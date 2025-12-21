Не работает сайт Mql5.com - страница 3
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У меня такой кнопки нет. Может я не туда зашёл, или вообще такого нет? Кнопки обновить нет.
Есть какие-то другие варианты?
У вас сторонний VPS?
Скриншоты были из Яндекс Браузера и второй из Оперы.
Роутер перезагружал. IP адрес поменялся. Странно но почему-то ничего не поменялось. Всё такая же ошибка.
Может у меня со стороны администрации сайта наложены ограничения? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Что-то странное происходит. Ошибка 403 возникает если сервер не даёт ответа. Вдруг что-то пошло не так со стороны сайта MQL? Куда можно обратиться с этим вопросом?
Спасибо!
Подождите, покурите и всё пройдёт. У меня пару дней взад была такая проблема. Я слишком часто переключался по страницам форума и вот такой результат. Это называется автобан…
У вас сторонний VPS?
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Проблемы со сторонними VPS - знаю, и там несколько причин - от бана с mql5 (и как узнать) до "усиленных настроек" VPS (да, так бывает, когда VPS провайдер усиливает защиту, просите в их суппоте о помощи/совете, и они переустанавливают VPS в другим IP).
Просто пройдитесь по причинам тут: Summary: Installation Failed - Error 403 and more
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Рекомендую обратиться в сервис деск, чтобы знать, что это бан или не бан от mql5 на ваш сторонний VPS.
У вас сторонний VPS?
Уважаемый Сергей! Я готов предоставить Вам всю необходимую информацию и если хотите могу предоставить Вам удалённый доступ к своему рабочему столу.
Что вас интересует для того чтобы решить данный вопрос? Какая информация?
Сейчас у меня не работает через основное соединение. Я работаю через провайдера Мегафон. Выскакивает ошибка 403.
Через VPN работает прекрасно. С VPS не работаю. Какую информацию Вам нужно получить чтобы решить этот вопрос?
Подождите, покурите и всё пройдёт. У меня пару дней взад была такая проблема. Я слишком часто переключался по страницам форума и вот такой результат. Это называется автобан…
Спасибо, Алексей! Если не удастся решить этот вопрос, то останется полагаться только на волю случая. :) Если честно не хотелось бы.
У вас сторонний VPS?
Если у вас так -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не работает сайт Mql5.com
ROMAN KIVERIN, 2025.03.07 07:16
...
Что-то странное происходит. Ошибка 403 возникает если сервер не даёт ответа. Вдруг что-то пошло не так со стороны сайта MQL? Куда можно обратиться с этим вопросом?
Спасибо!
P.S.: С VPN сервера работает как и в Опере, так и в Яндексе.
У меня было такое: один раз был виноват антивирусник (Bitdefender), и в другом случае - host файл.
Кстати (если у вас не сторонний VPS, а домашний компьютер) - то это дельный совет:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не работает сайт Mql5.com
Alexey Viktorov, 2025.03.07 07:20
Подождите, покурите и всё пройдёт. У меня пару дней взад была такая проблема. Я слишком часто переключался по страницам форума и вот такой результат. Это называется автобан
Через VPN работает прекрасно. С VPS не работаю. Какую информацию Вам нужно получить чтобы решить этот вопрос?
У вас сторонний VPS?
У меня подключение к сети Megafon. В смартфоне стоит сим карта этой компании и со смартфона по Wi-Fi раздается сеть на несколько устройств, в том числе на компьютер с которого я сейчас пишу.
Со смартфона тоже не удается зайти на сайт.
Никаких VPN, VPS и прочего в домашней сети нет. Всё работает на прямую.
На смартфоне нет антивируса.
См мой предыдущий пост.
Хорошо, уже смотрю.
У меня подключение к сети Megafon. В смартфоне стоит сим карта этой компании и со смартфона по Wi-Fi раздается сеть на несколько устройств, в том числе на компьютер с которого я сейчас пишу.
Со смартфона тоже не удается зайти на сайт.
Никаких VPN, VPS и прочего в домашней сети нет. Всё работает на прямую.
Какой у вас антивирусник стоит?
Были большие проблемы с Bitdefender ... там надо сам сайт запостить в их "белый список" ... с 360 Total Security антивирусником таких проблем нет (по крайней мере у меня сейчас).
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У вас там динамическое IP?
Если да, то меняли его? То есть - перезагружали роутер (или черз что вы там заходите) - чтобы сменить IP?
Потому что это может быть "фейковый бан по IP".
Если у вас статическое IP (как у меня на мобильном Tele2 через симку) - то попробуйте зайти от другого интернет-провайдера (как раздача с телефона) ... просто на минуту - чтобы узнать - это "фейковый бан по IP" или что-то с компом и антивирусником и так далее.
То можете почитать англоязычный блог-пост о возможных причинах (и что делать): Summary: Installation Failed - Error 403 and more
В статье Вы пишите:
But there are some other traders who prefer to use external/third-party VPS for some reason, and they may have the issue with their (external) VPS.
The main issue is "error 403".
So, I explain about how to deal with this issue (in case you use external/third-party VPS).
У меня нет никаких внешних подключённых VPS. Предложенное вами решение вопроса немного не подходит к моему случаю. VPS вообще в данное время не использую. На компьютере есть только VPN, который включаю в случае необходимости. Сейчас как раз пользуюсь им чтобы была возможность писать.
Какие ещё могут быть пути решения вопроса? VPS у меня нет, скорее всего дело не в этом.