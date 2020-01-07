Как у вас с электропитанием? - страница 3
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А я, вот, не знаю - обычный у меня компьютер или не обычный. Как определить?
Что не ноут - точно)
Тогда мы идем к вам!
У меня в доме электричество пропадает раз в пару месяцев. Чаще всего минимум на 1-2 часа. ИБП не спасёт.
Всю работу привык сохранять постоянно и часто.
Пользуюсь авто-бэкапом в облака.
От скачков питания лучше спасёт хороший фильтр. В ИБП он так себе.
Все аккумуляторы, 100% времени подключенные к сети (ИБП, ноуты, смартфоны на зарядке на всю ночь) теряют большую часть ёмкости уже через год.
Для надёжности работы VPS обязателен. И это знают все. Если посчитать все расходы, включая регулярный (пусть нечастый) апгрейд, при одинаковой надёжности (и по железу, и по электричеству), VPS может быть и дешевле. Считали много раз.
Вывод - мощный комп нужен для оптимизации. Ноутбук - только для мобильности (пусть и на своей же территории - двор, сад, ...) VPS - для боевых экспертов. ИБП - не помешает.
У меня в доме электричество пропадает раз в пару месяцев. Чаще всего минимум на 1-2 часа. ИБП не спасёт.
Всю работу привык сохранять постоянно и часто.
Пользуюсь авто-бэкапом в облака.
От скачков питания лучше спасёт хороший фильтр. В ИБП он так себе.
Все аккумуляторы, 100% времени подключенные к сети (ИБП, ноуты, смартфоны на зарядке на всю ночь) теряют большую часть ёмкости уже через год.
Для надёжности работы VPS обязателен. И это знают все. Если посчитать все расходы, включая регулярный (пусть нечастый) апгрейд, при одинаковой надёжности (и по железу, и по электричеству), VPS может быть и дешевле. Считали много раз.
Вывод - мощный комп нужен для оптимизации. Ноутбук - только для мобильности (пусть и на своей же территории - двор, сад, ...) VPS - для боевых экспертов. ИБП - не помешает.
Вам, вероятно, не встречались хорошие ИБП.
Правда у них есть существенный недостаток - ЦЕНА.
У меня, например, ИБП APC - 1ч, 35 мин держит, при выключенном мониторе.
Добавлено
Но чтобы "исправить" ситуацию, при отключенном питании вполне достаточно 20 мин. и
следующий набор
TeamViwer - для удаленного управления компьютером.
Оповещение, когда отключится электричество.
И любое устройство с выходом в Интернет, чтобы связаться со своим компом.
Вам, вероятно, не встречались хорошие ИБП.
Правда у них есть существенный недостаток - ЦЕНА.
У меня, например, ИБП APC - 1ч, 35 мин держит, при выключенном мониторе.
Добавлено
Но чтобы "исправить" ситуацию, при отключенном питании вполне достаточно 20 мин. и
следующий набор
TeamViwer - для удаленного управления компьютером.
Оповещение, когда отключится электричество.
И любое устройство с выходом в Интернет, чтобы связаться со своим компом.
ИБП не генератор, который будет 2-5 часов давать электричество.
Смысл ИБП - отсечь коротыши и временное отключение и скачки напряжения!
А также спокойно завершить и сохранить работу и уйти в спящий режим!!!!
Когда он высохнет? лет через 5 может быть и надо менять батарею,
Но если сопоставить стоимость батареи и стоимость винта с ДАННЫМИ за эдак 15-20 лет жизни... (работа, фото, видео, документы..........)
Я себе еще и домашний БЭКАП сервер поставил. на 2 винта (клон)
Да не обращай внимание, у него ноль к земле подключен!!!))) В электричестве не шарит парень, был у нас разговор с ним на эту тему лет 10 назад.
И зачем все это им, а наверно боятся что их сливаторы кто то стащит)))
21 век ВПС рулит.
Включите голову...
Добавлено
Кто по-серьезному торгует имеют оптоволокно или резерв через сим-карту.
Включите голову...
Успехов в торговле!
Успехов в торговле!
Включите голову...
Добавлено
Кто по-серьезному торгует имеют оптоволокно или резерв через сим-карту.
Вы это серьезно))))