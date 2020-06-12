Поиск настройки - Эксперта ( Horse move ) - страница 4
и так, начало недели, начинается с красной зоны - с открытых позиции прошлой недели
так, выглядит на дневном Графике
и по этим парам - будут бомбить, пока не сольётся мой депозит- это проверено не один раз. поверти мне!
по этому - я ищу настройки. такие что бы открывало, на множество пар и закрывать нужно по всем парам одновременно с какой то прибылью . и запускать эксперта по новой
вот сейчас я закрыл всё с уботком
но посмотрите минут через 15 . на эти пары . что будет?
Начну это неделю, повторно с чистого листа
не знаю что там произошло на рынке - у меня открылось 68 позиции
ну я, на сегодня всё.
много позиции - пока закроет всё - много теряется , около 1000
и так первая - ошибка . не знаю как она начала открывать в другую сторону
пришлось руками закрывать должна на( бу ) а с какого то начала (селл )открывать
удалил - эту пару
опять - такое же произошло, и с этой валютой AUD только в этот раз на ( бу ) начала открывать
интересно - но он в правильном направлении - пытается открывать, но я его вручную закрываю и удаляю график GBPAUDH2
на сейчас, положение такое
что то не очень настроил . надо подыскать другие расстояния отброса линии
Подобрал более менее настройку , от Индикатора ( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 )
в этом месте задаю шаг 5 (Step )и больше не чего не меняю
в этом месте вписываю линии поддержки и сопротивления . где ("TOP 7") вписываю R2, где ( "LOWER 8") вписываю S2 и больше не чего не меняю
ну и задаю сколько я хочу заработать.
например было на балансе 30000 - хочу 5000 вписываю 35000(= 900000.00; // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма) )
выставил лот (= lots; )количество позиции установил 2( = 1; // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону)
для удобства информации - включил панель кнопок
всё дальше слушаю звуки, - выполнения операции эксперта - если начинает открывать позицию часто (это какая то ошибка- надо удалить эту пару (график))