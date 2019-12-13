TimeTradeServer аналог для МТ4 - страница 7
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Проверочный код
Результат на машине, у которой тот же GMT, что и в Альпари.
Проверил
Все правильно показывает.
надо в субботу проверить работу этой функции и в воскресенье. В будни она сбоя не даст.
Проверил на этом счете. Все идеально показывает.
По-Вашему, это идеал?
69-й год вместо 2019-го...
Хорошо, задам глупый вопрос.
Каким образом узнать, что наступила суббота на сервере брокера? :-) не пятница, ни воскресенье, а именно суббота. При этом торговля идет по всем доступным инструментам и всякие костыли ввиде давайте запомним время и сравним его чуть позже не годится, время не тикает когда наступает у брокера суббота. При этом в воскресенье рынок у него может открыться раньше, и никакие настройки торговых сессии у брокера не помогут определить, потому что время не тикает.
Если есть толковые решение будет интересно.
Время брокера не всегда может совпадать с временем gmt :-)
Вы слишком узко мыслите сейчас, не у всех есть золото, чтобы привязаться к его времени и узнать gmt к примеру как вы предложили. Нужно более универсальное решение.
в истории (подчёркнуто и выделено) смотрите во сколько по времени сервера начинал торговаться символ, время начала торгов по которому известно. Получаете GMT смещение сервера. GMT смещение терминала вам известно. Добавляете результат вычислений к локальному времени, которое тикает всегда и получаете время сервера в точности.
а если время брокера не совпадает ни с одним часовым поясом (эдакое GMT+3.05), то бежать надо от такого брокера :-) Это кухня без админов
По-Вашему, это идеал?
69-й год вместо 2019-го...
как такое объясните?
в терминале
как такое объясните?
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Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2018.03.29 14:32
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
Функция сработает, если запустить на форекс-символе. Запустить достаточно один раз.
Все остальные символы будут иметь то же значение GMT, какое покажет первый запуск на форекс-символе.
Вместо того, чтобы прочесть одно предложение, здесь происходит какая-то глупость на многие страницы.
Читаем
Функция сработает, если запустить на форекс-символе. Запустить достаточно один раз.
Все остальные символы будут иметь то же значение GMT, какое покажет первый запуск на форекс-символе.
Вместо того, чтобы прочесть одно предложение, здесь происходит какая-то глупость на многие страницы.
ну на валюте это работает в торговый день, а в неторговый будет работать?
Читаем
Функция сработает, если запустить на форекс-символе. Запустить достаточно один раз.
Все остальные символы будут иметь то же значение GMT, какое покажет первый запуск на форекс-символе.
Вместо того, чтобы прочесть одно предложение, здесь происходит какая-то глупость на многие страницы.
На таких счетах проверялось? На которых торговля начинается в воскресенье.
ну на валюте это работает в торговый день, а в неторговый будет работать?
Конечно. Сейчас запустил на оффлайн кастомном символе, все правильно.
TimeServerGMTOffset() = -7200
На таких счетах проверялось? На которых торговля начинается в воскресенье.
Не помню, что проверял. Попробуйте.