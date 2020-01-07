Как у вас с электропитанием? - страница 3

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Dmitriy Skub:

А я, вот, не знаю - обычный у меня компьютер или не обычный. Как определить?

Что не ноут - точно)

Тогда мы идем к вам!

 

У меня в доме электричество пропадает раз в пару месяцев. Чаще всего минимум на 1-2 часа. ИБП не спасёт.

Всю работу привык сохранять постоянно и часто.

Пользуюсь авто-бэкапом в облака.

От скачков питания лучше спасёт хороший фильтр. В ИБП он так себе.

Все аккумуляторы, 100% времени подключенные к сети (ИБП, ноуты, смартфоны на зарядке на всю ночь) теряют большую часть ёмкости уже через год.

Для надёжности работы VPS обязателен. И это знают все. Если посчитать все расходы, включая регулярный (пусть нечастый) апгрейд, при одинаковой надёжности (и по железу, и по электричеству), VPS может быть и дешевле. Считали много раз.

Вывод - мощный комп нужен для оптимизации. Ноутбук - только для мобильности (пусть и на своей же территории - двор, сад, ...) VPS - для боевых экспертов. ИБП - не помешает.

 
Edgar Akhmadeev:

У меня в доме электричество пропадает раз в пару месяцев. Чаще всего минимум на 1-2 часа. ИБП не спасёт.

Всю работу привык сохранять постоянно и часто.

Пользуюсь авто-бэкапом в облака.

От скачков питания лучше спасёт хороший фильтр. В ИБП он так себе.

Все аккумуляторы, 100% времени подключенные к сети (ИБП, ноуты, смартфоны на зарядке на всю ночь) теряют большую часть ёмкости уже через год.

Для надёжности работы VPS обязателен. И это знают все. Если посчитать все расходы, включая регулярный (пусть нечастый) апгрейд, при одинаковой надёжности (и по железу, и по электричеству), VPS может быть и дешевле. Считали много раз.

Вывод - мощный комп нужен для оптимизации. Ноутбук - только для мобильности (пусть и на своей же территории - двор, сад, ...) VPS - для боевых экспертов. ИБП - не помешает.

Вам, вероятно, не встречались хорошие ИБП.

Правда у них есть существенный недостаток - ЦЕНА.

У меня, например, ИБП APC - 1ч, 35 мин держит, при выключенном мониторе. 

Добавлено

Но чтобы "исправить" ситуацию, при отключенном питании вполне достаточно 20 мин. и

следующий набор

TeamViwer - для удаленного управления компьютером.

Оповещение, когда отключится электричество.

И любое устройство с выходом в Интернет, чтобы связаться со своим компом.

 
prostotrader:

Вам, вероятно, не встречались хорошие ИБП.

Правда у них есть существенный недостаток - ЦЕНА.

У меня, например, ИБП APC - 1ч, 35 мин держит, при выключенном мониторе. 

Добавлено

Но чтобы "исправить" ситуацию, при отключенном питании вполне достаточно 20 мин. и

следующий набор

TeamViwer - для удаленного управления компьютером.

Оповещение, когда отключится электричество.

И любое устройство с выходом в Интернет, чтобы связаться со своим компом.


Если свет вырубили то и инета нет. 
 
Vladislav Andruschenko:

ИБП не генератор, который будет 2-5 часов давать электричество. 

Смысл ИБП - отсечь коротыши и временное отключение и скачки напряжения! 

А также спокойно завершить и сохранить работу и уйти в спящий режим!!!!


Когда он высохнет? лет через 5 может быть и надо менять батарею, 

Но если сопоставить стоимость батареи и стоимость винта с ДАННЫМИ за эдак 15-20 лет жизни... (работа, фото, видео, документы..........)


Я себе еще и домашний БЭКАП сервер поставил. на 2 винта (клон)

Да не обращай внимание, у него ноль к земле подключен!!!))) В электричестве не шарит парень, был у нас разговор с ним на эту тему лет 10 назад. 

И зачем все это им, а наверно боятся что их сливаторы кто то стащит)))

21 век ВПС рулит.

 
Vladislav Andruschenko:

Если свет вырубили то и инета нет. 

Включите голову...

Добавлено

Кто по-серьезному торгует имеют оптоволокно или резерв через сим-карту.

 
prostotrader:

Включите голову...


Модем юсб в роутере ? 
А зачем подключаться к компу , если отключили свет, 
Отключили свет, комп в спящий, 
Появилось электричество, комп сам включается и продолжает работу. 


Добавлено. 
А для тех, кто серьёзно торгует есть смартфон, на котором есть все счета на всякий случай. 
Чтобы управлять счетом. 
 
Vladislav Andruschenko:

Модем юсб в роутере ? 
А зачем подключаться к компу , если отключили свет, 
Отключили свет, комп в спящий, 
Появилось электричество, комп сам включается и продолжает работу. 

Успехов в торговле!

 
prostotrader:

Успехов в торговле!


Просто можно по-человечески?  
Сразу написать, мол у меня симка .... резервная. 

А не эти ваши "включите голову"

 
prostotrader:

Включите голову...

Добавлено

Кто по-серьезному торгует имеют оптоволокно или резерв через сим-карту.

Вы это серьезно))))

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