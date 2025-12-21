Не работает сайт Mql5.com - страница 3

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ROMAN KIVERIN #:

У меня такой кнопки нет. Может я не туда зашёл, или вообще такого нет? Кнопки обновить нет.

Есть какие-то другие варианты?

У вас сторонний VPS?

 
ROMAN KIVERIN #:

Скриншоты были из Яндекс Браузера и второй из Оперы.

Роутер перезагружал. IP адрес поменялся. Странно но почему-то ничего не поменялось. Всё такая же ошибка.

Может у меня со стороны администрации сайта наложены ограничения? Кто-нибудь с этим сталкивался? 

Что-то странное происходит. Ошибка 403 возникает если сервер не даёт ответа. Вдруг что-то пошло не так со стороны сайта MQL? Куда можно обратиться с этим вопросом?

Спасибо!

Подождите, покурите и всё пройдёт. У меня пару дней взад была такая проблема. Я слишком часто переключался по страницам форума и вот такой результат. Это называется автобан…

 
Sergey Golubev #:

У вас сторонний VPS?

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Проблемы со сторонними VPS - знаю, и там несколько причин - от бана с mql5 (и как узнать) до "усиленных настроек" VPS (да, так бывает, когда VPS провайдер усиливает защиту, просите в их суппоте о помощи/совете, и они переустанавливают VPS в другим IP).

Просто пройдитесь по причинам тут: Summary: Installation Failed - Error 403 and more 

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Рекомендую обратиться в сервис деск, чтобы знать, что это бан или не бан от mql5 на ваш сторонний VPS.

У вас сторонний VPS?

Уважаемый Сергей! Я готов предоставить Вам всю необходимую информацию и если хотите могу предоставить Вам удалённый доступ к своему рабочему столу.

Что вас интересует для того чтобы решить данный вопрос? Какая информация?

Сейчас у меня не работает через основное соединение. Я работаю через провайдера Мегафон. Выскакивает ошибка 403.

Через VPN работает прекрасно. С VPS не работаю. Какую информацию Вам нужно получить чтобы решить этот вопрос?

 
Alexey Viktorov #:

Подождите, покурите и всё пройдёт. У меня пару дней взад была такая проблема. Я слишком часто переключался по страницам форума и вот такой результат. Это называется автобан…

Спасибо, Алексей! Если не удастся решить этот вопрос, то останется полагаться только на волю случая. :) Если честно не хотелось бы.

 
Sergey Golubev #:

У вас сторонний VPS?

Если у вас так -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не работает сайт Mql5.com

ROMAN KIVERIN, 2025.03.07 07:16

...

Что-то странное происходит. Ошибка 403 возникает если сервер не даёт ответа. Вдруг что-то пошло не так со стороны сайта MQL? Куда можно обратиться с этим вопросом?

Спасибо!

P.S.: С VPN сервера работает как и в Опере, так и в Яндексе.

То можете почитать англоязычный блог-пост о возможных причинах (и что делать): Summary: Installation Failed - Error 403 and more 
У меня было такое: один раз был виноват антивирусник (Bitdefender), и в другом случае - host файл.


Кстати (если у вас не сторонний VPS, а домашний компьютер) - то это дельный совет:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не работает сайт Mql5.com

Alexey Viktorov, 2025.03.07 07:20

Подождите, покурите и всё пройдёт. У меня пару дней взад была такая проблема. Я слишком часто переключался по страницам форума и вот такой результат. Это называется автобан

Summary: Installation Failed - Error 403 and more
Summary: Installation Failed - Error 403 and more
  • 2025.02.19
  • www.mql5.com
Many traders are using MQL5 VPS , and this VPS is having a lot of advantadges, for example - the traders do not lose activations when they  migrate/synhronize their MT4/MT5 environment to MQL5
 
ROMAN KIVERIN #:
Через VPN работает прекрасно. С VPS не работаю. Какую информацию Вам нужно получить чтобы решить этот вопрос?
См мой предыдущий пост.
 
Sergey Golubev #:

У вас сторонний VPS?

У меня подключение к сети Megafon. В смартфоне стоит сим карта этой компании и со смартфона по Wi-Fi раздается сеть на несколько устройств, в том числе на компьютер с которого я сейчас пишу.

Со смартфона тоже не удается зайти на сайт.

Никаких VPN, VPS и прочего в домашней сети нет. Всё работает на прямую.

На смартфоне нет антивируса.

 
Sergey Golubev #:
См мой предыдущий пост.

Хорошо, уже смотрю.

 
ROMAN KIVERIN #:

У меня подключение к сети Megafon. В смартфоне стоит сим карта этой компании и со смартфона по Wi-Fi раздается сеть на несколько устройств, в том числе на компьютер с которого я сейчас пишу.

Со смартфона тоже не удается зайти на сайт.

Никаких VPN, VPS и прочего в домашней сети нет. Всё работает на прямую.

Какой у вас антивирусник стоит?
Были большие проблемы с Bitdefender ... там надо сам сайт запостить в их "белый список" ... с 360 Total Security антивирусником таких проблем нет (по крайней мере у меня сейчас).

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У вас там динамическое IP?
Если да, то меняли его? То есть - перезагружали роутер (или черз что вы там заходите) - чтобы сменить IP?
Потому что это может быть "фейковый бан по IP".

Если у вас статическое IP (как у меня на мобильном Tele2 через симку) - то попробуйте зайти от другого интернет-провайдера (как раздача с телефона) ... просто на минуту - чтобы узнать - это "фейковый бан по IP" или что-то с компом и антивирусником и так далее.

 
Sergey Golubev #:

То можете почитать англоязычный блог-пост о возможных причинах (и что делать): Summary: Installation Failed - Error 403 and more 

У меня было такое: один раз был виноват антивирусник (Bitdefender), и в другом случае - host файл.


В статье Вы пишите:

But there are some other traders who prefer to use external/third-party VPS for some reason, and they may have the issue with their (external) VPS.
The main issue is "error 403".
So, I explain about how to deal with this issue (in case you use external/third-party VPS).

У меня нет никаких внешних подключённых VPS. Предложенное вами решение вопроса немного не подходит к моему случаю. VPS вообще в данное время не использую. На компьютере есть только VPN, который включаю в случае необходимости. Сейчас как раз пользуюсь им чтобы была возможность писать.

Какие ещё могут быть пути решения вопроса? VPS у меня нет, скорее всего дело не в этом.

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