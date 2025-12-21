Не работает сайт Mql5.com - страница 2
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Внезапно пропал доступ к сайту через домашний интернет.
Похоже что у вас бан по IP на этом сайте.
Один из способов получить - превысить лимит запросов к сайту в минуту.
На сколько помню, несколько лет назад лимит был порядка 50 запросов в минуту, сейчас не знаю.
Перезагрузил роутер и заработало. До этого больше часа не работало
У вас динамический внешний IP?
У вас динамический внешний IP?
динамический, на то и рассчитывал, когда перезагружал, что айпишник сменится. Но я не делал много запросов, просто зашел.
Попробовал через впн зайти, не получилось, там-то айпишник другой должен быть.
Добрый день!
У меня сегодня возникла вот такая проблема. Подскажите пожалуйста как исправить. Пинг с сайтом есть. Что может быть не так?
Сейчас захожу с VPN. C VPN всё работает. Помогите решить проблему.
Спасибо!
Добрый день!
У меня сегодня возникла вот такая проблема. Подскажите пожалуйста как исправить. Пинг с сайтом есть. Что может быть не так?
Сейчас захожу с VPN. C VPN всё работает. Помогите решить проблему.
Спасибо!
попробуйте принудительно (в ручном режиме) обновить браузер. В меню браузера пункт "О программе" а там :
это что-то неубиваемое застревает в кешах. Чистка кешей, куков не помогает - только при обновлении это "нечто" слетает
попробуйте принудительно (в ручном режиме) обновить браузер. В меню браузера пункт "О программе" а там :
это что-то неубиваемое застревает в кешах. Чистка кешей, куков не помогает - только при обновлении это "нечто" слетает
У меня такой кнопки нет. Может я не туда зашёл, или вообще такого нет? Кнопки обновить нет.
Есть какие-то другие варианты?
У меня такой кнопки нет. Может я не туда зашёл, или вообще такого нет? Кнопки обновить нет.
Есть какие-то другие варианты?
Linux ? обновить из репозитория
у вас по нынешним временам очень старая версия 24.10
(на моём скриншоте 25.2 и к нему уже есть обнова)
Linux ? обновить из репозитория
у вас по нынешним временам очень старая версия 24.10
(на моём скриншоте 25.2 и к нему уже есть обнова)
Операционная система Windows 7.
В опере тоже самое. Выскакивает такая же ошибка. Вы уверены что это зависит от браузера?
Операционная система Windows 7.
В опере тоже самое. Выскакивает такая же ошибка. Вы уверены что это зависит от браузера?
скриншоты вы-же из какого-то браузера сюда постите ? решил что отвалился только один браузер
если в opere такое-же, значит всё..:-)
можно перезагрузить роутер, если IP динамический. Будет новый IP и может быть 403 уйдёт
скриншоты вы-же из какого-то браузера сюда постите ? решил что отвалился только один браузер
если в opere такое-же, значит всё..:-)
можно перезагрузить роутер, если IP динамический. Будет новый IP и может быть 403 уйдёт
Скриншоты были из Яндекс Браузера и второй из Оперы.
Роутер перезагружал. IP адрес поменялся. Странно но почему-то ничего не поменялось. Всё такая же ошибка.
Может у меня со стороны администрации сайта наложены ограничения? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Что-то странное происходит. Ошибка 403 возникает если сервер не даёт ответа. Вдруг что-то пошло не так со стороны сайта MQL? Куда можно обратиться с этим вопросом?
Спасибо!
P.S.: С VPN сервера работает как и в Опере, так и в Яндексе.