (((
Решил я тут маленько ускорить синхронизацию. Подправил чуток.
Это чтобы повторно не запрашивать количество доступных баров.
Но как только бросаю индикатор с изменённым кодом на график, он начинает работать, а потом график закрывается....
А самое непонятное это то, что если сначала не график бросаю индикатор с не изменённым кодом, а затем с изменённым - то всё нормально и график не пропадает.
Что не так?
Хотя распринтовка говорит, что всё ОК....