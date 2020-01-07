Как у вас с электропитанием?
Взял произвольно поставщика электричества на Украине, область не моя, в моей точно тоже самое, и так уже около года. Отключить могут даже если нет в списке
тоже долго не использовал ИБП.
Но после очередного отключения (кто то включал сварку ) решил попробовать купить один.
Сейчас у меня их 3 ))))
Очень сильно спасает, когда свет отключают ненадолго или коротышь. Успеваешь доделать работу и уйти в спящий режим.
А особенно спасает (установлен на второй сервер), когда надолго уезжаешь и нет возможности контролировать выключение света.
А на сервере реальные счета с роботами.
Сам уходит в спящий - когда нет света, потом включается, когда свет появился.
В общем.
Многая техника, которая раньше вызывала удивление "Че за штука? не буду тратить на нее деньги" ,
после некоторых ситуаций и прочтения мануалов появляется утверждение "Эта техника must have в каждом доме и я обязательно ее покупаю"
Часто пользователи забывают оценить эксплуатацию оборудования.
Срок службы батареи ИБП для ПК всего 1,5 года, далее она(батарея) высыхает и будут случайные характеристики времени работы ИБП при отключении от сети, т.е. один раз 3 минуты, а через неделю пикнул и отключился
имхо, ИБП имеет смысл лишь как устройство предохраняющее от скачков электропитания, а как резервное питание бессмысленно, вернее совсем не надежно
ЗЫ: ну разве, что ставить нечто похожее как на предприятиях INELT Monolith с 8 АКБ по 80-100 А/ч , такие ИБП прослужат без обслуживания не менее 5-ти лет, но и габариты будут как 8 дюймовая стойка высотой 70-80 см... сам ИБП стоит в районе 100 тыр, плюс АКБ 8 шт на какие жаба позволит потратиться, стартерные АКБ от автомобиля не рассматриваются, они не предназначены для длительного времени разряда
Часто пользователи забывают оценить эксплуатацию оборудования.
Срок службы батареи ИБП для ПК всего 1,5 года, далее она высыхает и будут случайные характеристики времени работы ИБП при отключении от сети, т.е. один раз 3 минуты, а через неделю пикнул и отключился
имхо, ИБП имеет смысл лишь как устройство предохраняющее от скачков электропитания, а как резервное питание бессмысленно, вернее совсем не надежно
ЗЫ: ну разве, что ставить нечто похожее как на предприятиях INELT Monolith с 8 АКБ по 80-100 А/ч , такие ИБП прослужат без обслуживания не менее 5-ти лет, но и габариты будут как 8 дюймовая стойка высотой 70-80 см... сам ИБП стоит в районе 100 тыр, плюс АКБ 8 шт на какие жаба позволит потратиться, стартерные АКБ от автомобиля не рассматриваются, они не предназначены для длительного времени разряда
Игорь, но ведь это нерационально. Если взять за 5000 и менять через каждые 1,5 года, то 100000 будет израсходовано через 20 лет... Плюс никаких
нагромождений тяжестей в доме... Я взял себе
такой и не
жалею.
- www.citilink.ru
Надо было организовать опрос, чтобы можно было выбрать по несколько пунктов. У меня, например, много чего есть, да и у большинства здесь присутствующих тоже.
Кстати, хотите практически 100% бесперебойное питание - работайте или крутите долгоиграющие программы на ноуте,
поставленном на зарядку, включенную в бесперебойник для компа.
Игорь, но ведь это нерационально. Если взять за 5000 и менять через каждые 1,5 года, то 100000 будет израсходовано через 20 лет... Плюс
никаких нагромождений тяжестей в доме... Я взял себе
такой
и не жалею.
я не писал про оценку ИБП в денежном выражении, я пишу, про надежность!
если Вы располагаете временем и ответственный человек, тогда Вы можете себе позволить обслуживать ИБП , если Вы обычный пользователь, то наличие ИБП в качестве резервного питания бессмысленно - все равно "проморгаете момент" когда АКБ ИПБ сдохла ;)
ЗЫ: имею большой опыт эксплуатации промышленного оборудования, в части АКБ для резервного питания могу лишь сказать, что не А/ч основная характеристика, а срок службы, АКБ имеющие большие габариты имеют продолжительнее срок службы, т.к. сульфатация пластин АКБ происходит намного дольше, чем у АКБ с маленькой площадью пластин - "связисткие" АКБ на вид всегда выше чем "АКБ для понтов" c большой цифрой А/ч ;)
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