2 вопроса МТ5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Спасибо.
2. С этим я уже разобрался. Вот здесь цветом выделено всё, что должно, по идее, инициировать синхронизацию (перед первым жёлтым - добавление инструмента в обзор рынка). Я считаю, что там прописаны явно излишние меры, но и они не гарантируют запуск индикатора. К примеру, я запустил индикатор на графике. Инструменты в обзоре есть, данные уже закачаны. Закрываю терминал. Запускаю его. И индикатор не запускается.
Связывать это с выходными не получается по простой причине - данные то уже есть в терминале.
Кстати, выход по INIT_FAILED не имеет никакого смысла, ибо индикатор всё-равно висит на графике. Помогает такая конструкция
Впрочем, в таком случае, уже и return теряет смысл.
Напрасно вы пытаетесь получать данные в OnInit().
Напрасно вы пытаетесь получать данные в OnInit().
Я вовсе не получаю данные. Из документации:
"любая Copy-функция при нехватке истории в формате HCC терминал автоматически инициирует посылку такого запроса от терминала к торговому серверу"
Я вовсе не получаю данные.
А это тогда что?
else { double chk[]; ArrayFree(chk); CopyBuffer(handle_iCustom,3,0,300,chk); }
А это тогда что?
Это подключённый индикатор от Vladimir Karputov. Вызывал его с надеждой дополнительно проинициировать синхронизацию инструмента. Не помогло (((
А chk после выхода из блока уничтожается.
Вы точно проверяли?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
2 вопроса МТ5
Vladimir Karputov, 2020.01.12 07:56
MultiSymbols Indicator version "1.002"
Отображает все семь цен
Вы точно проверяли?
Владимир, я точно проверял (код инициализации выложил). И проверял Ваш пример. Он работает. Но дело в том, что для моего индикатора важна синхронизация данных со всех инструментов. Именно для этого и использую Bars() и именно в OnInit()
У Вас же каждый инструмент (на индикаторе) независим.
-------------------
Ещё я попробовал добавить пример из скрипта из Организация доступа к данным.
Это тоже не решило проблему. Хотя и стало заметно лучше, но иногда всё-равно приходится запускать индикатор по нескольку раз, чтобы он заработал. И после перезагрузки терминала не на всех графиках он запускается автоматом.
------------------
Далее я подумал, что все данные уж наверняка синхронизируются с сервером при открытии графика инструмента. И сделал такое обрамление
Думал, что теперь то уж точно будут все необходимые данные....
И опять ошибся.
Уже и не знаю что делать дальше...
Я вот подумал, а чё это я упёрся в OnInit()?
Может стоит перенести всю эту синхронизацию в OnCalculate()?
Всё шикарно. Запускается с первого раза )))
Вот только не совсем понял почему получилось так?
Всё шикарно. Запускается с первого раза )))
Вот только не совсем понял почему получилось так?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
2 вопроса МТ5
Alexey Viktorov, 2020.01.13 07:17
Напрасно вы пытаетесь получать данные в OnInit().
Уже понял. ))
Не совсем понял. После перезагрузки терминала? Так вот перезагрузил и на "проблемном" графике индикатор отрисовался нормально. А до перезагрузки я в свойствах индикатора указал другой символ для рассчёта и индикатор тоже отрисовался полностью.
Как этот мусор чистить?