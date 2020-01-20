2 вопроса МТ5 - страница 5
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Скорее всего проблема в OnCalculate
Вот схема
Беда в том, что если закомментировать эти строки, индикатор работает не правильно...
Без ста грамм тут не разобраццо, и не буду утверждать, что всё понял. Понял, что в одном индюке идёт съём данных с нескольких символов.
В общем, 1) цикл надо считать по наименьшему количеству баров среди доступных по всем используемым символам, 2) если кол-во баров недостаточно для первого прохода, OnCalculate должна возвращать ноль. Поскольку символов несколько, возможно, что ноль она должна возвращать не только в первом проходе, а в любом случае, если кол-во баров недостаточно.
А, Артём уже это всё изложил. Но в коде выше это по-прежнему не отражено. Вроде бы. Надо накатить, иначе никак.
@Vladimir Karputov, спасибо ещё раз. Поэкспериментировал я с вариантами синхронизации данных, использование Вашего метода оказалось самым оптимальным. )))
Объясните кто-нибудь, как правильно это посчитать в индикаторе?
Что вызывает ошибку при вызове индикатора из советника? При том, что сам индикатор нормально становится на график вручную.П.С. Это в тестере.