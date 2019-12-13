TimeTradeServer аналог для МТ4 - страница 8
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ну на валюте это работает в торговый день, а в неторговый будет работать?
Если принять за работающее то, что в принципе работать не может, то тогда без разницы, в торговый день или в выходные))
Ну, вы, мужики, даете.
Некоторые мужики, а некоторые дают))
Идея конечно может помочь, хотелось бы без лишних ошибок узнавать о закрытии рынка. Надо подумать.
Битва за одну ошибку, при том что в день при копировании случаются десятки ошибок.
А почему именно -3? Потому что в одном месте так вдруг случайно совпало? Да?
А почему именно -3? Потому что в одном месте так вдруг случайно совпало? Да?
Если правильно помню, то форекс-символы котируются ровно до полуночи с пятницы на субботу по GMT+3 летом (+2 - зимой).
Хорошо, задам глупый вопрос.
Каким образом узнать, что наступила суббота на сервере брокера? :-) не пятница, ни воскресенье, а именно суббота. При этом торговля идет по всем доступным инструментам и всякие костыли ввиде давайте запомним время и сравним его чуть позже не годится, время не тикает когда наступает у брокера суббота. При этом в воскресенье рынок у него может открыться раньше, и никакие настройки торговых сессии у брокера не помогут определить, потому что время не тикает.
Если есть толковые решение будет интересно.
Время брокера не всегда может совпадать с временем gmt :-)
Вы слишком узко мыслите сейчас, не у всех есть золото, чтобы привязаться к его времени и узнать gmt к примеру как вы предложили. Нужно более универсальное решение.
Если нужно знать когда - то берем все что угодно от TimeLocal().
Если нужно знать что рынок закрыт, то:
if(IsTradeAllowed(Symbol(),TimeCurrent()+10)==false)Print("Рынок закрыт!");
И то и другое вешаем в OnTimer().
---
Именно суббота Вам не поможет, т.к., например, рублик ночером не торгуется, а биткоин торгуется и сегодня.
Так что вместо Symbol(), подставляйте торгуемую пару, в случае мультивалютника.
Не пытайтесь вычислить начало/окончание торговли, это бесполезно
т.к. бывают временные изменения в расписаниях торговли и в разных ДЦ все устроено по разному.
----
Хотяяяя...
Хозяин-барин:
TimeDayOfWeek(TimeLocal())==6 - это суббота
;)
Если нужно знать когда - то берем все что угодно от TimeLocal().
Если нужно знать что рынок закрыт, то:
if(IsTradeAllowed(Symbol(),TimeCurrent()+10)==false)Print("Рынок закрыт!");
И то и другое вешаем в OnTimer().
---
Именно суббота Вам не поможет, т.к., например, рублик ночером не торгуется, а биткоин торгуется и сегодня.
Так что вместо Symbol(), подставляйте торгуемую пару, в случае мультивалютника.
Не пытайтесь вычислить начало/окончание торговли, это бесполезно
т.к. бывают временные изменения в расписаниях торговли и в разных ДЦ все устроено по разному.
----
Хотяяяя...
Хозяин-барин:
TimeDayOfWeek(TimeLocal())==6 - это суббота
;)
TimeDayOfWeek(TimeLocal())==6 - это суббота
ага а еще пятница у брокера...и приехали.
Все эти решения для копировщиков , арбитражников не подходят.
надо в субботу проверить работу этой функции и в воскресенье. В будни она сбоя не даст.
Проверили?
Проверили?
забыл проверить