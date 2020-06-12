Поиск настройки - Эксперта ( Horse move ) - страница 4

Новый комментарий
Aleksandr Klapatyuk:

и так, начало недели, начинается с красной зоны - с открытых позиции прошлой недели 


так, выглядит на дневном Графике 

красная зона 1 день

и по этим парам - будут бомбить, пока не сольётся мой депозит- это проверено не один раз. поверти мне!

по этому - я ищу настройки. такие что бы открывало, на множество пар и закрывать нужно по всем парам одновременно с какой то прибылью . и запускать эксперта по новой  

вот сейчас я закрыл всё с уботком

но посмотрите минут  через 15 . на эти пары . что будет?

закрыл

Начну это неделю, повторно с чистого листа 

2 неделя начало

С чистого листа
Aleksandr Klapatyuk:

Начну это неделю, повторно с чистого листа 


не знаю что там произошло на рынке - у меня открылось 68 позиции 

позиции

Aleksandr Klapatyuk:

не знаю что там произошло на рынке - у меня открылось 68 позиции 


ну я, на сегодня всё.

1 день

Aleksandr Klapatyuk:

ну я, на сегодня всё.


много позиции - пока закроет всё - много теряется , около 1000  

Aleksandr Klapatyuk:

и так первая - ошибка . не знаю как она начала открывать в другую сторону 

пришлось руками закрывать должна на( бу ) а с какого то начала (селл )открывать

удалил - эту пару

опять - такое же произошло, и с этой валютой AUD только в этот раз на  ( бу ) начала открывать 

Aleksandr Klapatyuk:

опять - такое же произошло, и с этой валютой AUD только в этот раз на  ( бу ) начала открывать 

интересно - но он в правильном направлении - пытается открывать, но я его вручную закрываю и удаляю график GBPAUDH2

GBPAUDH2


Aleksandr Klapatyuk:

на сейчас, положение такое 

что то не очень настроил . надо подыскать другие расстояния отброса линии


Подобрал более менее настройку , от Индикатора ( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 )

в этом месте задаю шаг 5 (Step )и больше не чего не меняю 

input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта
input string   InpObjUpNameZ           = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input string   InpObjDownNameZ         = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input int      Step                    = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:

в этом месте вписываю линии поддержки и сопротивления . где ("TOP 7") вписываю R2, где ( "LOWER 8" вписываю S2 и больше не чего не меняю 

input string   t5="- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- ";// Trailing Obj:Line
input string   InpObjUpNameZx          = "TOP 7";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 7
input string   InpObjDownNameZx        = "LOWER 8";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 8
input int      StepZx                  = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpObjUpNameX           = "TOP 9";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 9
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandX=open_buy;     // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameX         = "LOWER 10";    // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 10
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0X=open_sell;   // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopX     = 15;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepX     = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

ну и задаю сколько я хочу заработать.

например было на балансе 30000 - хочу 5000 вписываю 35000(= 900000.00;     // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма) )

выставил лот (= lots; )количество позиции установил 2( = 1;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону)

input string   t0="------ Parameters --------";         // Настройка Эксперта
input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input datetime HoursFrom               = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                 = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit            = 900000.00;     // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)
input uint     maxLimits               = 1;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   MaximumRisk             = 0.01;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = lots;          // Money management: Lot OR Risk

для удобства информации - включил панель кнопок 

input string   t7="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS (Или обычный режим Buy/Sell)
input ENUM_BUTTON Buttons              = Button0;       // Button: Вкл: Копки Buy/Sell
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 36;            // Button: Trailing Stop LEVEL

всё дальше слушаю звуки, - выполнения операции эксперта - если начинает открывать позицию часто (это какая то ошибка- надо удалить эту пару (график)) 



 

