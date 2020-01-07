Как у вас с электропитанием?

Новый комментарий
 
  • 46% (41)
  • 22% (20)
  • 17% (15)
  • 3% (3)
  • 1% (1)
  • 11% (10)
Всего проголосовало: 90
 
Опрос обошел стороной пользователей планшетов, если есть такие, у кого планшет является основным устройством, в этом случае планшет приравнивается к ноутбуку (по признаку наличия аккумулятора и возможности длительной работе без подключения к электросети). 
 
Когда роботы торговали из дома, то был ноут+ бесперебойник с большим аккумулятором, роутер с 2 ван портами и своим бесперебойником. Все это работало до 12 часов без эректричества. Сейчас обычный бесперебойник.
 

Взял произвольно поставщика электричества на Украине, область не моя, в моей точно тоже самое, и так уже около года. Отключить могут даже если нет в списке


https://www.en.lg.ua/potrebitelu/planned-shutdowns 

 
Не так давно я не пользовался ИБП, но вдруг после очередного отключения электричества, (просто на секунду.. тук и всё...) я не мог включить комп в течении минут 7-8. Просто не реагирует на нажатие кнопки и всё. Включение\выключение тумблера на блоке питания, выдёргивание\втыкание провода не помогало... и вдруг на моё счастье комп запустился. После этого я решил больше не издеваться над компом и купил ИБП. Не мощный, просто для спокойного отключения в случае отключения электричества. Деревня, вам не Москва...)))
 

тоже долго не использовал ИБП.


Но после очередного отключения (кто то включал сварку ) решил попробовать купить один.


Сейчас у меня их 3 ))))

Очень сильно спасает, когда свет отключают ненадолго или коротышь. Успеваешь доделать работу и уйти в спящий режим. 

А особенно спасает (установлен на второй сервер), когда надолго уезжаешь и нет возможности контролировать выключение света. 

А на сервере реальные счета с роботами. 

Сам уходит в спящий - когда нет света, потом включается, когда свет появился. 



В общем. 

Многая техника, которая раньше вызывала удивление "Че за штука? не буду тратить на нее деньги" ,

после некоторых ситуаций и прочтения мануалов появляется утверждение "Эта техника must have в каждом доме и я обязательно ее покупаю"

[Удален]  
ИПБ не раз уже спасал от потери данных.. хотя и столица-но нежданчики бывают )
 

Часто пользователи забывают оценить эксплуатацию оборудования.

Срок службы батареи ИБП для ПК всего 1,5 года, далее она(батарея) высыхает и будут случайные характеристики времени работы ИБП при отключении от сети, т.е. один раз 3 минуты, а через неделю пикнул и отключился

имхо, ИБП имеет смысл лишь как устройство предохраняющее от скачков электропитания, а как резервное питание бессмысленно, вернее совсем не надежно


ЗЫ: ну разве, что ставить нечто похожее как на предприятиях INELT Monolith с 8 АКБ по 80-100 А/ч , такие ИБП прослужат без обслуживания не менее 5-ти лет, но и габариты будут как 8 дюймовая стойка высотой 70-80 см... сам ИБП стоит в районе 100 тыр, плюс АКБ 8 шт на какие жаба позволит потратиться, стартерные АКБ от автомобиля не рассматриваются, они не предназначены для длительного времени разряда

 
Igor Makanu:

Часто пользователи забывают оценить эксплуатацию оборудования.

Срок службы батареи ИБП для ПК всего 1,5 года, далее она высыхает и будут случайные характеристики времени работы ИБП при отключении от сети, т.е. один раз 3 минуты, а через неделю пикнул и отключился

имхо, ИБП имеет смысл лишь как устройство предохраняющее от скачков электропитания, а как резервное питание бессмысленно, вернее совсем не надежно


ЗЫ: ну разве, что ставить нечто похожее как на предприятиях INELT Monolith с 8 АКБ по 80-100 А/ч , такие ИБП прослужат без обслуживания не менее 5-ти лет, но и габариты будут как 8 дюймовая стойка высотой 70-80 см... сам ИБП стоит в районе 100 тыр, плюс АКБ 8 шт на какие жаба позволит потратиться, стартерные АКБ от автомобиля не рассматриваются, они не предназначены для длительного времени разряда

Игорь, но ведь это нерационально. Если взять за 5000 и менять через каждые 1,5 года, то 100000 будет израсходовано через 20 лет... Плюс никаких нагромождений тяжестей в доме... Я взял себе такой и не жалею.

Купить ИБП POWERCOM WOW 1000U в интернет-магазине СИТИЛИНК, цена на ИБП POWERCOM WOW 1000U (78235) - Москва
Купить ИБП POWERCOM WOW 1000U в интернет-магазине СИТИЛИНК, цена на ИБП POWERCOM WOW 1000U (78235) - Москва
  • www.citilink.ru
Если вам надо обеспечить защиту домашнего оборудования от скачков напряжения, то вам пригодится источник бесперебойного питания POWERCOM WOW 1000U. Он оснащен четырьмя розетками, а общая мощность составляет 1000 ВА. Эти параметры позволяют подключить несколько видов оборудования одновременно и не переживать за их работу. Частота входного...
 

Надо было организовать опрос, чтобы можно было выбрать по несколько пунктов. У меня, например, много чего есть, да и у большинства здесь присутствующих тоже.

Кстати, хотите практически 100% бесперебойное питание - работайте или крутите долгоиграющие программы на ноуте, поставленном на зарядку, включенную в   бесперебойник для компа.

 
Alexey Viktorov:

Игорь, но ведь это нерационально. Если взять за 5000 и менять через каждые 1,5 года, то 100000 будет израсходовано через 20 лет... Плюс никаких нагромождений тяжестей в доме... Я взял себе такой и не жалею.

я не писал про оценку ИБП в денежном выражении, я пишу, про надежность!

если Вы располагаете временем и ответственный человек, тогда Вы можете себе позволить обслуживать ИБП , если Вы обычный пользователь, то наличие ИБП в качестве резервного питания бессмысленно - все равно "проморгаете момент" когда АКБ ИПБ сдохла ;)

ЗЫ: имею большой опыт эксплуатации промышленного оборудования, в части АКБ для резервного питания могу лишь сказать, что не А/ч основная характеристика, а срок службы, АКБ имеющие большие габариты имеют продолжительнее срок службы, т.к. сульфатация пластин АКБ происходит намного дольше, чем у АКБ с маленькой площадью пластин - "связисткие" АКБ на вид всегда выше чем "АКБ для понтов" c большой цифрой А/ч    ;)

123456
Новый комментарий