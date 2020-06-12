Поиск настройки - Эксперта ( Horse move ) - страница 5

[Удален]  

немного переделал этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24796

сейчас хочу проверить, как он отработает от зелёной горизонтальной линии 

(файл индикатора ниже)

  • www.mql5.com
Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands - в качестве продолжения линий индикатора применяются трендовые линии OBJ_TREND. В качестве цены для расчётов используется цена закрытия Close. Трендовые линии строятся по двум точкам: левая задаётся через...
Файлы:
Obj_BB_TREND.mq5  31 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

немного переделал этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24796

сейчас хочу проверить, как он отработает от зелёной горизонтальной линии 

(файл индикатора ниже)


под этот индикатор надо - другой подход . В Эксперте нужно задать имя горизонтальных линии Индикатора ("TOP")("LOWER")

просто удалить 7 и 8 (не правильно я вам объяснил - просто что бы одинаковое имя было в эксперте и в индикаторе)

input string   t5="- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- ";// Trailing Obj:Line
input string   InpObjUpNameZx          = "TOP 7";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 7
input string   InpObjDownNameZx        = "LOWER 8";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 8
input int      StepZx                  = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpObjUpNameX           = "TOP 9";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 9
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandX=open_buy;     // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameX         = "LOWER 10";    // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 10
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0X=open_sell;   // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopX     = 15;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepX     = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

и в самом индикаторе - что бы линии двигались с индикатором , нужно установить ( true) InpMove               = false;       // Obj: ObjectMove

input string   t4="------ Obj:Name     ------";     // Имя Объекта
input string   InpFont2              = "TOP";       // Obj: TOP (Obj:Name) ВВЕРХУ
input string   InpFont0              = "AVERAGE";   // Obj: LOWER (Obj:Name) СРЕДНЯЯ
input string   InpFont1              = "LOWER";     // Obj: LOWER (Obj:Name) ВНИЗУ
input bool     InpMove               = false;       // Obj: ObjectMove

так как линии будут восстанавливаться, после срабатывании эксперта   - нужно удалить индикатор, вписать имя индикатора(Bollinger Bands

//--- indicator name
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Bollinger Bands");
input string   t8="------ Indicator Delete ------";     // Удалить Индикатор
input string   short_name              = "Indicator 1"; // INDICATOR_SHORTNAME 1
input string   short_name0             = "Indicator 2"; // INDICATOR_SHORTNAME 2
input bool     Inpres                  = false;         // Delete All Indicators
если незнаете имя индикатора - можно все индикаторы удалить - установить  ( true)
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
[Удален]  

с помощью этой утилиты https://www.mql5.com/ru/articles/5614 устанавливаем Эксперта на выбранные пары 

начало рабочего дня

выбрал пары - И нужно сохранить шаблон графика, с настроенным Экспертом. 

начало рабочего дня 1

далее- в утилите нужно прописать - шаблон графика, которого вы сохранили 

начало рабочего дня 2

далее нажимаете в утилите ( Open All ) откроются все пары которые вы выбрали  

начало рабочего дня 3

  • www.mql5.com
Входящий параметр: Показывать ближайшие круглые цены (период < 1day) Область: Настройки графиков Еще одними природными уровнями поддержки/сопротивления считаются круглые цены. То есть, цены инструментов, которые заканчиваются на .00 или .50. Многие трейдеры часто ищут проторговки только возле подобных круглых уровней. Также подобным...
[Удален]  
***
[Удален]  

Вопрос ! Видео с музыкой нельзя ???

В конце 2019 вроде можно было, а сегодня и его удалили 

[Удален]  

Этот эксперт ( Horse move ) - переделан в Utility Command

  https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page59#comment_16862280

  • 2020.06.05
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
