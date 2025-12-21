Не работает сайт Mql5.com - страница 2

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Maxim Romanov:
Внезапно пропал доступ к сайту через домашний интернет.
Но через мобильный интернет заходит. Причем с компа через мобильный интернет заходит, а через домашний, нет. И с телефона аналогичная ситуация. Кто сталкивался, что делать?

Похоже что у вас бан по IP на этом сайте.
Один из способов получить - превысить лимит запросов к сайту в минуту. 
На сколько помню, несколько лет назад лимит был порядка 50 запросов в минуту, сейчас не знаю.

 
Maxim Romanov:
Перезагрузил роутер и заработало. До этого больше часа не работало

У вас динамический внешний IP?

 
Sergey Dzyublik:

У вас динамический внешний IP?

динамический, на то и рассчитывал, когда перезагружал, что айпишник сменится. Но я не делал много запросов, просто зашел.

Попробовал через впн зайти, не получилось, там-то айпишник другой должен быть.

 

Добрый день!

У меня сегодня возникла вот такая проблема. Подскажите пожалуйста как исправить. Пинг с сайтом есть. Что может быть не так?

Сейчас захожу с VPN. C VPN всё работает. Помогите решить проблему.

Спасибо!

 
ROMAN KIVERIN #:

Добрый день!

У меня сегодня возникла вот такая проблема. Подскажите пожалуйста как исправить. Пинг с сайтом есть. Что может быть не так?

Сейчас захожу с VPN. C VPN всё работает. Помогите решить проблему.

Спасибо!

попробуйте принудительно (в ручном режиме) обновить браузер. В меню браузера пункт "О программе" а там :

это что-то неубиваемое застревает в кешах. Чистка кешей, куков не помогает - только при обновлении это "нечто" слетает

 
Maxim Kuznetsov #:

попробуйте принудительно (в ручном режиме) обновить браузер. В меню браузера пункт "О программе" а там :

это что-то неубиваемое застревает в кешах. Чистка кешей, куков не помогает - только при обновлении это "нечто" слетает

У меня такой кнопки нет. Может я не туда зашёл, или вообще такого нет? Кнопки обновить нет.

Есть какие-то другие варианты?

 
ROMAN KIVERIN #:

У меня такой кнопки нет. Может я не туда зашёл, или вообще такого нет? Кнопки обновить нет.

Есть какие-то другие варианты?

Linux ? обновить из репозитория

у вас по нынешним временам очень старая версия 24.10 

(на моём скриншоте 25.2 и к нему уже есть обнова)

 
Maxim Kuznetsov #:

Linux ? обновить из репозитория

у вас по нынешним временам очень старая версия 24.10 

(на моём скриншоте 25.2 и к нему уже есть обнова)

Операционная система Windows 7.

В опере тоже самое. Выскакивает такая же ошибка. Вы уверены что это зависит от браузера?

 
ROMAN KIVERIN #:

Операционная система Windows 7.

В опере тоже самое. Выскакивает такая же ошибка. Вы уверены что это зависит от браузера?

скриншоты вы-же из какого-то браузера сюда постите ? решил что отвалился только один браузер

если в opere такое-же, значит всё..:-) 

можно перезагрузить роутер, если IP динамический. Будет новый IP и может быть 403 уйдёт

 
Maxim Kuznetsov #:

скриншоты вы-же из какого-то браузера сюда постите ? решил что отвалился только один браузер

если в opere такое-же, значит всё..:-) 

можно перезагрузить роутер, если IP динамический. Будет новый IP и может быть 403 уйдёт

Скриншоты были из Яндекс Браузера и второй из Оперы.

Роутер перезагружал. IP адрес поменялся. Странно но почему-то ничего не поменялось. Всё такая же ошибка.

Может у меня со стороны администрации сайта наложены ограничения? Кто-нибудь с этим сталкивался? 

Что-то странное происходит. Ошибка 403 возникает если сервер не даёт ответа. Вдруг что-то пошло не так со стороны сайта MQL? Куда можно обратиться с этим вопросом?

Спасибо!

P.S.: С VPN сервера работает как и в Опере, так и в Яндексе.

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