Как у вас с электропитанием? - страница 6

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13-Собачье сердце-Почему электричество тухнет 2 раза в день?



странно все это...а кто виноват ? и что делать ?


 
Dmitry Fedoseev:

Даже первая категория допускает кратковременный отключение на время выполнения переключения.

какая разница ? во время переключений фидеров там вообще чудеса происходят :-)

любая защита (и от сбоев тоже) не может стоит более убытка от оной. Иначе она вреднее злыдней

для торговли довольно иметь VPS или dedicate в дата-центре, минимальный UPS на рабочей машинке, и архивировать данные.
Контролировать исполнение ещё. Это всё в рамках разумного и попадает во все бюджеты.

тут в основном персональная дисциплинка.

 
Спи, просто спи. 
 

Протестируйте детище мое новое, давно я не выставлял в коде базу индикаторы.


Евра


https://www.mql5.com/ru/code/27552

volatility_Bar
volatility_Bar
  • www.mql5.com
Индикатор, применяю в основном в своих советниках для разделения рынка на волатильный, и флетовый .  Индикатор делит стратегии на два типа, спокойный/не спокойный. Можно поместить в одном советнике, две стратегии. Одна будет работать на спокойном рынке, вторая будет работать при волатильности. Рекомендуемый таймфрейм М5. Индикатор отображается...
 
Алексей Тарабанов:
Спи, просто спи. 

че так робко ?

смотрю, обиду затаил, однако...

плюнь, забудь, однако.

 
Martingeil:

Протестируйте детище мое новое, давно я не выставлял в коде базу индикаторы.

https://www.mql5.com/ru/code/27552

наверное лучше так написать первый цикл:

for( i = limit; i>= 0; i--){
      int bar_h = ArrayMaximum(high,6,i);
      if(bar_h>=0) hi  = high[bar_h]; 
      int bar_l = ArrayMinimum(low,6,i);
      if(bar_l>=0) lo  = low[bar_l]; 
      B1[i] = (hi-lo)/_Point/koef; };

должно работать чуть быстрее и будет возможность цифру 6 вынести в настройки индикатора, возможно это значение нужно менять на других символах

 
Igor Makanu:

наверное лучше так написать первый цикл:

должно работать чуть быстрее и будет возможность цифру 6 вынести в настройки индикатора, возможно это значение нужно менять на других символах

да, надо попробовать ;)

 
Igor Makanu:

наверное лучше так написать первый цикл:

должно работать чуть быстрее и будет возможность цифру 6 вынести в настройки индикатора, возможно это значение нужно менять на других символах

for( i = limit; i>= 0; i--){
      int bar_h,bar_l; 
      bar_h = ArrayMaximum(high,6,i);   bar_l = ArrayMinimum(low,6,i);
      
      if(bar_h>=0) hi  = high[bar_h];  else hi  = 0;
      if(bar_l>=0) lo  = low[bar_l];   else lo  = 0;
      
      B1[i] = (hi-lo)/_Point/koef; };

Да так быстрее, спасибо за идею применения дополнительного параметра. Я добавил проверку в цикл, чтобы не ругался компилятор..

 
Обновил индикатор, теперь есть опция о которой говорил Игорь.
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