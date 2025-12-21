Не работает сайт Mql5.com - страница 4
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403 - это если сервер (или кто-то между сервером и клиентом) явно запрещает доступ.
Какой у вас антивирусник стоит?
Были большие проблемы с Bitdefender ... там надо сам сайт запостить в их "белый список" ... с 360 Total Security антивирусником таких проблем нет (по крайней мере у меня сейчас).
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У вас там динамическое IP?
Если да, то меняли его? То есть - перезагружали роутер (или черз что вы там заходите) - чтобы сменить IP?
Потому что это может быть "фейковый бан по IP".
Если у вас статическое IP (как у меня на мобильном Tele2 через симку) - то попробуйте зайти от другого интернет-провайдера (как раздача с телефона) ... просто на минуту - чтобы узнать - это "фейковый бан по IP" или что-то с компом и антивирусником и так далее.
Какой у вас антивирусник стоит?
На телефоне никакого. Я с него в интернет не выхожу и использую его в качестве точки доступа. На компьютере стоит
У вас там динамическое IP?
Да, динамический IP адрес.
Если да, то меняли его?
Уже менял, но проблема осталась. Перезагружал устройство, которое раздаёт Wi-Fi
Если у вас статическое IP (как у меня на мобильном Tele2 через симку)
В моём случае динамический IP адрес. Я уже перезагружал устройство и адрес поменялся. У меня после перезагрузки меняется адрес. Сейчас еще попробую повторить перезагрузку устройства.
В статье Вы пишите:
But there are some other traders who prefer to use external/third-party VPS for some reason, and they may have the issue with their (external) VPS.
The main issue is "error 403".
So, I explain about how to deal with this issue (in case you use external/third-party VPS).
У меня нет никаких внешних подключённых VPS. Предложенное вами решение вопроса немного не подходит к моему случаю. VPS вообще в данное время не использую. На компьютере есть только VPN, который включаю в случае необходимости. Сейчас как раз пользуюсь им чтобы была возможность писать.
Какие ещё могут быть пути решения вопроса? VPS у меня нет, скорее всего дело не в этом.
Там дальше - про временный бан от mql5, и что надо предоставить сервис-деску для разбана -
3.2. Temporary ban from MQL5.
Потом - про -
4. WebView2
(у меня была аналогичная проблема на новом ноутбуке с Windoiws 11, что странно ... пришлось изучить что такое это WebView2 и переустанавливать его)
Еще есть ситуация с host файлом (у меня было на этом компьютере - это когда загружаете МТ4 с сервера брокера, и ...).
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Почитайте мой предыдущий пост -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не работает сайт Mql5.com
Sergey Golubev, 2025.03.07 07:40
Какой у вас антивирусник стоит?
Были большие проблемы с Bitdefender ... там надо сам сайт запостить в их "белый список" ... с 360 Total Security антивирусником таких проблем нет (по крайней мере у меня сейчас).
------------------
У вас там динамическое IP?
Если да, то меняли его? То есть - перезагружали роутер (или черз что вы там заходите) - чтобы сменить IP?
Потому что это может быть "фейковый бан по IP".
Если у вас статическое IP (как у меня на мобильном Tele2 через симку) - то попробуйте зайти от другого интернет-провайдера (как раздача с телефона) ... просто на минуту - чтобы узнать - это "фейковый бан по IP" или что-то с компом и антивирусником и так далее.
На телефоне никакого. Я с него в интернет не выхожу и использую его в качестве точки доступа. На компьютере стоит
Про этот антивирусник (как у вас на стриншоте) - жалоб нет ... по крайней мере - не помню ни одной публичной жалобы ...
Попробуйте его выключить ... и убрать из процессов - что важно (Ctrl - alt - delete жать один раз, и Процессы, и убрать его из процессов), то есть - если его просто закрыть - то он все равно в процессах останется ...
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Попробуйте интернет от другого провайдера (просто ... на минуту ... чтобы знать ... что это не бан от mql5, что что-то в компьютере).
Какой у вас антивирусник стоит?
На телефоне никакого. Я с него в интернет не выхожу и использую его в качестве точки доступа. На компьютере стоит
Нашел - многие жаловались на него с аналогичной проблемой, например - пост #11 и много еще постов (но это было более 10 лет назад) ...
Смотрите, Сергей! Сейчас перезагружал смартфон и сделал скрин IP адреса. IP адрес не меняется. Такое появилось совсем недавно. Я вас ввел в заблуждение.
Выходит IP адрес при перезагрузке не меняется и вероятно сайту не нравится мой IP адрес. Как быть в этом случае?
Выходит IP адрес при перезагрузке не меняется и вероятно сайту не нравится мой IP адрес. Как быть в этом случае?
Читайте что я писал выше -
Если у вас статическое IP (как у меня на мобильном Tele2 через симку) - то попробуйте зайти от другого интернет-провайдера (как раздача с телефона) ... просто на минуту - чтобы узнать - это "фейковый бан по IP" или что-то с компом и антивирусником и так далее.
-----------------
Еще пост выше - по антивирусникам (у многих были аналогичные проблемы - с разными).
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Читайте что я писал выше -
На сколько я понимаю то у меня проблема обозначенная по английски как:
3.2. Temporary ban from MQL5.
Example (machine translation to the English).
- Question -
"Good day dear fellows. I bought a VPS yesterday at <...> website
My VPS IP is 91.149.231.104 ...
А за что это может быть такое? Как решить этот вопрос?
Не силён в английском. Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Что нужно делать? Пробовал запускать рекомендации, вот скрин. Только не до конца представляю что нужно делать в моём случае.
Смотрите, Сергей! Сейчас перезагружал смартфон и сделал скрин IP адреса. IP адрес не меняется. Такое появилось совсем недавно. Я вас ввел в заблуждение.
Выходит IP адрес при перезагрузке не меняется и вероятно сайту не нравится мой IP адрес. Как быть в этом случае?
можно не просто перезагрузить, а выключить телефон минут на 10-15. Чтобы сервер не выдал старый адрес по новой. Не знаю как мегафоне настроено, но там может происходить что "если прежний IP выдан/обновлён менее чем T, то при новом запросе выдать опять-же. его". Больше 15 мин вряд-ли имеет смысл держат телефон отключенным.
и заранее в настройках мегафон убедится что адрес действительно динамический. Может с какого бодуна вы услугу фиксированный ip абонировали
Вот это сделайте -
попробуйте зайти от другого интернет-провайдера (как раздача с телефона) ... просто на минуту - чтобы узнать - это "фейковый бан по IP" или что-то с компом и антивирусником и так далее
И вот дельный совет - #39
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Переключение компьютера на другого интернет провайдера (на минуту ... чтобы открыть страницу форума - есть ошибки или так же все) - поможет узнать - у вас "фейковый бан по IP", или антивирусник/файрвол виноват.