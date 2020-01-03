Забанили Советник и Аккаунт без причины! - страница 4
- так значит меня забанили и забрали у меня деньги из-за того, что я ограничил творческий полёт фантазии пользователя? Интересная мысль...
В правилах конечно не так написано, это я своими словами описал основную мысль.
...
Лично я бы не стал покупать нейрость если ее нельзя обучить на других данных. Судя по вашим словам вы сеть обучили на каких то своих данных затем полученные коэффициенты жестко зашили в код, при этом убрали возможность повторного обучения сети. По этому ни чего удивительного, что администрация посчитала что у вас в коде уже зашита история.
Позвольте, а мониторинг сигналов не считается? Можете чекнуть: мои сигналы и по датам посмотреть, что на момент конца августа(бана) сигналы показывали + прогоните советник в тестере до октября, например, или посмотрите скриншот моего второго сообщения, показывающий эти результаты.
https://www.mql5.com/ru/signals/619522
https://www.mql5.com/ru/signals/623588
https://www.mql5.com/ru/signals/621837
https://www.mql5.com/ru/signals/619092
Все ссылки - демки. Те покупатели, кто поверил так просто, на слово, воткнули сова на реал. И получили лосей.
Сделайте реальный мониторинг на свои деньги - покажите результаты своим совом - лучшее доказательство вашей правоты.
если советник так идеально предсказывает вход/выход что его забанили, то может не нужно его продавать?)
Почему бы не заработать трейдингом?
Зачем вам этот Маркет?
Самое грустное в этой истории, что доцент не понимает того вреда, который совершил.
Что доверчивые покупатели, клюнувшие на граальность тестера на истории, потеряли реальные деньги, что репутации MQ нанесен ущерб.
Вместо того, чтобы покаяться и убедить окружающих, что его проступок совершен по недомыслию, а не по злому умыслу и что он так больше не будет (в надежде, что снимут бан на аккаунт) , он пытается убедить окружающих что черное - это белое.
Обучение на исторических данных - по сути это и есть вшитая история. Понятное дело, тестер на истории будет граалить. А представленные сливные сигналы - лишь подтверждение этому.
они НЕ смогут проверить. При каждой новой компиляции получается абсолютно иной файл, с другими CRC. Видимо сжимается и шифруется с учётом времени и случайной "солью". То есть нельзя скомпилировать исходник, сравнить с пред.бинарником и сказать - да исходники были одни и те-же
И в сам-по себе бинарник исходный код не вшит, его там нет, его не вытащить для сравнения. Заниматься low-level анализом сгенерённого кода на предмет идентичности тоже явно никто не будет.
"Обучение на исторических данных - по сути это и есть вшитая история." - Что за чушь вы пишете?!
Самое грустное, что вы, как программист, не понимает, как работают нейросети.
А, ну Вам, конечно же, виднее.
45 Мб засунуть в код в качестве учебного материала для нейросети - это очень круто!!!
Высший пилотаж!!! Спец по нейросетям Вы наш...
есть у меня выгрузка в файл ЗигЗага по дате и направлению (up/dn), и советник который потом читает эти файлы из тестера стратегий - интересно оценить отчеты тестера стратегий (этим сейчас занят)
проверил размер файлов - выгрузил всю историю по евро в 9 ТФ и для каждого ТФ сделал по 10 вариантов настройки ЗЗ (Deviation) итого 90 файлов 21,7 МБ весят, самый большой естественно минутки с Deviation = 100, весит 4,23 МБ
по Фурье история поместится наверное в 1 Мб/символ. Даже скорее сильно меньше. Конечно в будущем это будет пальцем-в-небо..Зато в истории грааль и компактно :-)
Эх, Максим, обогнали меня. :)) Хотел сказать почти тоже самое. Только по моим рассчетам 1 кб на символ за 10 лет будет более чем достаточно, чтобы граалить на 100%
Вот пожалуйста: Фурье из 40 гармоник. каждая гармоника 3 double(8байтов) значения. Итого 40*3*8=960. Причем это без упаковки, и достаточно использовать float (4 байта), и оставшиеся 500 байт можно пустить на экстремумы.
ЗЫ: Что нейросеть, что экстраполяция Фурье дают приблизительно одинаковый эффект предсказательности - около 50 %, т.е. никакого эффекта. Ну может умелое применение нейросети даст пару процентов выйгрыша.
Это иллюзия - что нейросеть имеет в себе большой предсказательный потенциал. Ее можно использовать лишь как часть стратегии, но есть методы гораздо лучше.