Поиск настройки - Эксперта ( Horse move ) - страница 5
немного переделал этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24796
сейчас хочу проверить, как он отработает от зелёной горизонтальной линии
(файл индикатора ниже)
под этот индикатор надо - другой подход . В Эксперте нужно задать имя горизонтальных линии Индикатора ("TOP")("LOWER")
просто удалить 7 и 8 (не правильно я вам объяснил - просто что бы одинаковое имя было в эксперте и в индикаторе)
и в самом индикаторе - что бы линии двигались с индикатором , нужно установить ( true) InpMove = false; // Obj: ObjectMove
так как линии будут восстанавливаться, после срабатывании эксперта - нужно удалить индикатор, вписать имя индикатора(Bollinger Bandsесли незнаете имя индикатора - можно все индикаторы удалить - установить ( true)
с помощью этой утилиты https://www.mql5.com/ru/articles/5614 устанавливаем Эксперта на выбранные пары
выбрал пары - И нужно сохранить шаблон графика, с настроенным Экспертом.
далее- в утилите нужно прописать - шаблон графика, которого вы сохранили
далее нажимаете в утилите ( Open All ) откроются все пары которые вы выбрали
Вопрос ! Видео с музыкой нельзя ???
В конце 2019 вроде можно было, а сегодня и его удалили
Этот эксперт ( Horse move ) - переделан в Utility Command
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page59#comment_16862280