TimeTradeServer аналог для МТ4 - страница 4
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Тут правильно подметили, нужно знать серверное время в выходные. Потому что серверное время останавливается и выдает всегда пятницу.
Нужен способ определить, выходные дни для копировщиков без использования dll
В МТ5 идеально работает TimeTradeServer добавили бы ее в мт4 и это разом бы решило проблемы с анализом времени.
Тут правильно подметили, нужно знать серверное время в выходные. Потому что серверное время останавливается и выдает всегда пятницу.
Нужен способ определить, выходные дни для копировщиков без использования dll
В МТ5 идеально работает TimeTradeServer добавили бы ее в мт4 и это разом бы решило проблемы с анализом времени.
Как функция OrderSend() наткнулась на ошибку "рынок закрыт" (есть какая-то такая), прекращаем все попытки торговых операций и ждем изменения цены, что будет означать, что рынок открылся.
Как функция OrderSend() наткнулась на ошибку "рынок закрыт" (есть какая-то такая), прекращаем все попытки торговых операций и ждем изменения цены, что будет означать, что рынок открылся.
а "как не наткнулась", то вся история забита отложками)
Виталий ссылку дал на эту функцию. Не помню уже, на чем основана идея. Но, наверное, проверял, когда писал. Попробуйте.
Идея основана на том, чтобы найти последнюю минуту котировок по наиболее распространенному символу (в данном случае EURUSD) и по ней вроде как вычислить смещение серверного времени от GMT. Но здесь столько "если", что, к сожалению, на решение проблемы не тянет.
Проверил на Alpari, не работает:
Проверил на Alpari, не работает:
Так будут данные для воспроизведения?
Так будут данные для воспроизведения?
Я привел рисунок. Может его не видно?
а "как не наткнулась", то вся история забита отложками)
А поподробней можно?
Я привел рисунок.
Как по рисунку воспроизвести?
Идея основана на том, чтобы найти последнюю минуту котировок по наиболее распространенному символу (в данном случае EURUSD) и по ней вроде как вычислить смещение серверного времени от GMT. Но здесь столько "если", что, к сожалению, на решение проблемы не тянет.
Проверил на Alpari, не работает:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы
Ivan Titov, 2019.08.12 16:19
Хотите сказать, что если у не форекс-символов история будет доступна, то работать не будет?
Также вот пример для форекса на Alpari-Demo EURUSD,H1 в тестере:
Для 2019.02.19 14:00:00 возвращает 2019.02.19 11:00:00
Для 2019.06.19 14:00:00-возвращает 2019.06.19 11:00:00
Хотя зимой должно быть GMT+2, а летом GMT+3 (EET).
Такое изменение внести и будет пахать. Определение лета и зимы не делал, кто-нибудь справится.