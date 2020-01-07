Как у вас с электропитанием? - страница 6
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13-Собачье сердце-Почему электричество тухнет 2 раза в день?
странно все это...а кто виноват ? и что делать ?
Даже первая категория допускает кратковременный отключение на время выполнения переключения.
какая разница ? во время переключений фидеров там вообще чудеса происходят :-)
любая защита (и от сбоев тоже) не может стоит более убытка от оной. Иначе она вреднее злыдней
для торговли довольно иметь VPS или dedicate в дата-центре, минимальный UPS на рабочей машинке, и архивировать данные.
Контролировать исполнение ещё. Это всё в рамках разумного и попадает во все бюджеты.
тут в основном персональная дисциплинка.
Протестируйте детище мое новое, давно я не выставлял в коде базу индикаторы.
https://www.mql5.com/ru/code/27552
Спи, просто спи.
че так робко ?
смотрю, обиду затаил, однако...
плюнь, забудь, однако.
Протестируйте детище мое новое, давно я не выставлял в коде базу индикаторы.
https://www.mql5.com/ru/code/27552
наверное лучше так написать первый цикл:
должно работать чуть быстрее и будет возможность цифру 6 вынести в настройки индикатора, возможно это значение нужно менять на других символах
наверное лучше так написать первый цикл:
должно работать чуть быстрее и будет возможность цифру 6 вынести в настройки индикатора, возможно это значение нужно менять на других символах
да, надо попробовать ;)
наверное лучше так написать первый цикл:
должно работать чуть быстрее и будет возможность цифру 6 вынести в настройки индикатора, возможно это значение нужно менять на других символах
Да так быстрее, спасибо за идею применения дополнительного параметра. Я добавил проверку в цикл, чтобы не ругался компилятор..